El reparto de menores migrantes sigue adelante con el rechazo frontal del Gobierno de Aragón

La tensa reunión de cinco horas en el Ministerio de Juventud e Infancia no ha servido para que los ejecutivos del PP acepten el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias según se establece en el Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, que el Gobierno de España va a sacar adelante con todas las consecuencias. Por el momento, a pesar de un rechazo frontal al que se suma la consejera aragonesa de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha ofrecido un nuevo plazo de 10 días para conocer los recursos asistenciales y de acogida con los que cuentan las comunidades autónomas y poder precisar los términos del reparto. Según las primeras proyecciones a Aragón le corresponderían 186 jóvenes.

La dirigente aragonesa ha reiterado que la rotunda negativa a la acogida se debe a que está sustentada "es un acuerdo basado en la desigualdad" que no tiene en cuenta “el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos años en la acogida de menores migrantes”. Por esa razón se mantienen todos los recursos judiciales, un aspecto que ya llevó a la comunidad a desobedecer la anterior petición de información por parte del Estado.

Susín ha remarcado que la propuesta de contingencia migratoria diseñada para responder a la presión que se vive en los recursos de acogida de Canarias "se ha hecho sin contar con las comunidades autónomas y con el único objetivo de que ese reparto de menores no acompañados sea a la medida de lo que ha exigido Cataluña".

Por su parte, la ministra Sira Rego ha pedido "solidaridad" a los territorios y ha puesto como ejemplo el dispositivo de acogida para los migrante ucranianos al comienzo de la guerra. "Nuestra prioridad es dar una respuesta coordinada y atender con garantías las necesidades de estos menores", ha expresado. Al tratarse de un decreto ya aprobado considera que van a seguir adelante con su tramitación, aunque se ha mostrado abierta a modificar aspectos puntuales. Pero siempre que se hagan propuestas en la conferencia sectorial, algo que no ha sucedido este lunes por el bloqueo absoluto del PP, así como de Castilla-La Mancha, según ha indicado Susín.

El debate de fondo está en el establecer cuántos menores debe acoger cada comunidad de forma ordinaria según su población y el derecho a pedir la derivación de los menores a otro lugar cuando la ocupación de sus recursos exceda en tres veces esta capacidad. La propuesta también incluye los criterios de reparto entre las comunidades: población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo de acogida (6%), dimensionamiento estructural del sistema (10%), dispersión de la población (2%) y las singularidades de ciudad fronteriza (2%) e insularidad (2%).

En este contexto, la consejera aragonesa ha reclamado además más fondos para hacer frente a las necesidades de acogida. “Están diciendo que el Gobierno de España no tiene medios para hacerse cargo de todos ellos, y eso pasa también en las comunidades autónomas, pues hoy por hoy Aragón no tiene la capacidad ni las infraestructuras para atender esas cifras que proponen y menos si no hay una aportación económica", ha añadido.

De este modo, respecto a los 100 millones del crédito extraordinario que el Ministerio de Juventud e Infancia ha indicado que van a destinar a sufragar los gastos derivados de este reparto, la representante de Aragón en la sectorial ha lamentado que sólo se van a destinar a costear los traslados y para las comunidades que en el propio decreto que se rechaza se señalan como ‘tensionadas’. Para Susín esto supondrá "una financiación encubierta para Cataluña".

En este contexto, Aragón insiste en que mantendrá los recursos vigentes contra el decreto a la espera de que sea el Gobierno de España el que afronte la realidad de los migrantes en Canarias, al considerar que ha sido el Ejecutivo de Sánchez el que ha provocado el descontrol migratorio que, en opinión de Susín, ahora "no sabe solucionar".