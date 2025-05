Manuel Blasco, consejero de Medio Ambiente: "No podemos pretender que a 100 kilómetros del Moncayo, el Pirineo o las sierras de Teruel no haya renovables"

¿Da ya por perdida la cita de Aragón con el mundial de MotoGP?

No. No se da por perdida. Seguimos trabajando con Carmelo Ezpeleta, con Dorna y Liberty Media. Queremos que se renueve de 2027 a 2031, como han hecho otros grandes premios.

Cheste, Montmeló y Jerez ya están cerrados. Dorna quiere dos o tres pruebas en la península ibérica y Liberty quiere expandirse por Asia y América. ¿De verdad defiende que Alcañiz tiene posibilidades?

He querido ser claro desde el minuto uno diciendo que no estaba siendo fácil. Más fácil fue renovar hace tres años, pero también es cierto que el único que rotó en su momento fue Aragón. Vamos a seguir intentando que haya cuatro grandes premios hasta que Dorna nos diga que no. Y, de momento, no nos ha dicho que no.

¿Cuándo han tenido la última reunión?

La última conversación fue ayer (por el lunes). La última reunión hace un mes y medio y nos volveremos a ver en las próximas semanas.

¿A qué está supeditada la decisión? ¿Es una cuestión económica?

No, no hemos llegado a hablar de la cuestión económica. Cuando hemos hablado nosotros mismos de dinero ha sido porque el resto de grandes premios han cerrado por unos 12 millones. Sí hemos hablado de que Dorna quiere abrirse a otros mercados, que no quiere que haya cinco circuitos en la península ibérica. Pero como no está todo cerrado, seguimos negociando.

Atendiendo al hecho de que en 2024 se cayeron a última hora del calendario los grandes premios de La India, Argentina, Kazajistán y Valencia, ¿se plantea la posibilidad de que Alcañiz se quede como un as en la manga para casos como estos?

Eso será después de que se descarte que tenemos gran premio desde 2027 hasta 2031. Si Liberty y Dorna se negaran, hablaríamos de esa posibilidad, pero de momento no se plantea.

Motorland es uno de los pocos circuitos que no tiene un gran hotel integrado en sus instalaciones. Si hubiera que volver a construirlo, ¿se repensaría?

Creo que no estaba mal pensado hacer un hotel dentro del circuito, pero no se financiaría con fondos públicos, sino que sacaríamos una concesión pública para que empresas privadas optaran a ella. Es una obviedad que tener hoteles de cinco estrellas mejoraría la oferta en calidad, pero los más cercanos están en Zaragoza, y como la autovía A-68 no existe aún, el desplazamiento es complicado. No hace mucho lo estuvimos hablando con el alcalde de Alcañiz, pero no hay una decisión tomada.

¿Cuándo vamos a ver la primera infraestructura del Plan Pirineos?

Son proyectos muy grandes y complejos que heredamos de la anterior legislatura pero sin financiación. Había planes de sostenibilidad turística pero no había ni la mitad del presupuesto. Lo mismo nos pasaba con el telecabina de Astún y Candanchú, que ni tenía proyecto hecho ni el trámite ambiental superado. Ahora están adjudicados, como lo está también el tobogán de Panticosa. Van en tiempo y forma y las obras empezarán el próximo trimestre.

La ejecución de esos fondos europeos estaban muy vinculados a los plazos que exigía Bruselas. ¿Corre riesgo alguno de esos proyectos de caerse por no cumplir con los tiempos?

No, creo que no hay riesgo porque la relación con el ministerio de Industria y Turismo es buena y se están haciendo modificaciones constantemente para adecuar los proyectos a las necesidades reales de los ayuntamientos. Incluso si algún proyecto se demora algunos meses, no creo que haya problema.

Ahora que menciona esa buena relación, la mitad del plan Pirineos depende financieramente de Moncloa, que no tiene por qué apoyar un proyecto que anunció el presidente Azcón en campaña. ¿Lo pueden sacar adelante sin el apoyo de Sánchez?

El Plan Pirineos que presentó Jorge Azcón era una propuesta de 250 millones financiados al 50% por los Gobierno de España y Aragón. No hemos obtenido respuesta con respecto a su parte, pero también es cierto que es una propuesta a la que no se comprometió en su día, por lo que no le podemos reprochar que falte a un compromiso. Lo que le podemos reprochar es que no se compromete. Hasta entonces, estamos trabajando con esos 125 millones para dos legislatura y veremos lo que con ello se puede financiar.

Les va a tocar priorizar.

Eso estamos haciendo. Si el Gobierno de España no pone su parte, llegaremos a menos rincones. Ahora estamos ultimando la inversión para la comarca del Sobrarbe, que se quedó un poco descolgada por las inversiones en innivación y los planes de sostenibilidad.

¿En qué consiste?

Ronda entre los 10 y los 11 millones, está consensuado con el territorio y podremos anunciar en breve. Hay inversiones previstas en espacios naturales, algunas al parque nacional de Ordesa y otras en nuevos senderos, así como infraestructuras pactadas con la asociación Zona Zero para impulsar el turismo en bicicleta. No habrá una obra emblemática, sino que está más repartido por varios municipios partiendo de que Ordesa es la Joya de la Corona que atrae a 600.000 turistas todos los años.

