Aragón, socio natural de los grandes puertos en la logística del siglo XXI

El transporte marítimo mueve más del 80% del comercio mundial, según datos de la Organización Marítima Internacional (OMI), y constituye la columna vertebral de las cadenas de suministro mundiales. Es, además, una actividad estratégica en constante evolución y que desde hace años trabaja para avanzar hacia la intermodalidad , la digitalización y la sostenibilidad, y todo ello en un complejo escenario geopolítico.

De todas estas cuestiones se habló en el foro informativo organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en el que intervinieron los responsables de los principales puertos del país. En concreto, participaron el jefe de Departamento de Desarrollo de Negocio del Puerto de Algeciras, Nicolás Martínez; la responsable de la Dirección Comercial y de Desarrollo de Negocio de la Autoridad Portuaria de Tarragona, Narcisa Codau; la jefa de Contenedores de Valenciaport, Cristina Rodríguez; y la responsable de Clientes y Carga refrigerada del Port de Barcelona, Olga Salvador. La encargada de moderar el debate fue la coordinadora de Suplementos y Especiales de este diario, Alicia Revuelta.

Sin ir más lejos, la importancia y resiliencia de los puertos volvió a quedar de manifiesto el pasado 28 de abril. Ese día España vivió un apagón sin precedentes que paralizó el país, detuvo el tráfico ferroviario y redujo el tráfico aéreo, pero no influyó demasiado en el tráfico marítimo. La inmediata puesta en marcha de los protocolos de autoprotección y los planes de contingencia para este tipo de imprevistos supuso que la jornada del apagón transcurriera con relativa normalidad en los principales puertos del país.

Según Olga Salvador, responsable de Clientes y Carga Refrigerada de Port de Barcelona, «aunque hubo afectación, especialmente a nivel ferroviario, pasado el primer momento de confusión los planes de contingencia permitieron que se pudiera funcionar con relativa normalidad».

En el puerto de Tarragona, los planes de autoprotección funcionaron también a la perfección, «y todas las operativas portuarias se mantuvieron como siempre, básicamente porque casi todas las grúas son de diésel, aunque si se ralentizó un poco el tráfico portuario de camiones», explicó Narcisa Codau, responsable de la Dirección Comercial y de Desarrollo de Negocio de la Autoridad Portuaria de Tarragona.

En cuanto a Valenciaport, Cristina Rodríguez, jefa de Contenedores, incidió en la escasa repercusión que tuvo la jornada por tratarse de un festivo local en Valencia, y quiso «agradecer la gran labor que realizaron ese día los compañeros del centro de control de emergencias y policía portuaria». Un agradecimiento que hicieron extensivo los demás integrantes de la mesa. Por su parte, Nicolás Martínez, jefe de Departamento de Desarrollo de Negocio en el Puerto de Algeciras, explicó que en su caso activaron el nivel 1 de autoprotección, uno los máximos que contemplan, de forma que se respondió «de manera coordinada y eficiente».

Primeros meses de 2025

Pero, más allá del apagón, los puertos de interés general en España movieron más de 87 millones de toneladas entre enero y febrero de 2025, lo que supone un ligero descenso del 1,7% respecto al mismo periodo de 2024. Al complejo escenario internacional, como la guerra de Ucrania o la crisis del mar Rojo, se le ha unido la política comercial arancelaria de EEUU, y la normativa en materia de sostenibilidad de Europa.

No hay que olvidar que el 1 de enero de 2024 la Unión Europea implementó el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS), con un impacto significativo en la cadena de suministro, y que obliga a las navieras a pagar por las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) producidas durante sus actividades marítimas en puertos europeos, con el objetivo de reducir las emisiones de carbono y avanzar hacia la descarbonización del sector.

La nueva normativa ha tenido efectos en el sector marítimo europeo al motivar cambios en las rutas marítimas hacia otros puertos. Sin embargo, y para tratar de equilibrar las reglas de juego para todos, el pasado mes de abril, la Organización Marítima Internacional (OMI) aprobó una normativa sobre emisiones netas nulas para el transporte marítimo mundial.

En este contexto, los ponentes aportaron datos sobre la actividad en sus terminales en los primeros meses del año, sus puntos de vista, las estrategias y la actualidad de sus respectivas autoridades portuarias.

