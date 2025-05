Aragón se luce ante las garnachas del mundo: "Solo me queda aplaudir"

El presitigioso certamen Garnachas del Mundo, que ha escogido Cariñena y Zaragoza para celebrar su décimo tercera edición, toca este martes a su fin tras dos jornadas en las que un jurado de 70 expertos procedentes de 19 países reconocerán la calidad de hasta 50 Denominaciones de Origen que compiten entre sí.

Los galardones se darán a conocer la próxima semana, aunque el responsable del concurso en España, Fréderic Galtier, ya tiene claro que ha sido un éxito. "Soy muy fan del vino aragonés desde que lo descubrí. Y este año, con Cariñena como Ciudad Europea del Vino y con Zaragoza como Capital Mundial de la Garnacha se alinearon los planetas. Tenía que celebrarse aquí", afirma.

Este año, además, cuenta con una novedad en el sistema de elección de los ganadores, basada en un sistema de tabletas digitales que es más rápido. Con todo, Galtier explica que no quieren precipitarse, por lo que revisarán "hasta el último detalle". En este comienzo de semana, los expertos han hecho buena parte de las catas en Cariñena, aunque la capital aragonesa también ha tenido su sitio.

Primero, este pasado lunes, con un cóctel a modo de recepción oficial en el consistorio. Y este martes, para concluir el concurso, se lleva a cabo un tapeo con todos los catadores internacionales por El Tubo de Zaragoza. "Reconozco que es una de las partes más divertidas del certamen", reconoce Galtier.

El experto enológico no oculta su admiración por los proyectos que se hacen en la comunidad reunidos en torno al vino, destacando DO como la de Borja o de la ya citada Cariñena. Tampoco esconde que el proyecto de las vides junto a la plaza del Pilar le parece una "gran idea". "Solo me queda aplaudir", añade, antes de sentenciar: "Aragón y Zaragoza pueden ser dos grandes destinos para el enoturismo".