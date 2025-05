Ramón Alejandro (empresa familiar de Aragón): "Nos gustaría que nos trataran al menos igual que a las multinacionales"

¿Qué le animó a dar este paso?

Es algo que me habían pedido otras veces, pero no tenía tiempo. En estos momentos de mi vida tengo algo más de tiempo. Creo además que quienes hemos estado en puestos de responsabilidad, ahora que hemos bajado un poco el pistón, tenemos la obligación de devolver a la sociedad y ayudar a otras empresas familiares.

¿Qué objetivos se marca?

Hay un proyecto muy inmediato que es la nueva ley de la empresa familiar de Aragón, un trabajo que lleva impulsando la junta directiva saliente con Jorge Blanchard a la cabeza. También hay una serie de problemas comunes sobre sucesión, liquidez, profesionalización de la gestión... Me gustaría tratar estas cuestiones en charlas o debates para que los asociados conozcan las experiencias de otras empresas que han pasado por una situación similar.

¿Qué valores diferenciales atesoran las empresas familiares?

Somos diferentes y mejores que las multinacionales. ¿Por qué? Tenemos una visión a largo plazo que ellas no tienen. No estamos mirando qué va a pasar con la cotización el próximo trimestre. Podemos empezar un proyecto y que sea la siguiente generación la que lo culmine. Tenemos más arraigo a la tierra. Cuando hay problemas, somos las que echamos una mano. Basta recordar la pandemia y mirar cuántas multinacionales había en la lista de las que aportaron dinero a la campaña Aragón en marcha, que ayudó a la DGA a comprar respiradores o mascarillas. Eran todo empresas familiares. Y hay estudios que prueban que somos más rentables.

¿Se ven peor tratadas por el Gobierno de Aragón que las multinacionales que vienen de fuera?

Nos gustaría que se nos tratara por lo menos igual que a ellas. Ahora hay un boom de multinacionales que están viniendo, sobre todo con los centros de datos y, a veces, las necesidades de unas y otras son distintas. Y algo muy importante, que nos traten igual que a las empresas familiares del resto de España. Pedimos la seguridad jurídica que tienen 14 de las 17 comunidades autónomas, todas menos Aragón, Cataluña y Asturias. Es de justicia.

De ahí surge el proyecto de ley que está ahora en tramitación en las Cortes. ¿Qué espera que ocurra?

Aquí se produce una situación de desventaja. No pedimos que cambien los tipos fiscales, sino seguridad jurídica ante la interpretación que puede hacerse de la ley para que no haya sorpresas con la inspección fiscal cuando se haga una sucesión. Por eso desde AEFA estamos convencidos de que esta ley tiene que ser aprobada con un amplio consenso del Parlamento. Nos costaría mucho entender que hubiera grupos políticos aragoneses que quisieran que las empresas familiares aragonesas estén peor tratadas que el resto de España.

Por su experiencia en Saica, ¿qué recomienda para una sucesión?

Es un momento crítico. Es bueno reflejar todo en un protocolo con unas reglas que sean entendidas o aceptadas por todos los miembros de la familia, por todos los accionistas. Y, como siempre digo, el protocolo hay que hacerlo cuando no lo necesitas y luego meterlo en un cajón y sacarlo el día que hace falta. El secreto es planificar con anticipación. En Saica, como tenemos más de 80 años, hemos hecho siete sucesiones. Si se hacen las cosas con tiempo, transparencia y planificación, suelen salir bien.

¿Cómo ve la situación económica de Aragón y España?

Los datos muestran que España está despuntando, pero hay que analizar la calidad de los empleos que se crean. Debe apoyarse a la industria, que crea normalmente los empleos más estables, mejor pagados y con condiciones laborales más ventajosas para el trabajador. Estamos creciendo mucho en servicios y debería crecerse más en industria. Y Aragón está claro que vive un momento dulce, con grandes anuncios de inversiones, sobre todo de centros de datos, además de la gigafactoría.

¿Cómo valora la proliferación de centros de datos en Aragón?

Está bien, pero es bueno diversificar. Son inversiones de muchos miles de millones, pero no son para comprar bienes producidos en Aragón, aunque sí se notará en construcción. El personal es de unas 40 o 50 personas por centro. No digo que esté en contra, ni mucho menos, pero no es bueno hacer un monocultivo de un tipo de empresas.

¿Debe dignificarse la figura del empresario?

Hay una labor que se trata de hacer en toda España para mejorar esa imagen. Lo que pasa es que hay un empresario que defrauda a Hacienda y se mete a todos en el mismo saco. Somos un colectivo muy grande y habrá de todo. Tampoco entiendo ese bulo que hay de que las grandes empresas no pagamos impuestos. Es absolutamente falso. A veces hay confusión porque cuanto tienes filiales en el extranjero, primero tienes que pagar impuestos en el extranjero. Y cuando repartes el dividendo aquí, es verdad que ese dividendo está exento al 75%, que solo pagas el 25%. Nuestra tasa impositiva está siempre entre el 24% y el 25,5%