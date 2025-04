¿Cómo se debe reclamar ante el seguro por los daños del apagón?

Mientras la sociedad aragonesa recupera el pulso por el histórico apagón de este lunes, estos mismos ciudadanos ya comienzan a llenar sus cabezas de interrogantes sobre los cauces legales para interponer las correspondientes reclamaciones por los perjuicios derivados de este cero eléctrico. "Tanto los consumidores como las empresas, en el caso de que tengan seguros, podrían reclamar por los daños materiales ocasionados por este apagón. Ahora tienen que acreditar esas pérdidas con fotos y con tickets para abrir esas reclamaciones ante los seguros en un plazo de siete días", explica Alejandro Marín, un abogado zaragozano especializado en Consumo.

Son los primeros pasos que deben tomar los afectados a la espera de que se esclarezcan las causas que ocasionó este histórico apagón aunque, en cualquier caso, "cuanto antes se aperture la reclamación, mejor". "Todavía no se sabe el hecho causante y la patronal aseguradora no se ha pronunciado sobre si va a dar cobertura. Con el concepto de fuerza mayor es posible que no respondan, por lo que hay que esperar a que se acredite la causa", sostiene Martín en alusión a las diferentes hipótesis que se manejan, desde un ciberataque hasta un colapso en la red, sin que por el momento se haya apuntado de forma oficial a una u otra línea.

"Si se determina que hay un responsable directo, cualquier afectado podría reclamar por esa responsabilidad contractual o extracontractual que podría desencadenar un aluvión de demandas. Es posible que haya elevados daños materiales y las empresas deben acreditar ese lucro cesante", prosigue este abogado zaragozano. "La vía judicial es un proceso largo y tedioso en el que mucha gente se queda en el camino y el resultado muchas veces es incierto. Lo aconsejable es agotar las vías extrajudiciales hasta la interposición de una demanda", concluye Marín.