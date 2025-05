La FP bilingüe explora nuevas metodologías como puerta de entrada al mercado laboral global

La Formación Profesional (FP) continúa su crecimiento en Aragón, consolidándose como una vía educativa de alta empleabilidad. Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, en la apertura del primer foro ‘La FP mueve Aragón’ que ha tenido lugar hoy en el auditorio del Espacio Etopia de Zaragoza y que tendrá continuidad este próximo jueves 8 de mayo en Huesca.

En su apuesta por reforzar e internacionalizar la Formación Profesiona,l el Gobierno de Aragón ha puesto el foco en el bilingüismo que, en palabras de Hernández, es “una poderosa herramienta para mejorar la empleabilidad del alumnado, en un momento clave de transformación educativa”. “En un mundo globalizado, donde las fronteras profesionales son cada vez más difusas, el dominio de lenguas extranjeras amplía las oportunidades laborales y permite a nuestros jóvenes competir en igualdad de condiciones en el mercado internacional”, ha enfatizado la consejera de Educación.

Tomasa Hernández, consejera de Educación, Deporte y Cultura, ha sido la encargada de abrir el evento. / Laura Trives

La IA, una poderosa herramienta al servicio de docentes y alumnado

Pero las metodologías de aprendizaje en la FP bilingüe han de adaptarse a los cambios sociales y a las necesidades educativas y empresariales y, por ello, el objetivo de estos encuentros es servir de espacio de debate y reflexión entre Administración, centros educativos, empresas y Universidad para explorar nuevas oportunidades de formación y compartir distintas miradas.

Además, en este camino hay que aprender a utilizar todas las herramientas a nuestra disposición y hay que formar a los docentes para saber utilizar estas herramientas como pueden ser la Inteligencia Artificial (IA). Con esta idea, la primera parte del foro ha consistido en una formación destinada al profesorado bajo el título ‘Las competencias digitales del docente en el siglo XXI: cómo integrar la Inteligencia Artificial en la enseñanza bilingüe’, de la mano de Leticia Fernández.

La asesora docente del Centro Aragonés de Lenguas Extranjeras para la Educación (Carlee) se ha aventurado a plantear como serán las ‘aulas del futuro’ a partir de la integración de la Inteligencia Artificial en la formación académica.

Pero, lejos de lo que piensan muchos, Fernández ha subrayado que la IA no se debe usar para que sea una sustituta del profesor, sino para que sea una aliada, “para que facilite su labor y que favorezca el aprendizaje del alumno por medio de la gamificación, la adaptación de contenidos y de la digitalización, entre otros”. En definitiva, subrayó que “la IA no va a construir el aula del futuro; pero el uso que nosotros hagamos de ella, sí”.

La formación ha sido impartida por Leticia Hernández. / Laura Trives

Más formación y motivación para docentes y alumnos

Por su parte, en la mesa redonda posterior, se ha debatido y reflexionado sobre competencias lingüísticas, inserción laboral y colaboración institucional, con la presencia, entre otros, de representantes del Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza, del Inaem, de centros educativos como el CPIFP Movera o el IES Miralbueno; el Carlee y de la propia Consejería de Educación.

La formación del profesorado en materia lingüística ha sido uno de los puntos destacables de la conversación. Así, se ha puesto de manifiesto que en algunos centros educativos no se puede asegurar todavía una mayor creación de asignaturas o, incluso, grados completos en otro idioma (generalmente, en inglés), puesto que los docentes no se ven suficientemente preparados para impartirlos al no tener las habilidades lingüísticas necesarias.

Las empresas, sin embargo, han insistido en que precisan de trabajadores con un mayor nivel técnico y de bilingüismo –o, al menos, un certificado B1, pues la globalización obliga al constante contacto y comunicación con personas de otros países, tanto con otros compañeros de trabajo, en el caso de multinacionales, como con proveedores o clientes potenciales.

Además, la falta de motivación ha sido otro de los temas que se han puesto sobre la mesa insistiendo en la necesidad de visibilizar las posibilidades que se abren al conocer y desenvolverse en otro idioma tanto de movilidad académica, con programas como el Erasmus, como a la hora de conseguir y ascender en un trabajo.

En esta mesa ha participado también Luis Mallada, director general de Planificación, Centros y FP, que ha sido el encargado de clausurar el acto reivindicando la importancia de la Formación Profesional, afirmando que “no solo mueve el mundo, sino que también lo transforma”.

La jornada tomó lugar en el auditorio del Espacio Etopia. / Laura Trives

Próxima cita, el 8 de mayo en Huesca

El objetivo de estos encuentros es fomentar un espacio de divulgación que permita visibilizar la importancia del bilingüismo en la FP, difundir la excelencia de estas enseñanzas como opción educativa de calidad para el alumnado, servir de punto de encuentro entre los centros, la universidad, el sector empresarial y la Administración, así como facilitar a los docentes formación metodológica.

La siguiente cita es el próximo día 8 en Huesca, en la Fundación Ibercaja, y en este caso, la formación metodológica girará en torno a ‘Herramientas de IA para docentes: ChatGPT, Grammarly, Text-to-Speech, Kahoot con IA, entre otras'. Asimismo, desde mañana 6 de mayo hasta el viernes 9 de mayo, se celebran en Teruel las ‘Aragón Skills’, consideradas las Olimpiadas de las FP.