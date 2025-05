El bilingüismo se abre paso en la FP entre retos, oportunidades y con la IA como aliada

No cabe duda que la Formación Profesional tiene una creciente relevancia educativa, social y laboral. Prueba de ello son los más de 27.600 alumnos matriculados en el último curso y la tasa de inserción laboral que en el caso de la FP Dual alcanza el 97%. Si a ello se suma el bilingüismo, la FP se convierte en una importante llave que abre puertas al empleo y al movimiento global.

Sobre esta premisa giró el encuentro 'La FP mueve Aragón' impulsado esta semana por el Gobierno de Aragón y centrado en la FP bilingüe, que reunió a representantes de centros educativos, la universidad, el sector empresarial y la Administración. El objetivo, recoger aportaciones de todas las partes implicadas que sirvan para mejorar el modelo educativo.

Tomasa Hernández, consejera de Educación, Cultura y Deporte, fue la encargada de abrir esta jornada celebrada en el auditorio de Etopia y lo hizo subrayando el propósito del Gobierno autonómico de fortalecer la formación profesional en Aragón y hacerla bilingüe.

La consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, abrió la jornada. / Laura Trives

Hernández consideró el bilingüismo como «una poderosa herramienta para mejorar la empleabilidad del alumnado» y «una apuesta de futuro». Su relevancia presente y futura es máxima, pues nos encontramos en un momento de transformación educativa y en un mundo cada vez más globalizado «donde las fronteras profesionales son cada vez más difusas». Por ello, «el dominio de lenguas extranjeras amplía las oportunidades laborales y permite a nuestros jóvenes competir en igualdad de condiciones en el mercado internacional», aseguró.

El aula del futuro

Además, el Foro FP Bilingüe exploró nuevas oportunidades y metodologías de aprendizaje que puedan facilitar la labor de los profesores, a través de la ponencia 'Competencias digitales del docente del siglo XXI: Cómo integrar IA en la enseñanza bilingüe', que corrió a cargo de Leticia Fernández, asesora docente del Centro Aragonés de Lenguas Extranjeras en Educación (Carlee).

La construcción «del aula del futuro» a partir de la integración de la Inteligencia Artificial en la educación fue el foco principal de su exposición. Fernández se encargó de «desmitificar mitos» acerca de esta nueva herramienta, asegurando que la formación académica «no puede vivir ajena a la revolución tecnológica que se está produciendo fuera de las aulas».

La asesora docente abogó, por tanto, por incluir la IA como «palanca de cambio» de la formación y como «aliada de los profesores, y no como sustituta». La Inteligencia Artificial es inteligente, pero no es consciente per se. «Son los docentes, -subrayó Fernández-, los que deben seguir aportando la consciencia y decidir cuándo esta herramienta puede ser útil para el desarrollo del alumno y cuándo no». Por eso, la figura del profesor «es más relevante que nunca».

La encargada de impartir la formación fue Leticia Hernández. / Laura Trives

Sin embargo, el uso de la IA por parte de los docentes puede resultar interesante para adaptar textos, crear materiales audiovisuales de apoyo o crear tareas personalizadas, con aplicaciones como Chat GPT, DeepL Write, Luvvoice o Diffit.

Todas estas aplicaciones pueden facilitar la labor del profesor y transformar la educación de los alumnos. Primero, porque los estudiantes deben ser capaces de enfrentarse al mundo digital una vez terminen sus estudios. Y segundo, porque estas aplicaciones permiten automatizar procesos y ahorrar tiempo al docente para «reinvertirlo en el alumno».

La tecnología permite, asimismo, generar un aprendizaje más divertido e interactivo, gracias a la gamificación, y aportar un feedback inmediato entre alumno y profesor.

Aunque la asesora docente del Carlee recalca: «Por tentador que sea, no se puede perder de vista nuestro papel y delegar totalmente en la IA; el profesor debe ser responsable, guía y supervisor del contenido que, en última instancia, se transmite a los alumnos». Porque la IA es eficaz, pero hay que emplearla de manera adecuada. Por ello, Fernández recordó que «la IA no va a construir el aula del futuro; el uso que nosotros hagamos de ella, sí”.

El plato fuerte de la jornada

Las competencias lingüísticas, la inserción laboral y la colaboración institucional fueron objeto de debate y reflexión en el plato fuerte de la jornada del Foro FP Bilingüe: una mesa redonda que incluyó a ocho participantes en representación de centros educativos, empresas, Universidad y Administración.