Cristina Rodríguez, de Valenciaport, puso de manifiesto que, aunque en enero y febrero de 2025 hubo un ligero descenso en importaciones, en marzo y abril «volvimos a la senda positiva, tanto en importaciones como en exportaciones, con un crecimiento en torno al 6%». Es más, Rodríguez apuntó a que el descenso en la importación en los dos primeros meses se debe más a «circunstancias de reestructuración del comercio exterior», que a los ETS aunque reconoció que «toda la normativa de ETS nos está afectando de forma muy negativa y acogemos de manera muy positiva la regulación que hace escasamente un mes lanzó la OMI y que nos aproxima a un estándar global».

Por su parte, Narcisa Codau, de puerto de Tarragona, afirmó que durante los tres primeros meses sí han experimentado un ligero descenso, pero «no por el tema del ETS o cuestiones geopolíticas, sino por temas de producción local de nuestro hinterland».

En el puerto de Barcelona, por el contrario, los datos son positivos «si lo comparamos con el primer trimestre del año anterior, que con la crisis del mar Rojo fue un trimestre con unas cifras negativas, pero sin perder de vista que 2024 no fue un año normal», explicó Salvador. En cifras concretas, el Port de Barcelona ha experimentado un crecimiento por encima del 20% en importaciones y un 12% en exportaciones en el primer trimestre de este año.

En el caso del Puerto de Algeciras, Martínez confirmó una pequeña reducción del 6% en el volumen total de mercancías, pero en cambio «en los flujos de importación y exportación de contenedores llenos estamos creciendo en torno al 4%, y un 8% en el tráfico de camiones entre Algeciras y el puerto de Tánger Med».

Los megabuques, en auge

En este tráfico marítimo internacional del que son actores destacados los puertos que participaron en el foro de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, los megabuques de más de 15.000 TEUs de capacidad superarán a los buques convencionales de 5.000 y 10.000 TEUs de capacidad en cuota de mercado a finales de 2025, según el proveedor de análisis especializado en el ámbito del transporte marítimo de contenedores, Alphaliner.

Para ello, los puertos tienen que estar adaptados para poder acoger a estos gigantescos buques y así evitar la pérdida de competitividad respecto a otros destinos. Sobre la posibilidad de prestar servicio a estos gigantescos buques, Nicolás Martínez afirmó que el puerto de Algeciras ha sido desde hace años uno de los principales puntos de escala para estos buques y que sus terminales están «perfectamente adecuadas para operar de manera eficiente buques de estas características». De hecho, en 2024, el Puerto de Algeciras operó con más de 200 buques de grandes dimensiones.

Nicolás Martínez, Jefe del Área de Desarrollo de Negocio y Marketing del Puerto de Algeciras / Rubén Ruíz

"El primer corredor de hidrógeno verde en Europa será entre Algeciras y Rotterdam, reforzando nuestro rol en la transición energética" Nicolás Martínez — Jefe del Área de Desarrollo de Negocio y Marketing del Puerto de Algeciras

En el caso del puerto de Barcelona, Olga Salvador recalcó que su terminal recibe buques de hasta 24.000 TEUs de capacidad por lo que cuentan con toda la infraestructura que ello requiere. «Nos movemos con unos niveles de productividad que están muy por encima de la media. Estos buques necesitan poder estar navegando el máximo tiempo posible y que las estancias en terminal sean lo más cortas posibles y, en ese sentido, ponemos mucho énfasis en todo el tema operativo», explicó Olga Salvador.

En cuanto al puerto de Tarragona, Narcisa Codau remarcó que «nosotros somos históricamente un puerto granelero y los megabuques no son nuestra prioridad. Pero estamos apostando estratégicamente por crecer en intermodalidad, en carga ferroviaria, que es lo que nos están solicitando los clientes».

Por su parte, Cristina Rodríguez, de Valenciaport, diferenció los tres puertos que gestiona la autoridad portuaria de Valencia: Sagunto, Gandía y Valencia. «Gandía es un puerto que presta servicio a buques de tamaño mediano y pequeño. En cuanto a Sagunto, a día de hoy está muy focalizado en el tráfico de vehículos, graneles y mercancía general no contenerizada, pero sí podría operar este tipo de barcos», explicó Rodríguez.

Además, en Sagunto se está construyendo una nueva terminal polivalente, Muelle Centro 2, «que terminará dando un valor añadido y aportando un mayor movimiento de contenedores en este puerto», afirmó. Centrándose en el puerto de Valencia, Rodríguez confirmó que el 72% de su tráfico es de contenedor y que desde hace años operan con megabuques. Por otra parte, «está en marcha el proyecto de la Terminal Norte, que va a tener 2 km de línea de atraque, sin ningún tipo de restricción de calado, y que va a poder operar también con buques de grandes dimensiones. Dispondrá de una terminal ferroviaria con seis viales y capacidad para operar trenes de hasta un kilómetro de longitud», explicó Cristina Rodríguez.

