Alegría, sobre Azcón: "Sube tanto los decibelios para que no se escuche la ausencia de gestión"

El PSOE de Teruel tiene nuevo líder. El alcalde de Andorra, Rafael Guía, ha sido ratificado como secretario general de la federación turolense en el XI Congreso celebrado en Utrillas, donde el turolense ha estado arropado por la secretaria general del partido y ministra portavoz, Pilar Alegría, la exsecretaria de Teruel, Mayte Pérez, y una nutrida representación de la nueva Ejecutiva autonómica socialista.

En un cónclave en el que los socialistas turolenses se han vuelto a poner como objetivo "recuperar las instituciones" en las elecciones municipales y autonómicas de 2027, la líder del socialismo aragonés ha aprovechado para sacar pecho de las decisiones de "Gobierno socialistas" que han transformado la provincia turolense, como el proyecto del aeropuerto de Teruel, Dinópolis o el Observatorio de Javalambre, y para criticar la acción del PP en el Gobierno de Aragón y del "alumno aventajado de Feijóo", el presidente Jorge Azcón.

"Los dos siguen el mismo patrón: pocas ideas, pero muchos insultos", ha empezado Alegría. "Corre como un galgo para ponerse las medallas de los proyectos que le dejó maduros el Gobierno de Javier Lambán y corre como un galgo a la hora de buscar los responsables de cualquier cosa negativa que pueda pasar en Aragón: el responsable siempre es el mismo, el PSOE o Pedro Sánchez", ha manifestado.

"Cuando uno invierte tanto en el insulto y sube tanto los decibelios es porque no quiere que se escuche la ausencia de gestión: que los ciudadanos no sepan lo que está pasando en los servicios públicos en Aragón y en esta provincia", ha denunciado Alegría, que ha criticado los retrasos en los hospitales que el PSOE dejó "casi finalizados en Teruel y Alcañiz".

Mayte Pérez, exsecretaria general del PSOE Teruel, felicita a su sucesor, Rafa Guía. / PSOE TERUEL

Asimismo, ha criticado que el Gobierno aragonés "da la espalda a una educación que no conocen: la educación rural que da oportunidad a todas las familias y municipios", y ha vuelto a exigir a Azcón que "aplique" la ley de Vivienda. "En las comundiades donde se aplica, bajan los precios del alquiler. Si no lo aplican, tendremos que preguntaron si están defendiendo intereses que no nos quieren contar", ha reprochado.

Por todo lo anterior, la líder socialista ha reiterado que al partido le quedan "dos años muy intensos" para darle la vuelta a los últimos resultados electorales y lograr ganar en los ayuntamientos y el Gobierno de Aragón. "Tenemos tiempo suficiente para desplegar la política que sabemos hacer, la política útil, de la cercanía, pegada al suelo", ha reivindicado.

Y ha concluido entre aplausos señalando que al PP "el número que no le gusta no es el 13, es el 4". "No ha habido Gobierno del PP que haya durado más de 4 años, ni lo va a haber. No hay dos sin tres: en 2027, Azcón, a la oposición", ha reiterado, como el grito de campaña que lleva desplegando desde que presentó su candidatura a liderar el partido en la comunidad.

Rafael Guía, alcalde de Andorra, es el nuevo secretario general del PSOE en Teruel. / PSOE TERUEL

Rafael Guía, secretario general: "No somos de llorar, tenemos una fuerza tremeda"

El nuevo secretario general de los socialistas de Teruel, Rafael Guía, ha asegurado que los socialistas son quienes "más se parecen" a la provincia y ha vaticinado un triunfo electoral en las próximas citas con las urnas.

Con una loa a un partido con "146 años de historia", el alcalde de Andorra ha incidido en que los socialistas han sido capaces de "adivinar las oportunidades" que tenía la provincia y ha destacado que, tras este proceso congresual en el que toma el relevo de Mayte Pérez, el partido sale "mucho más unido, renovado, ejecutivo y coherente".

"Os animo a que os suméis a este proyecto porque se puede trabajar desde dentro, desde los órganos ejecutivos, y desde la militancia activa", ha defendido. "Yo llevo 40 años de militnate, y solo en esta última etapa he asumido responsabilidades ejecutivas. Pero esta candidatura tiene una clara vocación municipalista, somos gente pegada a los vecinos y al territorio", ha destacado Guía, antes de agradecerle a la "próxima presidenta de Aragón" que le acompañara en este congreso del partido en Utrillas.