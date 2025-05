Conciertos en la nueva Romareda: "Mientras no sea muy constante se puede aguantar"

Con la vista puesta en el verano de 2027, los vecinos de la Romareda ya piensan en los eventos que albergará el nuevo estadio. Aunque su principal pretensión es la de convertirse en un estadio de primer nivel, el recinto deportivo albergará otros actos distintos a los partidos de fútbol, y entre ellos se encuentran los conciertos, hasta 10 al año. No será la primera vez, por que viejo estadio del Real Zaragoza ya ha acogido a grandes artistas como Michael Jackson, Tina Turner o Dire Straits.

Bunbury fue el encargado de despedir las galas musicales de la Romareda en julio de 2024. Un concierto que Miriam Calvo vivió desde el salón de su casa. Confiesa que se pudo "aguantar" porque se trató de algo "puntual". Sin embargo, ante la idea de que se hagan varios espectáculos una vez se inaugure la nueva Romareda se muestra más "reticente". "Siempre ha sido lugar de conciertos. Mientras no sea una cosa muy constante, de todos los fines de semana, se puede aguantar", explica.

Idea que también apoya Carlos Martínez, quién se ha mudado hace poco a un piso situado al lado de las obras. Asegura que si se hace de manera "comedida" y "controlada" no molestará mucho a los vecinos de la zona. Asimismo, señala que no solo el ruido es el único inconveniente de los conciertos. También lo son la "falta de seguridad" o los "problemas de tráfico" que implican. No obstante, Martínez trata de ver el "lado bueno" y cree que si se "hace bien" puede ser una buena iniciativa para el barrio. "En su justa medida, y sin que se repitan todos los fines de semana, puede llegar incluso a ser bueno para la zona y darle movimiento", añade.

Asimismo, para Calvo el "tema ruidos" se lleva "más o menos", lo malo son los cortes de las calles y la falta de aparcamiento. "De por sí ya es una zona complicada para aparcar, pero ahora después de que todos los aparcamientos que nos han quitado es imposible. En teoría se nos van a revalorizar las casas por la obra, pero tener semejante mamotreco no compensa para lo que estamos pasando", destaca.

Por otro lado, Miguel Ángel Julián vive en una de las comunidades afectadas por las obras, denuncia que tuvieron que hacer frente a las reformas "sin información" del ayuntamiento. "Nadie del Ayuntamiento decidió contactar con los que aquí vivimos. Se tuvo que personar alguien de la obra con circulares para avisarnos. La comunicación ha sido nula", subraya Julián.