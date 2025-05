Pueyo denuncia la "discriminación" a municipios aragoneses en las ayudas por la dana del Gobierno de España

El diputado de Sumar Aragón (CHA) y portavoz de Reto Demográfico del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso, Jorge Pueyo, ha denunciado la "discriminación" que sufren los afectados por la DANA de octubre de 2024 en municipios aragoneses en relación con los de otras comunidades autónomas incluidos en el Real Decreto-ley 6/2024 aprobado por el Gobierno de España.

"Se han cumplido 6 meses de la dana que golpeó brutalmente al País Valencià y, con menos gravedad, a otras comunidades autónomas. Desde el primer momento el Gobierno respondió con sucesivos reales decretos-ley para atender a los damnificados y promover la reconstrucción, siempre con nuestro apoyo. Sin embargo, desde las comarcas aragonesas afectadas se han detectado algunas situaciones de discriminación difícilmente entendibles. Por eso hemos registrado una batería de preguntas para arrojar luz al respecto", ha manifestado el diputado aragonés.

Pueyo ha denunciado las discrepancias dentro del propio decreto, donde en primer término se incluye a Aragón como una de las comunidades autónomas más afectadas, pero luego "solo enumera 78 municipios del País Valencià, Castilla-La Mancha y Andalucía".

"¿Y Aragón? Sorprendentemente no. Y, aunque el artículo 1 se reservaba la posibilidad de modificar el anexo mediante Acuerdo de Consejo de Ministros, la ampliación solo se ha producido a municipios de la Comunitat Valenciana en relación con infraestructuras agrarias", ha lamentado el diputado aragonesista.

"Esta distinción entre unas comunidades y otras ha permitido que situaciones análogas puedan tener distinto tratamiento en función de dónde se ubiquen los respectivos municipios", ha expresado Pueyo. En concreto, señala que mientras para los municipios incluidos en el anexo quedan exentos de la limitación de ingresos para los daños producidos en viviendas y enseres, no lo son otros municipios afectados en varias comarcas aragonesas.

"Habrá ayudas en condiciones diferentes"

"Por tanto, en daños producidos en viviendas y enseres por la misma DANA habrá ayudas en unas condiciones diferentes para unas comunidades autónomas u otras, en función de su inclusión o no en el Real Decreto-ley, inclusión derivada de la gravedad global del impacto en cada territorio, pero no de la casuística de cada municipio, lo que sin duda puede estar generando discriminaciones, como las que estoy exponiendo ahora", ha denunciado Pueyo.

Para arrojar luz sobre este asunto, Pueyo ha anunciado que han registrado varias preguntas al Gobierno de España.

"¿Por qué las ayudas destinadas a paliar los daños producidos en viviendas y enseres por la misma dana de finales de octubre de 2024 se aplican en unas condiciones diferentes para unas comunidades autónomas u otras, en función de su inclusión o no en el Real Decreto-ley 6/2024? ¿No considera el Gobierno que puede generarse discriminación al aplicar o no los límites de los ingresos anuales netos para ser beneficiario de la ayuda por la destrucción o daños en vivienda según los municipios afectados estén incluidos o no en el citado anexo, a pesar de tratarse de daños análogos producidos por una misma inclemencia meteorológica?", ha explicado.

Además, también le cuestionan al Gobierno sobre cuándo se resolverá la convocatoria de subvenciones del pasado 21 de febrero para la recuperación de daños en infraestructuras municipales y en la red viaria afectada.

"Han pasado ya 6 meses y en los municipios aragoneses todavía no se han recibido las ayudas comprometidas. Nos hemos interesado también por la situación de las infraestructuras de regadío en municipios turolenses donde estuve el otro día, como Montalbán, que quedaron destrozados por la dana. Esperamos que desde los ministerios, tanto el de Agricultura como el de Transición Ecológica, contribuyan a la necesaria recuperación especialmente de los azudes. Y lo hagan cuanto antes", ha pedido Pueyo.

Por último, el diputado por Zaragoza ha concluido que "no por ser menos somos menos que nadie". Y ha criticado al resto de diputados de partidos nacionales por no preocuparse por los afectados por la dana en Aragón. "¿Dónde están los 7 diputados del PP? ¿Y los 4 del PSOE? ¿Y el de Vox? No sé dónde están, pero donde no están es presentando iniciativas para que los aragoneses y aragonesas afectados por la dana puedan recuperar sus viviendas y enseres", ha zanjado.