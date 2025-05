Aragón necesitaría 145 matronas más para alcanzar la media europea

Que faltan matronas en Aragón no es una novedad. Ya lo avisaba a principios de 2024 el informe que elaboró la empresa Crowe a petición de la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME): la sanidad española requeriría de 5.093 matronas más para alcanzar la ratio europea (9,1 por cada 10.000 mujeres), de las que 145 tendrían que estar en la comunidad aragonesa. Según los datos más recientes, en Aragón hay 290 matronas colegiadas, 217 en Zaragoza, 28 en Teruel y 45 en Huesca. Entre estas últimas se encuentra Jara Zabau Fermoselle, que este lunes, día internacional de la matrona, recuerda la importancia de su profesión.

«Cumplo mi mayoría de edad ejerciendo esta especialidad», dice Zabau. Fue un mayo de hace 18 años cuando empezó a trabajar como matrona. «Una compañera me decía ‘ya verás, te harán vieja’. Entonces no lo entendía. Ahora veo a mujeres que han sido mis pacientes, me acuerdo de sus partos y luego veo a sus chavales, que ya son enormes, y entonces lo entiendo», cuenta risueña. Con ese recuerdo le llega la emoción con la que afirma: «Esta es la profesión más bonita del mundo».

Zabau, que es matrona en el hospital San Jorge de Huesca, siempre ha ejercido la profesión en el ámbito hospitalario, donde considera que «lo más agradecido» son los partos. «Es un proceso fisiológico y las mujeres necesitan tranquilidad, calma y confianza, y la matrona juega ahí un papel bastante importante», remarca.

Con todo, insiste en que las funciones de las comadronas son múltiples, ya que las profesionales sanitarias acompañan a las mujeres durante la mayor parte de su vida: desde los 14 hasta los 65 años. «El campo de actuación es tremendo, desde la prevención en Atención Primaria hasta el acompañamiento a la mujer en los procesos reproductivos, en la búsqueda del embarazo, en las pérdidas y, desde luego, en el parto y posparto», señala. Por eso, considera importante que las pacientes encuentren en la matrona «una figura de confianza y referencia».

La matrona Jara Zabau, del hospital San Jorge de Huesca. / SERVICIO ESPECIAL

Entonces... ¿por qué faltan matronas en España y, en concreto, en Aragón? Para Zabau, no es falta de interés ya que, según indica, la suya es una especialidad muy demandada. «En general, a los alumnos de Enfermería les suele gustar la especialidad. Yo doy clases de Materno en la Escuela de Enfermería de Huesca y, cuando pregunto a los estudiantes, hay interés, vienen a clase y les gusta la materia», afirma. La profesión es mayoritariamente femenina, aunque Zabau explica que también ellos tienen curiosidad por la salud sexual y reproductiva de la mujer. «Al final, siempre tienes hermanas, madres, vecinas...», indica.

Así, la matrona achaca este déficit a, entre otras causas, la baja oferta de plazas de esta especialidad y la cada vez más reducida natalidad. Ambas condiciones sumadas hacen que el número de matronas no sea muy elevado. «Lo importante en la formación es la calidad, y no se pueden convocar más plazas de las que un hospital, por número de partos, puede ofrecer. Entonces se prioriza dar una enseñanza de calidad y que los residentes puedan llegar a cumplir sus objetivos», subraya. «A veces se pide que se convoquen más plazas, pero el hospital da para lo que da», añade.

Zabau apunta que, además, la oferta de especialidades es ahora mucho más amplia de lo que era antes, y explica que ahora «tal vez haces el EIR y la nota no te da para ser matrona pero sí para pediatría u otra especialidad». Zabau anima todos los estudiantes de enfermería interesados a escogerla. «Abarca toda la vida reproductiva de la mujer, desde la adolescencia hasta la menopausia, y es muy gratificante», sostiene.

Con poco que hagamos hay una gran repercusión en la mujer», destaca. Y lo ejemplifica: «Acompañas en el nacimiento, que es un momento vital. Para las madres es importante y para mí es también un regalo. Yo se lo agradezco, porque te hacen partícipe de un momento muy especial». Después de 18 años de oficio, se reafirma en su decisión de ser matrona: «Si naciera de nuevo, la volvería a elegir».

Suscríbete para seguir leyendo