Todos ellos estuvieron de acuerdo en la acuciante necesidad de implantar el bilingüismo en la formación profesional, pues el conocimiento de un segundo idioma es cada vez más relevante, como consecuencia de la globalización, y las empresas precisan personal, no solo con un mayor nivel técnico, sino con dominio del inglés -o, al menos, con un certificado B1- que les permita mantener contacto y comunicación con personas de otros países, tanto con otros compañeros de trabajo, en el caso de multinacionales, como con proveedores o clientes potenciales.

Borja Sanz, Jefe de Estudios del CPIFP Movera. / Laura Trives

El Gobierno de Aragón se comprometió a seguir trabajando en esa línea, mientras que los centros educativos y la Universidad se mostraron más escépticos con la rápida implantación de medidas como la impartición de asignaturas o, incluso, grados completos en otros idiomas, puesto que la mayoría de docentes no se ven suficientemente capacitados en materia lingüística, al no tener los conocimientos o la fluidez necesaria.

El inglés, idioma clave

Borja Sanz, jefe de estudios del CPIFP Movera, aseguró que el bilingüismo «es bueno para el futuro profesional», pero en su centro educativo resulta difícil que el alumnado lo comprenda, sobre todo porque es un instituto vinculado al sector primario. Por ello, tienen que recurrir de manera constante al «pico y pala» para motivarlos y que comprendan su importancia porque el mayor desafío es «engancharlos y quitarles el miedo». Sin embargo, reconoció que, poco a poco, indicó, «el esfuerzo empieza a dar sus frutos».

La situación del IES Miralbueno, en cambio, es diferente. La escuela cuenta con grados más diversos y dirigidos, algunos de ellos, al sector servicios -turismo, hostelería-, por lo cual los alumnos están mucho más concienciados a la hora de aprender y emplear otros idiomas. No obstante, el centro enfrenta las mismas dificultades que su homólogo de Movera: la falta de formación del profesorado y su temor a no ser capaces de impartir las clases de manera apropiada.

Además, Isabel Lázaro, jefa de estudios de FP del IES Miralbueno, destacó otro problema: la diferencia de nivel, en materia de idiomas, de los alumnos, principalmente en grados superiores, pues el dominio de inglés es, en general, mucho mejor de aquellos estudiantes que proceden de Bachillerato a aquellos que proceden de grados medios.

Isabel Lázaro, Jefa de Estudios de FP en el IES Miralbueno. / Laura Trives

La Universidad de Zaragoza comparte la preocupación de los institutos. La directora del Servicio de Orientación y Empleo de Unizar, Nieves García, señaló que en materia lingüística, se encuentran «estancados» y no están evolucionando «al ritmo que querríamos». Porque para entrar a una carrera -a excepción del Grado en Administración y Dirección de Empresas en inglés- no se solicita requisito de idioma, por miedo, afirma, a que muchos estudiantes «se queden fuera».

Un nivel de idioma que, sin embargo, sí es muy relevante a la hora de realizar programas de movilidad internacional, principalmente con la beca Erasmus, ya que las universidades extranjeras sí requieren determinado nivel de idiomas y es, asimismo, un factor clave a la hora de escoger quién puede acceder a estas oportunidades.

Igualmente, la implementación de un mayor número de grados en inglés beneficiaría a la Universidad al momento de romper barreras y de convertirse en institución de acogida de estudiantes extranjeros, lo que generaría a largo plazo «un ecosistema y una simbiosis» más interesante e intercultural, insistió García.

Nieves García, Directora del Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza. / Laura Trives

Belén Embid, directora del Centro Aragonés de Lenguas Extranjeras para la Educación (Carlee), también destacó la enseñanza bilingüe como «un pilar fundamental» educativo pero que lleva aparejado a su vez un cambio metodológico, ya que el bilingüismo no consiste solo en «traducir lo que se enseña en español». También hay que realizar un trabajo interdisciplinar para desarrollar las denominadas soft skills -liderazgo, trabajo en equipo, empatía, resolución de problemas-.

Aunque lo que Embid consideró más esencial es transmitir los conocimientos culturales del país o los países del lenguaje en cuestión y desarrollar la cognición, es decir, el «aprender a pensar no solo en la lengua materna, sino también en una extranjera».

A pesar de que ello supone un esfuerzo, las ventajas de un mayor nivel y de una mayor presencia del bilingüismo en la formación son múltiples. Por ello, es importante entusiasmar a los alumnos y generar climas propicios que incentiven su estudio porque el bilingüismo es «una herramienta para pensar de otra manera y para acceder a otros mercados laborales», señaló Embid.

Belén Embid, Directora del Centro Aragonés de Lenguas Extranjeras para la Educación. / Laura Trives

Apelando directamente a las empresas, García retomó la palabra: «Sería fundamental que la experiencia internacional se valore laboralmente para que los alumnos se comprometan».

