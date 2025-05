El Constitucional ya tramita el recurso del PAR contra las Cortes por no poder preguntar a Azcón

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo interpuesto por la Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés-Grupo Mixto contra las Cortes de Aragón "por la vulneración de sus derechos" al no poder hacer preguntas al presidente de la comunidad, Jorge Azcón, en los plenos.

Así lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa el portavoz del PAR en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, que ha calificado este hecho de "histórico" ya que, ha explicado, "nunca un diputado había tenido que plantear un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional porque se vulnerasen sus derechos en las Cortes de Aragón y nunca en la historia se había admitido a trámite".

"El Tribunal Constitucional no admite a trámite un recurso como este si no ve que por lo menos merece la pena estudiarlo y merece la pena hablar del tema", ha añadido. Izquierdo ha destacado que la providencia de la Sala Primera del TC señala textualmente que "el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina en este Tribunal y el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales".

Esto significa, ha proseguido, que "hasta ahora no se ha planteado jamás una situación como esta; es decir, jamás la presidencia de un Parlamento autonómico ha impedido a un diputado que no forma parte del gobierno preguntar al presidente, hacer control al Gobierno".

Sin embargo, el PAR sí que acumula varios cargos en el Gobierno de Aragón, aunque no cuenta ni con una consejería ni partidipa en el Consejo de Gobierno. En total, son una decena de cargos de segunda fila, entre directores generales, delegados del Gobierno o presidentes de organismos autónomos, que pertenecen al PAR.

Izquierdo ha enfatizado que "el PAR pudo preguntar al presidente, como todos los partidos de la oposición, hasta que la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, tras la salida de Vox del Gobierno, decide cambiar su criterio político y el Partido Aragonés deja de poder preguntar".

"Se produce una votación en la Mesa de las Cortes en la que los representantes del PP entienden que sí puede preguntar el PAR porque no forma parte del Gobierno; los representantes del PSOE entienden que no y la presidenta de las Cortes que, hasta ese día entendía que sí, decide cambiar de criterio", ha puntualizado.

Izquierdo ha insistido en que "nosotros advertimos en varias Juntas de Portavoces de la posibilidad clara de que se estuvieran vulnerando los derechos de esta agrupación parlamentaria y de este diputado que representa a los aragoneses y a las aragonesas y se hizo caso omiso desde la Presidencia de las Cortes y desde los servicios jurídicos".

Medidas cautelares para poder preguntar

También ha solicitado medidas cautelares para que, "en tanto en cuanto se resuelva esta cuestión, se nos permita preguntar porque es lo lógico ya que se está vulnerando un derecho". "Si este recurso tarda en resolverse dos años y al final se resuelve a favor del PAR, habríamos perdido este derecho durante toda la legislatura. ¿Quién va a ser capaz de reponer esa acción política que se nos está impidiendo?", se ha preguntado Izquierdo.

Por todo ello, ha reclamado a la presidenta de las Cortes de Aragón que "rectifique". "Esperamos y deseamos que esa medida cautelar que nosotros pedimos se haga efectiva lo antes posible para que se repongan nuestros derechos y, por supuesto, si al final termina dándonos la razón el tribunal, pediremos responsabilidades porque nos parece gravísimo que a un partido que tiene algunos directores generales no se le permita preguntar, mientras que partidos que también tienen algunos directores generales y formaron parte del Gobierno estén preguntando", ha afirmado.

Por último, ha expresado su deseo de que "la presidenta de las Cortes vuelva a la senda de la cordura, que deje el partidismo a un lado y deje de pensar como diputada de Vox" y le ha pedido "explicaciones" por esta situación.