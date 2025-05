La consejera de Educación no descarta la apertura de una nueva vía en el colegio Pirineos Pyrénées de Huesca

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, no ha descartado la apertura de una nueva vía en el colegio público Pirineos Pyrénées de Huesca para dar solución a los alumnos del barrio de Los Olivos de la capital altoaragonesa, que una vez celebrado el sorteo quedarán fuera tanto en este centro, en el caso de 9 alumnos, como en el colegio Pedro J. Rubio, en el caso de 12, sumando un total de 21.

La consejera, que ha participado en Huesca en el segundo encuentro 'La FP mueve Aragón', sobre formación profesional bilingüe, ha manifestado que cuando hay un número elevado de solicitantes y el centro tiene capacidad y disposición para acogerla podría abrirse una nueva vía. "Si el número de solicitantes que se han quedado fuera es elevado y justifica abrirse una vía y el centro tiene capacidad física para ello, no hay ningún problema en abrir la vía y se habla con todos los centros y con los equipos directivos". Ha añadido que "si el centro tiene capacidad para tener una vía más no habrá ningún problema en abrir la vía" y ha aclarado que "una vía no es un aula, una vía en tercero de Infantil son tres aulas y seis para Primaria".

No obstante, Hernández insiste en que la administración debe optimizar los recursos y planificar adecuadamente para evitar que haya otros centros de la ciudad que queden infrautilizados. "El derecho que queremos primar es el de libertad de elección, y también hay que planificar adecuadamente y optimizar los recursos públicos y hay que compaginar estos dos intereses y es en lo que estamos trabajando".