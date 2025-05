Grhusa aboga por las tres R para cuidar el entorno y los bolsillos

Gestionar los residuos en las comarcas oscenses del Alto Gállego, Hoya de Huesca y Jacetania, es decir, recoger los distintos residuos que se generan en estos territorios y tratarlos de forma separada en función del material del que están compuestos. Esta es la principal función que desempeña Grhusa.

La empresa, por ejemplo, se encarga de la recogida del contenedor amarillo y lo lleva a su planta de selección de envases, donde separan los diferentes tipos de plástico.

Una vez separados, Grhusa envía cada tipo de plástico a aquellas empresas que lo reciclan y producen nuevos plásticos a partir de los ya utilizados.

Lo mismo ocurre con el papel y cartón, el cual se lleva a Saica para que pueda volver a producir papel y cartón reciclado; con el vidrio, del que se vuelven a fabricar nuevas botellas; o con la materia orgánica, que es tratada en su planta de compostaje, obteniendo un compost de alta calidad, como claro ejemplo de economía circular.

Sin embargo, cuando los residuos vienen mezclados, debido a que los materiales no se han separado de forma correcta previamente, estos acaban enterrados en el vertedero.

Desde Grhusa, señalan que "al contrario de lo que se cree, no existe ninguna tecnología capaz de separar los residuos que se recogen juntos". Por ello, aseguran que "no separar en casa no es una solución medioambiental aceptable".

La importancia de separar bien

Por eso, Grhusa recalca la importancia de que los ciudadanos separemos bien los residuos: "Cada residuo se debe desechar en un color. Separarlos y llevarlos al contenedor correspondiente permite su tratamiento posterior para la obtención de recursos que vuelven a introducirse en el mercado ".

Asimismo, separar los residuos no solo permite un buen reciclado del material, sino que también beneficia al bolsillo del ciudadano, pues la tasa de basuras marcada por los distintos ayuntamientos está directamente vinculada con la tasa de separación o no de los residuos y con su tratamiento posterior, a través de una nueva ley que "deja en manos del ciudadano" el reducir el coste de la gestión de residuos.

Reducir y reutilizar antes que tirar

En consonancia con el cuidado del medio ambiente y en defensa de la sostenibilidad, Grhusa aporta varios consejos para los ciudadanos.

La empresa indica que, lo primero que debemos plantearnos es cómo reducir la generación del residuo. Para ello, los ciudadanos debemos introducir rutinas en nuestras vidas como envolver los regalos con tela o evitar cubiertos, vasos o platos de un solo uso.

En segundo lugar: reutilizar, es decir, antes de tirar algo, es recomendable pensar en cómo podemos darle una segunda vida. Por ejemplo, hacer bolsos con ropa que ya no usamos o guardar las bolsas de supermercado para emplearlas en otra ocasión.

Desde Grhusa concluyen que estos pequeños gestos "son una cuestión de hábitos". Hábitos que no son difíciles y que pueden marcar la diferencia en el medio ambiente y también en nuestros bolsillos.