Zaragoza recupera la normalidad tras el apagón: "En un par de días ya está todo funcionando correctamente"

Las inquietantes horas del apagón de este lunes dieron lugar a muchas cábalas al cundir el pánico entre los ciudadanos, ávidos todos ellos de noticias y preocupados por conocer la magnitud de los daños derivados de este cero eléctrico. En términos domésticos, por ejemplo, era evidente la necesidad de rearmar aquellos ascensores en los que decenas de zaragozanos quedaron atrapados y lo cierto es que, apenas 48 horas después, las comunidades de vecinos ya han recuperado la normalidad en Zaragoza según reconocen varios administradores de fincas consultados por este diario. "En un par de días ya está todo funcionando correctamente. Ha sido bastante menos de lo que esperábamos", asevera Antonio Calvo, secretario del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón.

Al rearme de los ascensores también se ha sumado el rearme de las puertas de garaje, de bombas de agua y de salas de calderas que quedaron inoperativas por el corte del suministro eléctrico. Y, a nivel de averías, sí que se contabiliza "alguna" en los ascensores o en las placas de los videoporteros que quedaron dañadas "al regresar" la luz y por las que se formularán las correspondientes reclamaciones "a quien sea" cuando se determine "quién" es el responsable de este apagón.

En cualquier caso, el volumen de los percances no ha tenido nada que ver con otras épocas "más conflictivas", aquellas de "lluvias" y "tormentas" que dejan inundaciones en bajos y en garajes o filtraciones en los pisos, de ahí que tampoco haya sido "tan grave" el número de las reclamaciones tramitadas por el momento. "Estábamos trabajando en establecer un protocolo para situaciones de crisis y ahora vamos a añadir el apagón para ver cómo actuar y qué medidas tenemos que tomar ante una situación así", remacha Calvo.

"El tema de los ascensores ya se ha resuelto"

Con el secretario del Colegio de Administradores de Fincas coincide Roberto Regil, otro compañero del gremio en la capital aragonesa a quien sus comunidades de vecinos le han reportado incidencias similares y que no se han cobrado como víctimas a los sistemas de calefacción porque ya estaban "apagados". "El tema de los ascensores ya se ha resuelto y, en tema de aguas, se han disparado las bombas y han tenido que rearmarlas", sostiene Regil sobre a unas incidencias que no tendrán "un coste especial" a excepción de las averías en las bombas de agua, ya que el cambio de las bombas dañadas por unas nuevas podría elevar el coste hasta los 1.000 euros.

En el caso de Regil, además, cuenta con el hándicap de que todavía no ha recuperado la comunicación en sus oficinas situadas en un bloque de la plaza Roma. "No he podido abrir el correo electrónico ni en mi casa ni en el móvil, así que tengo miedo e incertidumbre de las comunicaciones de la Seguridad Social y Hacienda, porque la Administración pública te da por notificado", lamenta este administrador de fincas.

De los quebraderos de cabeza de los particulares también son conocedores en la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), desde donde su presidente, José Ángel Oliván, aclara que "las empresas han tenido más afecciones". "Aunque no hay reclamaciones todavía, hemos tenido consultas y creo que las reclamaciones no van a ser excesivas", cuenta Oliván en alusión, primero, a la devolución del precio de los billetes de trenes; segundo, al deterioro de "algún aparato electrodoméstico" y, en último término, al servicio de algunas compañías que este miércoles todavía no habían restablecido el servicio.

En principio, según avanza el presidente de la UCA, no debería existir ningún problema para que Renfe y las demás compañías ferroviarias ni los seguros del hogar, respectivamente, respondan por los "perjuicios ocasionados". "No tenemos la sensación de que estemos ante una avalancha de reclamaciones ni de una excesiva preocupación, nos preocupaba sobre todo el tema de los alimentos si la afección se hubiera prolongado", concluye Oliván.