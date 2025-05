Éxito rotundo del evento solidario 'En blanco y negro' de Aragón Fashion Week.

Esta semana se celebra en Zaragoza la Aragon Fashion Week, una cita de referencia para conocer las últimas tendencias y propuestas de jóvenes diseñadores y figuras ya consagradas del ámbito del diseño de moda en la comunidad autónoma.

También, en el marco de esta Semana de la Moda en Aragón AFW25, ha tenido lugar un evento de moda y solidaridad organizada por FITCA, la federación que representa al sector textil y de la moda en la región. Se trata de 'En Blanco y negro', una cita solidaria que invita a los asistentes a lucir sus mejores galas con esta pareja cromática por una buena causa.

Una noche en blanco y negro que une gastronomía, moda y diseño impulsada por Casa del 13 para visibilizar las enfermedades raras y apoyar la investigación de una de ellas: el Síndrome de Dravet. Esta patología cursa con epilepsias catastróficas desde los primeros meses de vida de los bebés y actualmente afecta a siete familias aragonesas.

Tapas solidarias y sorteos

El lugar elegido para la celebración de este evento 'En blanco y negro' ha sido Farniente, local situado en la plaza Salamero, número 12 de Zaragoza. El acto ha contado con la implicación de Pepe Romeo y su equipo, y con el apoyo de otros profesionales y empresas, como Bodega Pagos del Moncayo y Palomitas PoPit, además de la Fundación Síndrome de Dravet y sus voluntarios.

Desde el sector de la moda, diversos diseñadores y tiendas colaboraron en el sorteo de regalos: Daniel Can, Original Design, Cloe, Imayin, Peletería Gabriel, No me lo puedo creer, Berduque, Cerámicas El Cierzo, Segundas Vidas y Tienda del 13.

La tapa solidaria fue elaborada por el chef David Val. Todo un manjar para regalar al paladar por una buena causa.