La masificación de los accesos por Torla es un quebradero de cabeza. ¿Qué proponen para aliviarla?

Se ha terminado el plan de movilidad y modernización de los accesos. Hasta ahora no era posible adquirir on line los billetes del autobús que permite el acceso (durante los puentes festivos y en verano solo se puede acceder en transporte público), algo difícilmente explicable en 2025, y también la reserva de la plaza de aparcamiento cuando no está operativo el autobús. Eso suponía que gente que viabaja desde Barcelona se encontraba con que era imposible acceder al parque. Así, podemos reordenar el turismo a base de previsión, y que la gente que no pueda ir a Ordesa pueda organizarse para visitar otros lugares del Pirineo.

¿Qué futuro le depara a la unión de estaciones entre Astún y Formigal, la que se quiso trazar por Canal Roya? ¿Van a impulsarla con carácter inmediato?

Yo diría que no es un proyecto de esta legislatura. Vamos a seguir hablando con el territorio, las comarcas y las asociaciones de defensa de las montañas porque nos gustaría alcanzar un consenso. Creo que la unión es buena, supondrá más kilómetros esquiables y atraer turismo de Europa, pero no queremos imponer nada.

¿Tienen alternativas sobre la mesa que eviten el valle de Canal Roya?

Estamos reuniéndonos con los distintos agentes, discretamente, para ver alternativas.

En Teruel, hay empresarios que advierten el riesgo para el turismo que supone el despliegue de las energías renovables, como ocurre en el Maestrazgo. ¿Se corre el riesgo que la expansión de la eólica y la solar frene la del turismo?

Yo espero que no. Esta pregunta, hecha hoy, tiene unas características distintas a hace dos semanas. Andorra y Teruel han sufrido el cierre de la térmica. Ocurre que no queremos tampoco nucleares ni construir nuevos embalses. Todos decimos que sí a las renovables, pero nos hemos encontrado que solo renovables puede ser un problema, porque siempre se ha negado que fuera a haber un problema en el suministro (en referencia a la principal hipótesis que existe sobre el apagón). Y resulta que nadie las quiere tener en su comarca, sino en la de al lado. Pero también queremos llegar a casa y que con un interruptor se haga la luz. Conjugar todo esto es imposible. En el Maestrazgo, el despliegue de renovables tiene el apoyo y el consenso de todos los ayuntamientos. Los ciudadanos que allí viven quieren esos aerogeneradores y la Administración tiene que velar por el interés de todos.

No me queda clara su posición, consejero. ¿El despliegue de las renovables es el adecuado o, vistas las dudas sobre el mix energético, es excesivo?

En Aragón se están haciendo las cosas razonablemente bien. Hace poco me preguntaron por el despliegue en el entorno del Moncayo. Evidentemente, hay un despliegue muy grande en el valle del Ebro. Tenemos que protegerlo, pero no podemos plantearnos que a cien kilómetros del Moncayo, las sierras turolenses o el Pirineo no haya nada. Si no, estamos condenando al resto del territorio, y permítaseme la expresión, tragarse las renovables.

Como máximo responsable del Inaga, ¿cree que hubo carta blanca ambiental para el despliegue de las renovables?

Hubo muchísima información alarmante y contradictoria en las legislaturas anteriores. Hubo una comisión de investigación en las Cortes que no detectó irregularidades y estamos pendientes de que los tribunales digan si existieron. Desde el Gobierno actual no se han detectado, porque si no las habríamos puesto en conocimiento de la Fiscalía.

Uno de los últimos grandes incendios forestales fue precisamente el del Moncayo. ¿Cómo se plantea la campaña de este verano?

Hay mucha humedad, eso es fundamental. Estamos teniendo una legislatura muy favorable por la climatología. Además, estamos actuando en tres vías: regeneración forestal donde no ocurre de forma natural, una reforestación de 2.000 hectáreas con una inversión de 10 millones de euros antes de 2027 y estamos fomentando el aprovechamiento de la madera.

¿Cuándo se va a firmar el convenio de Sarga?

Lo primero, que no se siembren dudas. El PSOE plantea críticas a un convenio colectivo que hemos firmado con todos los sindicatos excepto uno y que ha sido respaldado de forma mayoritaria por la plantilla después de seis años sin renovarse. En este asunto, tendrían que estar callados. Es verdad, no obstante, que una vez firmado el acuerdo, los servicios jurídicos vieron cosas que eran redundantes y había que modificar algún texto. Espero que en mayo esté todo corregido y publicado en el BOA, pero todo tendrá efectos retroactivos al 1 de enero.

¿El porcino está alcanzando su umbral?

Aragón es una potencia en el porcino y muchas familias viven de ello. Las granjas tienen dos grandes problemas: el consumo de agua, que depende de la CHE, y la gestión de los purines. En los segundo estamos avanzando en esta materia y tenemos entre 20 y 25 plantas de biometano en proyecto.

¿Se puede seguir creciendo?

Todavía se puede, pero no al ritmo de los últimos años.