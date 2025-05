El 061 cumple 25 años: "Es gratificante poder ayudar a un paciente a que siga viviendo"

Corría el año 2.000 cuando en Aragón comenzó a funcionar el 061, un servicio de atención urgente y transporte sanitario que en estos años de actividad ha trabajado de forma incansable para atender a sus pacientes. Lo sabe bien Belén Mainar, que se incorporó a él en 2001. Veinticinco años después, echa la vista atrás y afirma: «Es gratificante poder ayudar a un paciente a que siga viviendo».

La médica de emergencias comenzó a trabajar en la UME 2 «con una ilusión tremenda», dice. «Yo estaba en Primaria, pero cuando se creó este servicio nuevo sentí que quería estar ahí», cuenta.

Ahora trabaja en la UME 1, un soporte vital avanzado en el que atienden emergencias y urgencias. Mainar explica que ella va «cada día a trabajar sin saber lo que va a hacer». «Nos mandan avisos y actuamos. Por ejemplo, el día de la fuga de amoníaco en Plaza fue mi unidad», cuenta.

La médico explica su día a día en el 061: «Cuando entras, revisas todo el material para que esté preparado. A partir de ahí, esperas a que llegue algún aviso. Normalmente tenemos asignadas algunas funciones durante ese tiempo, como mantenimiento del almacén con los fármacos». También reciben muchos cursos de formación, pues atienden muchas situaciones distintas y en distintos puntos. «Cruzamos la ciudad en seis minutos», subraya.

«Siempre hacen falta más recursos, nunca hay suficientes, pero hacemos por llegar a todo con lo que tenemos», indica Mainar, que hace una llamada de atención a la ciudadanía: «Hay gente que pide ambulancias porque sí, pero esto no es una empresa de ambulancias. Es asistencia médica». Con todo, ella ve estos años con muy buenos ojos. «Hay días que ves lo importante que es lo que has hecho y eso te da fuerzas», afirma.

Y esa pasión trata de transmitírsela a los estudiantes que lo escogen como optativa. «Les enseñas que tienen que conectar con el paciente y confiar en ellos mismos, pensar que es una suerte que esas personas hayan caído en sus manos porque ellos saben hacerlo. A los pacientes hay que transmitirles confianza», remarca.

Uno de esos perfiles es Mónica Gros, que entró al 061 en 2022 después de haber hecho el máster de rescate de montaña. «Quería trabajar también en la unidad de rescate de montaña, así que el 061 era la mejor opción para compaginar ambos trabajos», cuenta.

«Creo que el 061 es desconocido para muchos residentes», reflexiona Gros, que añade: «En los centros de salud o en el hospital estás en un entorno más controlado, y eso puede hacer que algunas personas se sientan más seguras».

Pero no fue su caso. «Cada día es muy distinto y todos los días aprendo cosas nuevas. No me esperaba que el trabajo fuera tan completo a nivel asistencial y eso me gusta», afirma.