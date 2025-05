Azcón insiste: no aportará los datos de menores migrantes para "no instalar la ilegalidad" en Aragón

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reiterado que no se aportarán los datos sobre menores no acompañados que ha vuelto a solicitar el Ministerio de Juventud e Infancia a los territorios para "no instalar la ilegalidad" en la comunidad autónoma.

Después de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada este lunes, el ministerio que encabeza Sira Rego volvió a pedir "altura de país" a las comunidades autónomas que no han enviado todavía los datos completos y solicitó su colaboración.

De hecho, una de las comunidades autónomas más críticas con el reparto de menores migrantes no acompañados ha sido Aragón. En este sentido, Azcón ha reiterado este martes que presentar un recurso inconstitucionalidad contra el Decreto Ley que "impone" el reparto "conlleva que no se aporten los datos".

"Aragón cree que lo que está haciendo el Gobierno de España con los menores no cumple con la legalidad y por eso lo hemos recurrido", ha afirmado el jefe del Ejecutivo autonómico, que ha indicado: "No queremos que la ilegalidad se instale en nuestra comunidad autónoma", ha subrayado el presidente este miércoles poco después de conocerse que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno de Aragón contra la convocatoria extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia del pasado lunes.

Un tenso encuentro de cinco horas en el Ministerio de Juventud e Infancia que no sirvieron para que los ejecutivos del PP acepten el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias según se establece en el Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, que el Gobierno de España va a sacar adelante con todas las consecuencias.

Según defendió la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, la negativa aragonesa debe a que está sustentada "es un acuerdo basado en la desigualdad" que no tiene en cuenta “el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos años en la acogida de menores migrantes”. Por esa razón se mantienen todos los recursos judiciales, un aspecto que ya llevó a la comunidad a desobedecer la anterior petición de información por parte del Estado.

El debate de fondo está en el establecer cuántos menores debe acoger cada comunidad de forma ordinaria según su población y el derecho a pedir la derivación de los menores a otro lugar cuando la ocupación de sus recursos exceda en tres veces esta capacidad. La propuesta también incluye los criterios de reparto entre las comunidades: población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo de acogida (6%), dimensionamiento estructural del sistema (10%), dispersión de la población (2%) y las singularidades de ciudad fronteriza (2%) e insularidad (2%).