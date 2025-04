Las emergencias de Aragón ante el apagón: caldo para la DANA y un helicóptero que busca trenes

Los servicios de Emergencias de Aragón vuelven a ser motivo de orgullo para autoridades políticas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sociedad en general. La respuesta al apagón, coordinada por unos mandos "con los que da gusto trabajar", sirvió para que las afecciones en la comunidad se notasen lo mínimo posible. Caldo que sobró del desplazamiento a Catarroja, un sistema autónomo de comunicación -que puede mejorar- o un helicóptero que buscaba trenes fueron algunos de los protagonistas de la jornada del lunes.

El consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, lo ha relatado este miércoles tras el Consejo de Gobierno. "Nos debemos sentir orgullosos de cómo funciona", ha comentado el responsable político de las emergencias, que ha destacado que en la organización del Cecopi y de los diferentes cuerpos participantes "no hay una ruptura entre el funcionariado, porque existe un conocimiento de las emergencias".

Las personas respondieron y los víveres estaban. Bermúdez de Castro ha recordado que algunas de las casi 5.000 personas paralizadas en los trenes en territorio aragonés bebieron caldo que el Gobierno de Aragón aún tenía de la crisis de la Dana en Catarroja. También, la colaboración de entidades privadas. "Teníamos que dar de comer a todas las personas retenidas, tampoco había capacidad hotelera", ha comentado Bermúdez de Castro, que ha destacadao que finalmente se lograron "50 habitaciones" para alojar a algunos de los retenidos. La alimentación, vía restaurante y bocadillo: "Llamamos sin cesar a muchos establecimientos, conseguimos contactar con cinco, para tener cientos de bocadillos y otros 2.000 de Eboca, de los destinados a máquinas de vending".

El "rescate" de los atrapados en las vías tampoco fue sencillo. Primero, porque no se sabía dónde estaban. "Hasta que el helicóptero del 112 no hizo las pasadas en el Gobierno no sabíamos la localización de los trenes", ha relatado el consejero de Interior. Sabiendo el sitio, faltaba cómo llegar. Bermúdez de Castro ha dicho que "gente del Gobierno tuvo que ir directamente a las sedes de las empresas de autobuses, para llamar a la puerta y pedir vehículos". El consejero ha destacado la predisposición para facilitar medio de transporte, aunque había una piedra más en el camino: "Teníamos autobuses, pero no conductores, porque no podíamos contactar con muchos de ellos".

Fase a fase, quedaba claro que la comunicación era el gran debe. Con Adif y Renfe fue complicado, pero Bermúdez de Castro ha destacado que "la presencia de tres operadores", por las entidades privadas Ouigo e Iryo, obligaba a ponerse de acuerdo con más empresas. "Lo tenemos que mejorar y hablaremos con ellos para que en una emergencia de este caso se sepa dónde están los trenes y se puedan tomar las decisiones necesarias", ha concretado el consejero.

Al menos, en el Pignatelli, la línea Tetra y las antenas suministradoras de red de internet que viajaron a Catarroja permitieron mantener conectado al Gobierno de Aragón y con capacidad para reaccionar conforme se conocía el alcance del apagón. "Hay que reforzar todo lo posible, centrándonos en las comunicaciones, en que las antenas duren más tiempo", ha resumido Bermúdez de Castro. Deberes que, ojalá, tarden mucho en pasar su examen.