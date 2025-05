El PAR repetirá su XV Congreso el 14 de junio

De nuevo, el Partido Aragónes tiene una fecha clave en el horizonte. El próximo 14 de junio repetirá el XV Congreso del partido en Zaragoza, tal y como se ha acordado en la Ejecutiva celebrada en la tarde de este martes, en la ciudad escolar del Pignatelli. El centro aragonesista celebrará de nuevo el Congreso que anuló la Justicia por "irregularidades" en el censo que entonces le dio la victoria a Arturo Aliaga frente a Elena Allué. Casi cuatro años después, el partido está próximo a salir de una maraña judicial que deja varias escisiones y la pérdida reputacional de una fuerza política que llegó a gobernar Aragón. Eso si llega a celebrarse, pues los ausentes de la Ejecutiva de hoy alertan del riesgo de que se produzcan "nuevas irregularidades".

Según han confirmado fuentes presentes en la Ejecutiva, el Partido Aragonés celebrará su próximo Congreso Regional el 14 de junio en Zaragoza, de forma asamblearia, bajo el principio de 'un militante, un voto', y podrán participar los militantes que estaban dados de alta en 2021 si así lo manifiestan. Luis Estaún será el encargado de coordinar la organización de la repetición del Congreso.

El diputado autonómico y miembro de la Comisión Ejecutiva, Alberto Izquierdo, ha confirmado que presentará su candidatura y se ha mostrado "feliz". "Por fin se impone la cordura y el congreso tiene fecha. Yo, como candidato, seguiré los pasos que haya que dar hasta formalizar la candidatura y presentarme a liderar el partido el 14 de junio", ha explicado a este diario.

El exsecretario general dimite y deja el partido

Quien fuera secretario general del partido antes de 2021, Joaquín Serrano, había sido el encargado de convocar a la Ejecutiva, tras la negativa del expresidente Arturo Aliaga, y para cumplir su compromiso con la Justicia. En la cita de este martes, según ha confirmado a EL PERIÓDICO, ha presentado su dimisión y se ha desvinculado del partido.

"Ante la imposibilidad de concitar un acuerdo en los últimos días, nada más comenzar la Ejecutiva he anunciado mi dimisión y me he marchado de la reunión", ha explicado Serrano, que se ha vuelto a desvincular del partido, por segunda vez en su historia.

Según ha podido saber este diario, en la comisión Ejecutiva de este martes no han participado miembros destacados del partido, como Carmen Herrero, Roque Vicente, Joaquín Peribáñez, Ildefonso Salillas o Javier Muñoz, entre otros. Pero entre quienes han estado presentes en la reunión han tomado las decisiones para ponerle fecha al cónclave y tratar de desatascar así la situación del partido.

Sin embargo, los miembros de la Ejecutiva que han optado por no participar hoy habían enviado un escrito al partido ya que consideraban que la reunión de este martes "no estaba bien convocada".

Carmen Herrero ha recordado que ya pidieron una aclaración al juez sobre si podrían participar en el cónclave quienes se dieron de alta en otros partidos políticos, como Tú Aragón, y ha anunciado que tomarán "las medidas necesarias" para garantizar que el Congreso "se convoca cumpliendo estrictamente la legalidad y lo que decía la sentencia".