Una necesidad de las empresas

«En las empresas, con la globalización, cada vez hay más contacto con extranjeros y hay una necesidad de comunicarse». Comunicarse tanto con potenciales proveedores y clientes, como con compañeros de trabajo en el caso de las multinacionales.

Por eso, el conocimiento de idiomas y, sobre todo, del inglés es fundamental. Así comenzó su participación en la mesa redonda Rubén Alvárez, miembro del Área de Formación de Recursos Humanos de BSH Spain. Recogiendo el cable tirado por Nieves García, reconoció que el mercado laboral cada vez demanda más personas bilingües, lo que es, además, un elemento clave para escalar y evolucionar dentro de las empresas, como un diferenciador competitivo.

Rubén Alvárez, Área de formación de Recursos Humanos de BSH Spain. / Laura Trives

Boris Giambanco, director de Desarrollo de Negocio de Integra, coincidió con Alvárez: «El mundo de los negocios y de la tecnología cada vez es más inglés». Así, las empresas ven la necesidad de exigir un mínimo de certificado B1, aunque lo recomendable sería trabajadores con nivel de B2 o, incluso, C1 «para defenderse».

Sin embargo, estos perfiles, se lamenta Giambanco, son difíciles de encontrar. Hasta el punto de que las empresas, asevera, deben recurrir a cubrir esas vacantes con cursos de formación internos, que resultan más eficaces que la formación académica que reciben los estudiantes en sus respectivos centros educativos.

El representante de Integra aprovechó su intervención para alabar, eso sí, el éxito de la Formación Dual, que cuenta con un 97% de empleabilidad: «A través de estas prácticas, las empresas tienen más tiempo para identificar al talento», mencionó. Esos talentos, una vez contratados, ya es responsabilidad de la empresa situarlos en proyectos donde puedan seguir desarrollando sus capacidades lingüísticas, siempre teniendo en cuenta su nivel actual.

Boris Giambanco, Director de Desarrollo de Negocio de Estrategia en Integra. / Laura Trives

Giambanco respaldó una mayor colaboración público-privada, que permita una transición adecuada al mercado laboral de los estudiantes que terminan sus estudios de Formación Profesional.

Esfuerzos de la Administración

Por alusiones, los miembros de la Administración entraron en juego. Primero, Ángel Gutiérrez, jefe de Servicio de Formación del Inaem, quien recalcó que «en nuestra comunidad no podemos tener carencias lingüísticas». Más teniendo en cuenta la expansión tecnológica que está viviendo Aragón con su estrategia de internacionalización, que hará necesario el dominio de otros lenguajes por parte de ciertos empleados.

Para lograrlo se han iniciado proyectos como Aragón habla inglés, una iniciativa que pretende formar a unos 1.000 trabajadores del territorio al año para que adquieran, al menos, un nivel de B1.

Ángel Gutiérrez, Jefe del Servicio de Formación del Inaem. / Laura Trives

Aquellos que no consigan acceder a este curso semipresencial, tendrán la oportunidad de aprender de manera telemática. De esta manera, la Administración conseguirá «dar cobertura a toda la ciudadanía aragonesa», implantando lo que, para Gutiérrez, es el aula del futuro de la que hablaba Leticia Fernández durante la formación: las aulas virtuales.

La gestión actual se centra en el alumnado joven, pero el jefe de Servicio del Inaem concretó que su espectro de actuación es más amplio y abarca también al trabajador durante toda su vida laboral, sobre todo en lo referido a «la recualificación de los trabajadores».

Luis Mallada, director general de Planificación, Centros y Formación Profesional del Gobierno de Aragón, por su parte, reivindicó la educación y la calidad de vida española, en comparación con la de otros países: «Hay que salir fuera y comparar, y ver que lo que hay fuera no siempre es mejor».

Luis Mallada, Director General de Planificación, Centros y Formación Profesional. / Laura Trives

Mallada reconoció que la Adminsitración está haciendo «grandes esfuerzos» para impulsar el bilingüismo en la formación académica, manteniendo abiertas, por ejemplo, Escuelas de Idiomas con muy poco alumnado matriculado o implantando el inglés técnico obligatorio en todos los grados formativos. Aún así, subrayó que hay margen de mejora y que se debe alentar a los alumnos a experimentar movilidades y estancias en empresas extranjeras, no tanto para mejorar sus capacidades lingüísticas, sino para ganar confianza en la comunicación y expresión oral en otro idioma.

El encuentro concluyó con la intervención del propio Mallada, que reconoció la necesidad social de contar con trabajadores bien formados y técnicamente cualificados afirmando que «la FP no solo mueve el mundo, sino que también lo transforma».