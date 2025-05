Azcón pide a Bruselas que haya "criterios diferenciadores" por la despoblación

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se ha reunido este martes en Bruselas con la húngara Kata Tüttő, quien desde febrero de este año es presidenta del Comité Europeo de las Regiones, y a la que ha trasladado los asuntos prioritarios para la comunidad autónoma.

"En Aragón necesitamos que se hable de los fondos de cohesión que vienen a nuestra comunidad autónoma, necesitamos que se hable de las políticas de transporte, de los problemas de despoblación y ahora, también, queremos que se hable de la tecnología, de los centros de datos y de las inversiones que pueden venir a nuestra comunidad autónoma. Y de todo eso es de lo que he estado hablando con la Presidenta del Comité de las Regiones", ha resumido el jefe del Ejecutivo autonómico.

En Aragón, ha razonado el presidente, "somos especialmente sensibles a los problemas de despoblación", y "los problemas de despoblación están más agravados respecto a lo que puede ocurrir en otras partes de España y de la Unión Europea". "Por eso, nos interesa que, en las políticas de la Unión Europea, aquellas zonas que tienen problemas de despoblación cuenten con criterios diferenciadores en las inversiones. Y no solo en Europa, también en los presupuestos nacionales".

"Este es el debate más importante que tenemos en Aragón, que la despoblación, que la dispersión, que los problemas o que las características de orografía que tiene nuestra comunidad autónoma se tengan en cuenta en los presupuestos. Es algo que tiene que ocurrir en los presupuestos de España, en el sistema de financiación de las comunidades autónomas, pero también en los presupuestos de la Unión Europea", ha subrayado.

El Comité de las Regiones, ha indicado el presidente Azcón a preguntas de los medios, "tiene muchos objetivos, pero el fundamental es que la Comisión Europea y el Consejo Europeo tengan en cuenta las necesidades de las distintas regiones en Europa". "Si no les ponemos luz, si no ponemos foco sobre estas necesidades, no están en el orden del día y no existen".

"Por lo tanto, tener interlocución directa con la presidenta del Comité de las Regiones y que en la agenda estén los temas que nos interesan a los aragoneses es extraordinariamente importante", ha agregado.

Invitación a The Wave

Jorge Azcón ha invitado a la presidenta del Comité de las Regiones a acudir a la próxima edición de The Wave en Zaragoza, "a que venga al Congreso de Tecnología que se hace en nuestra comunidad autónoma y que es ya uno de los más importantes que hay en España".

"Lo que está ocurriendo desde el punto de vista tecnológico en Aragón es tan diferencial que hasta la presidenta de una institución europea tan importante como el Comité de las Regiones ha expresado su interés en poder venir a The Wave en una de las próximas ediciones para conocer de primera mano qué es lo que está ocurriendo en Aragón con los miles de millones de euros de inversión en infraestructuras tecnológicas que están viniendo", ha valorado.