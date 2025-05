Los jóvenes aragoneses ante el paro: "Hay mucha oferta laboral, pero también muchos aspirantes"

Jaime Oseira tiene 25 años y está terminando un curso de certificado de profesionalidad, después de aprobar dos grados superiores especializados en Química. Este joven zaragozano, con algo de experiencia en el sector, busca trabajo mientras finaliza sus estudios. "Miro ofertas, por ahora me da un poco igual el tema de horarios, sueldo o la estabilidad", considera Oseira, que sí cree que con el paso del tiempo buscará algo que "aporte seguridad". Su siguiente proyecto, cuando acumule meses de trabajo, será independizarse.

Entrenador de un par de equipos de baloncesto de formación, este veinteañero sí que querría "poder trabajar por las mañanas, para no dejar los entrenamientos de las tardes". En su sector, relacionado con el trabajo en laboratorios, hay "mucha oferta laboral, pero también mucha gente que aspira a esos puestos". La experiencia es un grado: "Si coincidiese en una entrevista con otras personas, seguramente cogerán a la gente que más tiempo haya trabajado". "Se prioriza la experiencia", sentencia Oseira, que no se cierra puertas, pero mira a la gestión ambiental: "Las empresas miran mucho este tema ahora y cada vez lo necesitan más".

Mientras termina los estudios y sigue entregando currículos, Oseira admite que "la especialización" llegará con el paso del tiempo. Su situación, en un mercado con oferta, se parece y se diferencia, por partes iguales, a las de sus amigos: "Todo depende del sector, porque hay amigos que sí han terminado estudios con salidas casi inmediatas y otros con algo más especializado que les cuesta encontrar o que incluso se tienen que ir a otras ciudades donde es más fácil".

Nada que ver con la situación que vivieron los jóvenes de las generaciones del crac inmobiliario, cuando emigrar se convirtió en lo habitual para escaparse del dramático 50% de paro juvenil que había en España.

Pilar González, natural de Ricla, tiene 33 años y es maestra de Educación Infantil interina. Lleva todo el curso académico encadenando contratos de corta duración con el paro, mientras estudia para presentarse a las oposiciones que le permitan contar con una plaza fija.

Por ahora, tiene contrato hasta mediados de mayo en el colegio público de La Almunia de Doña Godina, pero no sabe qué pasará después y hasta final de curso. "Es muy frustrante no tener trabajo estable y, más aún, después de haber realizado unos estudios que se supone que te van a garantizar una estabilidad y una mejor calidad de vida", explica.

Además de la inseguridad de no tener un empleo fijo, las consecuencias económicas de no contar con ese empleo estable se hacen palpables mes a mes para González. "Para mí algo muy negativo es que el paro se cobra el día 10, y la mayoría de las facturas te llegan a principios de mes y no llegas a poder solventarlos. Creo que esto debería cambiar y se debería cobrar a finales de mes, y no a mes vencido. Si estás en el paro es porque no tienes otra retribución, y de alguna manera tienes que hacer frente a los gastos", denuncia.

Sin embargo, celebra los avances en la gestión del papeleo cada vez que tiene que inscribirse de nuevo a las listas del paro. "Está muy bien poder renovarlo telemáticamente y no tener que ir presencialmente a la oficina", celebra esta maestra, que sueña con ese empleo fijo que permita desarrollar un proyecto de vida.