La CHE, sobre la ladera de Yesa: "Es una presa con mucha controversia, por lo que queremos que no haya ninguna duda de que es segura"

"Es una presa con mucha controversia, por lo que queremos que no haya ninguna duda de que es segura". Con esa frase ha justificado el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Carlos Arrazola, los nuevos trabajos que requiere la consolidación de la ladera derecha del embalse de Yesa. Se trata de ese mismo estribo que se dio por consolidado en 2013 tras registrar un importante movimiento de tierras, algo que obligó a detener entonces las obras y desató una fuerte oposición entre los contrarios a un recrecimiento que atesora ya casi 20 años de retraso y cuya finalización no se prevé, como poco, hasta 2029.

Sin embargo, los trabajos no estaban todavía terminados y requieren de una inversión de 47 millones de euros. El proyecto que la CHE acaba de remitir al ministerio se centra en estabilizar con muros la estructura, así como la construcción de anclajes, túneles de drenaje y estructuras de impermeabilización con el objetivo de completar los trabajos de emergencia que se llevaron a cabo hace 12 años. El documento recoge un plazo de 36 meses para la realización de las obras, como publicó este diario la pasada semana y ha confirmado este lunes a los medios de comunicación el presidente de la Confederación.

Como se trata de una nueva contrata, la intención es ejecutar los trabajos de forma paralela a los del cuarto modificado del proyecto, que consisten, básicamente, en el cambio de ubicación de los aliviaderos (una suerte de pozos artificiales que canalizan el vertido de caudales de grandes crecidas). Esta pata del recrecimiento contempla un plazo de cuatro años y medio, por lo que podrían realizarse de forma simultánea, aunque está pendiente de su aprobación por parte del Consejo de Estado.

¿Será este el último escollo en el tortuoso camino de Yesa? Arrazola ha optado por la prudencia y no ha querido dar por sentado que esta será la última actuación que requerirá el proyecto hidráulico, aunque se ha mostrado confiado de que esta sea la última actuación. "Ya me gustaría a mí poder certificar, pero esa es una palabra muy determinada. Confío en que, con todo lo que se ha trabajado, cuando culminemos todos los trabajos del cuarto modificado y la estabilidad de la ladera, junto con la finalización del dique de cola o el muro de Sigüés, habremos acabado", ha dicho Arrazola a preguntas de los medios de comunicación.

En el último informe de seguimiento de las laderas de Yesa, una de las infraestructuras hidráulicas más estudiadas de España, se refiere que el estribo derecho "no tiene movimiento significativo" hasta septiembre de 2024. "La situación actual de paralización del movimiento global de la ladera no impide que puedan existir en un futuro movimientos locales puntuales, relacionados con el proceso de vaciado del embalse en la zona de aguas arriba de la presa actual o en la propia ladera como consecuencia de los efectos de la lluvia. Estos movimientos locales no afectarían previsiblemente a las condiciones de seguridad de la globalidad de la ladera, tal y como ha sucedido en los casos presentados", recoge el documento.

Yesa es una obra capital en la planificación hidrológica de la cuenca del Ebro, sobre todo para los regantes del canal de Bardenas y para Zaragoza, que se abastece de este pantano para el suministro de agua de boca. Ahora mismo, el embalse tiene una capacidad máxima de 453 hectómetros cúbicos y con el recrecimiento se alcanzarían los 1.079 hm3, por lo que pasaría a considerarse de regulación hiperanual, es decir, capaz de almacenar recursos a más de un año vista. Junto a los embalses de Almudévar, Mularroya, Santolea y San Pedro Manrique (este último en Soria), la CHE pretendía aumentar la regulación de la cuenca del Ebro hasta el 60% para el plan hidrológico vigente entre 2022 y 2027.

Preguntado por si esa capacidad de regulación es suficiente, siempre y cuando se acaben las obras que, por supuesto, no estarán finiquitadas para entonces, Arrazola ha mostrado su convicción de que, por ahora, "es suficiente". Sin embargo, ha abierto la puerta a "seguir estudiando constantemente" la situación de las necesidades, ya que "no se pueden tomar decisiones a larguísimo plazo, ya que todo es cambiante". Cuestionado en concreto sobre la proyección de nuevos embalses, Arrazola ha dicho: "Ahora mismo no se plantea ninguno, pero es cierto que desde la sociedad nos plantean diversas propuestas. En este ciclo lo valoraremos". La gran reclamación es la regulación del Gállego a través de Biscarrués. "En mi opinión, es un proyecto muy difícil de llevar a cabo", ha sentenciado el presidente de la Confederación.