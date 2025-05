El motivo por el que Pepe Mujica visitó un pequeño pueblo de Aragón hace una década

Los más viejos de Puebla de Albortón, una localidad del Campo de Belchite de 130 habitantes, nunca habían visto tanta gente en las calles como aquel mes de septiembre de 2015. Y no era para menos. La visita del expresidente de Uruguay Pepe Mujica movilizó a toda la comarca y a muchos vecinos que residen en Zaragoza y llevó hasta ese trozo de estepa al expresidente de Aragón, Javier Lambán, y a parlamentarios aragoneses y uruguayos, así como a periodistas de todos los medios.

Mujica, de 80 años, fue hasta allí, como él dijo, a "cumplir un sueño" y no una obligación: inaugurar una plaza construida en el mismo lugar donde nació, en 1693, el abuelo de José Gervasio Artigas, que andando el tiempo, sería el fundador de Uruguay. "El Prócer", como lo llaman reverencialmente todos los habitantes de la república suramericana.

El expresidente, que vestía con sencillez, fue aclamado al llegar por todos los congregados, que se consideran sus paisanos y lo idolatran. Y él les correspondió calificándolos de "hermanos". Mujica, que se enorgullecía de sus orígenes vascos, se encargó de descorrer la cortina que ocultaba la placa de la flamante plaza, dedicada a la Integración y realizada en piedra de las canteras de Puebla de Albortón por el arquitecto Luis Peña.

"EL DÍA MÁS EMOTIVO"

"Amigos, tengo que dar gracias a la vida porque mis viejos huesos al fin me pudieron traer aquí", empezó diciendo, con un fuerte acento uruguayo, Mujica, ya que en 2013 no pudo acudir por problemas de salud. "Si te da el cuero, Pepe, tienes que ir a conocer ese pueblo", continuó, "por la sencilla razón de que las naciones necesitan venerar sus raíces, y con esas raíces construir su mística, pues no se vive de nostalgia, se vive hacia el porvenir, pero siempre hay que saber de dónde se viene para tener una idea de a dónde podemos ir".

Jesús Naval, alcalde de Puebla de Albortón, también afirmó que la visita de Mujica era "la culminación de un sueño y dijo estar "orgulloso" de la plaza, que en su opinión se convertirá "en un lugar de peregrinación para los uruguayos". El presidente de las Cortes, Antonio Cosculluela, se refirió al botánico Félix de Azara, que recorrió el Mar del Plata, y destacó el "valor simbólico" de la plaza. Subrayó la gran labor que realiza la Escuela de Gobierno creada por la Fundación Giménez Abad en el país suramericano y que se encarga de formar futuros políticos.

Por parte de la delegación uruguaya, Jaime Trobo y Lilian Galán describieron a Artigas como "un hombre moderno" y demócrata, mientras que Javier Lambán ensalzó la "talla moral" y la "sobriedad" de Mujica y recalcó que es "un motivo de orgullo" que esté en Aragón. "Es el día más emotivo desde que ostento el cargo de presidente desde hace nueve semanas y media", señaló, bromeando con el título de una película.