Corredores y autopistas ferroviarias

En este punto, el debate puso el foco en los corredores y autopistas ferroviarias para mercancías que son fundamentales para un transporte terrestre eficiente, sostenible y seguro de las mercancías que llegan o salen de los puertos. Aragón, por su ubicación, es un punto geoestratégico para el intercambio de mercancías en el país y así lo valoraron los distintos representantes de las terminales marítimas.

Narcisa Codau, Coordinadora Comercial de Port Tarragona / Rubén Ruíz

«La autopista ferroviaria Tarragona-Zaragoza da respuesta a años de reclamaciones» Narcisa Codau — Coordinadora Comercial de Port Tarragona

Recientemente se ha aprobado la licitación de la redacción del proyecto de la autopista ferroviaria (AF) entre Zaragoza y Tarragona, que dará continuidad a la AF procedente de Algeciras. Para Narcisa Codau, del puerto de Tarragona, este proyecto «da respuesta a las reclamaciones que venimos haciendo desde hace muchos años, tanto nosotros como todo el enclave empresarial de nuestro hinterland». El tramo Zaragoza-Tarragona es el de mayor demanda para transportar mercancías de la red ferroviaria peninsular, con más de 100 circulaciones por sentido semanalmente.

Pero para los intereses del puerto de Tarragona, también juega un papel fundamental su terminal intermodal Port Tarragona Guadalajara-Marchamalo, situada a 60 km de Madrid, ya que «nos ayuda a reforzar nuestra conectividad. A esto hay que sumarle las infraestructuras propias que tenemos en el puerto, como la terminal intermodal La Boella, también para trenes de más de 750 metros, con vías de entrada y salida suficientes para diversificar nuestros tráficos», explicó Narcisa Codau.

Por su parte, Nicolás Martínez remarcó que el Puerto de Algeciras es «el kilómetro cero de los corredores Mediterráneo y Atlántico. Al igual que el resto de puertos, seguimos impulsando el tráfico ferroviario, que ha crecido considerablemente en los últimos años. De hecho, tenemos dos terminales ferroportuarias, la T1, que en breve sacaremos la licitación para su ampliación, y la T2, que vamos a dedicar expresamente al proyecto de autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, un proyecto esperado y necesario que seguramente estará ya operativo a principio de 2027».

Los trabajos de la AF Algeciras-Zaragoza están más avanzados en la zona norte, entre Madrid y Zaragoza, aunque todos los contratos correspondientes a Andalucía se encuentran ya en distintas fases de tramitación.

Olga Salvador, Responsable de Clientes y Carga refrigerada de Port de Barcelona / Rubén Ruíz

«Aragón ha sido desde siempre uno de nuestros enclaves estratégicos» Olga Salvador — Responsable de Clientes y Carga refrigerada de Port de Barcelona

En el caso del puerto de Barcelona, Olga Salvador afirmó que «la red, tanto de conexiones ferroviarias como de terminales interiores, ha sido una pieza fundamental de nuestro desarrollo estratégico para ampliar el hinterland al que damos servicio desde Barcelona». Según explicó Salvador, «Aragón ha sido desde el minuto uno, un enclave estratégico que ha contribuido al crecimiento del puerto de Barcelona, porque nos ha permitido llegar de forma más eficiente y más sostenible a nuestros clientes».

Estas conexiones ferroviarias, iniciadas hace más de una década, han contribuido a «la internalización de Aragón, que ha multiplicado por cuatro y por cinco los volúmenes de importación y exportación. El desarrollo de este tipo de infraestructuras hace que Aragón pueda optar en igualdad de condiciones a otras ubicaciones que están más cercanas a los puertos. En este sentido, todo el desarrollo del Corredor Mediterráneo es una muy buena noticia», afirmó Salvador.

Como ejemplo de la importancia que tiene Aragón en las comunicaciones peninsulares, en abril el Gobierno de Aragón y la Autoridad Portuaria de Valencia firmaron un protocolo de colaboración que conlleva la puesta en marcha de una serie de actuaciones conjuntas, como el impulso a la intermodalidad ferroviaria que facilite la prestación de un servicio de autopista ferroviaria en la parcela que el Gobierno de Aragón posee junto a la terminal de Adif en Plaza, y la puesta en valor de la terminal ferroviaria de Platea (Teruel).

