Pardeza brinda por el aniversario de la Recopa y el "auge fascinante" de los vinos de la D.O. Cariñena

El exfutbolista y escritor Miguel Pardeza, protagonista de una de las mejores épocas del Real Zaragoza, ha brindado este sábado por el trigésimo aniversario de la Recopa conquistada en París y por el "auge fascinante" de los vinos de la D.O. Cariñena en el Día del Vino D.O.

Justo en el día 30 aniversario de uno de los mayores hitos de su carrera, la victoria del equipo aragonés en la Recopa de Europa frente al Arsenal FC, el mítico delantero ha vuelto a hacer aplaudir al público, dirigiendo un brindis colectivo con más de 300 personas, en la carpa del recientemente inaugurado Cariñena Wine Museum, por los valores que aporta el vino con denominación de origen.

La D.O. ha participado así en el Día Vino D.O., una iniciativa una iniciativa de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) que este año ha reunido a 32 denominaciones españolas y que se ha sumado en Cariñena a los actos como Ciudad Europea del Vino 2025. La D.O. Cariñena ha repartido copas gratis para sumarse al brindis con Pardeza, que también ha firmado en el Libro de Oro de la Denominación e impuesto sus huellas en el Paseo de las Estrellas.

Pardeza ha resaltado que en la celebración de este brindis en el recordado día del título europeo "coinciden dos momentos emotivos, que permiten a la gente enorgullecerse de nuestros valores, como también de la Denominación de Origen Cariñena".

El capitán zaragocista valora "el auge" de la D.O.

En referencia a la situación del equipo del que fue capitán también ha asegurado que esta fecha "más allá de la nostalgia, sirve para recordar de dónde venimos y lanzar la idea de adónde tenemos que ir". "El Real Zaragoza es un club grande, representante de una ciudad muy grande", ha dicho.

En su brindis, Pardeza ha animado a beber los vinos de la D.O. Cariñena y ha felicitado la labor en la elaboración y la comunicación desarrollada por la Denominación. "Me alegra mucho, ahora que no vivo en Aragón, ver que en las cartas de los restaurantes cada vez aparecen con normalidad", ha señalado.

Por su parte, el presidente de la D.O. Cariñena, Antonio Ubide, ha destacado que el Día Vino D.O celebra "que estos territorios seguirán unidos a la cultura del vino y la cultura del vino seguirá unida al territorio y las gentes que los habitan". El presidente ha subrayado las denominaciones aportan un valor extra "porque es inseparable de un territorio".

Ubide ha resaltado también la coincidencia de la celebración de este año con el histórico triunfo en la Recopa de Europa, por lo que "teníamos claro que tenía que venir alguien del Real Zaragoza a hacer el brindis e imponer sus manos". Previamente al brindis, el futbolista se ha sumado a la lista de famosos que han dejado las huellas de sus manos en el Paseo de las Estrellas, impresas en una hoja de vid, como recuerdo de su visita y testimonio de su aprecio por los Vinos que Nacen de las Piedras.

La tradición nació en 2014 y se ha convertido en una seña de identidad de los actos organizados por la Denominación de Origen, que han conformado un original atractivo turístico, que con Pardeza ha alcanzado los 28 nombres; además, en 2020 se colocó una placa en homenaje a las víctimas de la covid.