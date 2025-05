Los alojamientos aragoneses en contacto con las estrellas: "Estamos ya desbordados por las reservas"

Existen zonas en Aragón donde el cielo es más transparente y luminoso de lo habitual. Y los alojamientos turísticos que tienen este privilegio llevan varios meses recibiendo llamadas, consultas y reservas de países de todo el mundo. ¿El motivo? El eclipse de sol que el próximo año se verá desde centenares de pueblos de la comunidad. "Estamos un poco desbordados", reconoce el director del hotel Mas de Cebrián, Diego Pilaquinga. La masía es uno de los diez establecimientos que en la comunidad cuentan con el sello Starlight. Esta certificación internacional acredita un tipo muy concreto de hoteles y casas rurales que son activas en la promoción y defensa de los cielos. "Estamos en el lugar ideal para esta observación", reconoce.

El Mas de Cebrián ha recibido llamadas desde EEUU o Bélgica, correos electrónicos y consultas por las redes sociales. Sin embargo, han decidido no empezar a coger reservas hasta que no conozcan el total de los alojamientos de los que dispondrán cuando llegue la fecha. "La masía no es solo el edificio del hotel, pues disponemos de muchas hectáreas de terrenos disponibles para la observación, y en ellos es posible que apostemos por la instalación de carpas y por organizar alguna actividad previa", indican Pilaquinga. "Mucha gente todavía no es consciente de lo que va a pasar esos días", avanza.

En una situación similar se encuentra Yolanda Villarroya, propietaria de la masía El Cabrero, a la comarca del Maestrazgo, también en la cotizada red Starlight. Desde hace más de un año tienen reservadas sus habitaciones, todas ellas con referencias a las constelaciones. Señala que estas personas están "especialmente interesadas" en el fenómeno astronómico, pues trabajan en canales de divulgación o realizando fotos del cielo nocturno. "Programan este tipo de observaciones con mucho tiempo", indica.

Los nervios en la provincia de Teruel son evidentes. "Si se cumplen las previsiones será algo impresionante", reconoce la propietaria, que explica que en el propio ayuntamiento de Villarroya de los Pinares están barajando habilitar espacios para recibir visitantes, debido a un mirador y una pradera en los que ya saben que se podrá observar el fenómeno de forma privilegiada.

"Al hotel a veces vienen especialistas, pero normalmente recibimos a aficionados o personas que se apuntan a las observaciones guiadas que solemos organizar", explica.

Desde la empresa AstroÁndalus avanzan que las reservas para esa jornada en muchas zonas de Aragón ya están completas, desde hace muchos meses. De hecho, las agencias extranjeras con las que trabajan los alojamientos del sello Starlight eran conscientes de la importancia de esta fecha desde hace meses. "Tenemos que trabajar todos en coordinación para evitar un colapso, pues a veces incluso en la temporada de setas las carreteras se quedan pequeñas", manifiesta preventivamente Pilaquinga.

En el Maestrazgo Carmen Leonor ha ejercido durante años como guía especializada en el turismo astronómico. Su teléfono también está lleno de llamadas de familias que quieren conocer lugares donde tener un punto de observación privilegiado de cara al eclipse. En su caso, suelen ser familias que buscan un fin de semana de turismo y divulgación.