Según explicó Cristina Rodríguez, «hemos invertido más de 25 millones de euros en el eje Zaragoza-Sagunto-Valencia. Se han generado ocho nuevos apartaderos y estamos en el momento de electrificación de las vías y mejora de los gálibos en el eje Zaragoza-Sagunto. Toda esta inversión nos va a permitir mejorar y ser una alternativa a la entrada y salida de mercancías de Aragón.

Cristina Rodríguez, Jefa de Contenedores de Valenciaport / Rubén Ruíz

"Valenciaport ha invertido más de 25 millones de euros en la mejora del eje Zaragoza - Teruel - Sagunto" Cristina Rodríguez — Jefa de Contenedores de Valenciaport

La labor fundamental de un puerto es ser facilitadores, generar valor añadido y negocio, y para nosotros Aragón es parte de nuestro hinterland y un aliado natural con el que nos sentimos muy cómodos colaborando». La representante de Valenciaport también quiso poner en valor la inauguración en julio de 2024 de la primera autopista ferroviaria nacional que conecta Valencia con Madrid y que presta servicio a las autopistas del mar.

Apuesta por los ‘Smart Ports’

De forma paralela a todo este escenario, los puertos de todo el mundo se encuentran inmersos en una revolución centrada en la digitalización de sus procesos, combinando nuevas infraestructuras, administración y procedimientos operativos. Todos los ponentes del foro coincidieron en la importancia para el entorno portuario del desarrollo de herramientas de digitalización y la aplicación de la inteligencia artificial que los convierten en Smart Ports o puertos inteligentes, en los que la sostenibilidad juega un papel crucial. También convinieron en que esta digitalización debe ir acompañada de una estrategia que involucre y capacite al talento humano.

En el caso del Puerto de Algeciras, Nicolás Martínez confirmó el desarrollo desde hace años de proyectos de referencia asociados tanto al buque como a la mercancía. «Es el caso del Port Management System (PMS), que nos permite coordinar a todos los actores que intervienen en la operación del buque para hacerla lo más eficiente posible.

O el Port Community System (PSC), que en nuestro caso se llama Teleport, orientado principalmente a la mercancía. Al final, haciendo estos procesos más óptimos y eficientes ayudamos a la reducción de la huella de carbono y a la descarbonización de los procesos que se producen en nuestro puerto», explicó Martínez.

Cristina Rodríguez, de Valenciaport, explicó que la digitalización supone «una mayor eficiencia en operativa, reducción de tiempos, una mejor gestión de los recursos con un menor consumo energético, el incremento de la seguridad y la protección, y la reducción del impacto ambiental; en definitiva, supone mejorar la competitividad del puerto».

Pero advirtió de que «todo esto no sirve de nada si no mejoramos la experiencia de nuestros clientes, de los usuarios y, desde luego, si no ponemos a las personas en el centro. Un puerto jamás será inteligente si no pone en valor todo el equipo humano que hay en la cadena logística, tanto el de los trabajadores en el día a día como el de las empresas externas».

Dentro de los numerosos proyectos que en Valenciaport están desarrollando como Smart Port, Cristina Rodríguez destacó el proyecto Ecoport 1, que se inició en 1998 con el objetivo de mejorar el desempeño ambiental de las empresas que operan en los puertos de Valencia, Sagunto y Gandía. «Ahora ya estamos con el proyecto Ecoport 2, que engloba a 32 empresas de toda la cadena logística de los tres puertos que gestionamos», apuntó Rodríguez.

En materia de sostenibilidad, recientemente se ha cubierto toda la planta superior del silo de vehículos en la terminal Dique del Este con paneles solares y se contempla la construcción a medio y largo plazo de tres molinos de energía eólica en la futura terminal Norte, y la construcción de dos subestaciones eléctricas que permitirán dotar de energía al resto de terminales.

Por su parte, Narcisa Codau compartió la opinión del resto de compañeros de la necesidad de apostar por la digitalización y la inteligencia artificial. Según explicó, «somos puertos y movemos mercancías, pero al final hoy en día no basta con ello, hay que mirar un poco más allá, hay que estar comprometidos con nuestro territorio y plantearnos qué queremos ser; y nosotros queremos ser un puerto moderno, eficiente y sostenible».

