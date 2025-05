Fundación CAI: la dignidad no es un lujo

Hay un momento —puede ser una llamada, una cita en un despacho, una sala con luz de fluorescente— en que alguien dice: «Te ayudamos». No como un favor. Sino como un deber. Eso es lo que hace Fundación CAI todos los días. Y lo hace en silencio, sin levantar la voz, sin hacerse notar. Como se hace lo importante.

La memoria de 2024 no es literatura. Es una hoja de ruta escrita en cifras que se traduce en personas. Más de 30.000 beneficiarios directos en proyectos de acción social. 195 convenios firmados. 524 entidades respaldadas.

Puede parecer una lista larga de números. Para quien ha necesitado un espacio donde reunirse, una silla, un ordenador, una red que no sea sólo wifi, sino humana, esos números significan otra cosa: son vida en marcha.

El tiempo de los voluntarios

La fundación tiene algo que no se vende ni se exhibe: tiempo. Tiempo de sus 54 voluntarios, que han dedicado 1.581 horas a estar, simplemente estar, allí donde hacía falta. A veces, el acto más revolucionario es sentarse al lado de alguien que está solo. Decirle: «No estás solo». Decírselo sin decirlo.

Esta casa —porque eso es Fundación CAI, una casa— ha cedido 28 espacios para que proyectos sociales tengan un lugar donde crecer. Ha puesto medios, materiales, libros, micrófonos y metros cuadrados a disposición de quienes más lo necesitaban. No se ha preguntado qué podía ofrecer, sino cómo podía acompañar.

Aquí no hay pancartas. Pero todo lo que sucede dentro habla de dignidad. De tratar a las personas no por lo que les falta, sino por lo que son. Por su derecho a una vida sin miedo, sin soledad, sin silencio. A ser mirados sin lástima, con respeto.

Fundación CAI no arregla el mundo. Pero ayuda a hacerlo más habitable, paso a paso, a pie de calle, junto a quienes mejor conocen las necesidades: las asociaciones, los barrios, los nombres.

Proyectos silenciosos

Los proyectos que se apoyan no buscan ser vistosos. Pero sostienen. A quienes no salen en las fotos. A quienes no piden nada, porque ya han dejado de esperar. Por eso se les busca. Por eso se les encuentra. Por eso esta Fundación sigue haciendo lo que debe: estar cerca.

Con recursos, sí. Pero sobre todo con actitud. Con la convicción de que la dignidad no es un lujo. Ni un premio. Es lo primero. Y si no se garantiza eso, todo lo demás es ruido.

En tiempos de muchas palabras, hace falta una que pese. Fundación CAI ha elegido una: compromiso. Estar cuando más falta hace. Seguir cuando todo parece parado. Tener una silla, una mesa, una mano, una escucha. No para salvar. Para acompañar. Que ya es mucho.