Los representantes de los cuatro puertos coincidieron en la necesidad de visibilizar y trasladar a la sociedad el trabajo del sector portuario. / Rubén Ruíz

En cuanto al Port Community System del puerto de Tarragona, Narcisa Codau afirmó que «además de integrar toda la comunicación con todos los operadores portuarios y logísticos que operan en el puerto, se traslada a un sistema interno nuestro que hace que integre, por ejemplo, dominio público y operaciones y que todo ello termine capturado. Así optimizas procesos y lo integras todo en un único sistema».

En cuanto a los proyectos de digitalización del puerto de Tarragona, Codau destacó uno: «Dentro de los proyectos de digitalización e implementación de la IA, hemos desarrollado NasApp, una plataforma digital que permite a la ciudadanía reportar percepciones de malos olores. Esta información, combinada con los datos de nuestros equipos de medición de calidad del aire, facilita la monitorización, gestión y alerta temprana de posibles episodios vinculados a las actividades portuarias. Además, permite predecir y anticiparse a estos eventos, contribuyendo así a su reducción».

Mientras, en el puerto de Barcelona uno de los proyectos que ha sido estandarte del proceso de mejora de sostenibilidad es la implantación de los OPS, Onshore Power Supply, que consiste en la conexión a la red general eléctrica de los buques atracados en el puerto. Según explicó Olga Salvador, «hace ya muchos años, en los análisis de seguimiento de cuál era la afectación a nivel medioambiental del puerto, detectamos que uno de los elementos que más contribuía a la contaminación eran las emisiones que se generan durante la estancia de los buques en el puerto.

Cuando el buque está atracado, el motor principal está apagado, pero todo el sistema de funcionamiento del buque se tiene que mantener en marcha y esto lo hacen con los motores auxiliares, generando una combustión en un punto fijo. Ahora, la red eléctrica en los muelles permite que el buque pueda apagar también el motor auxiliar cuando llega al puerto y enchufarse a la red eléctrica, reduciendo a cero las emisiones».

La intervención de Nicolás Martínez en este bloque del coloquio incidió en la «responsabilidad» de los puertos «como entes públicos» en todo lo que tiene que ver con el cambio climático, la descarbonización y la sostenibilidad. «Creo que todos estamos en la misma línea en cuanto a la orientación hacia medidas que tengan que ver con las energías renovables, con la eficiencia energética, o con la electrificación, como bien acaba de explicar Olga, a través de proyectos como el OPS», subrayó.

También opinó sobre materia energética y afirmó que «los puertos podemos aportar mucho porque vamos a ser proveedores de combustibles alternativos que supondrán una mayor reducción de CO 2 . Además, todos estamos ya realizando importantes inversiones con combustibles medioambientalmente mucho más sostenibles y creo que todos los puertos nos estamos un poco orientando y haciendo inversiones importantes para el suministro del GNL (Gas Natural Licuado), o en un futuro, el metanol, el amoníaco verde o, por supuesto, el hidrógeno verde».

Nicolás Martínez intervino además para destacar un proyecto muy particular del Puerto de Algeciras. «Acabamos de otorgar la concesión a lo que será la primera ruta marítima verde entre dos continentes y que será el servicio que va a ofrecer Balearia entre Tarifa y Tánger Med. Dentro de dos años dispondrá de buques totalmente eléctricos, lo que supone una gran inversión por parte de Balearia, y que se convertirá en referente a nivel internacional en servicios de corta distancia», explico Martínez.

El Puerto de Algeciras, que forma parte del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, un hub tecnológico de hidrógeno verde en Europa, juega un papel clave en el desarrollo del hidrógeno verde en Europa, especialmente a través del corredor marítimo que conecta Algeciras con el puerto de Róterdam. Este corredor transporta amoníaco verde (un derivado del hidrógeno verde) desde Algeciras a Róterdam, facilitando así la distribución de este combustible renovable en la industria y el transporte marítimo europeo. En este sentido, Nicolás Martínez destacó «la capacidad de nuestros puertos de liderar iniciativas que muestran que estamos a la vanguardia tanto a nivel europeo como internacional».

Talento y futuro del sector

Según un estudio del impacto económico de los puertos de interés general sobre el conjunto de la economía española llevado a cabo por puertos del Estado, el impacto económico del sector portuario, incluyendo los efectos directos, indirectos e inducidos, se cifra en 24.304 millones de euros y 250.000 empleos, que representa aproximadamente el 2,2% del PIB y el 1,4% del empleo total de la economía.

A pesar de las significativas cifras, todos los ponentes coincidieron en la necesidad de poner en valor el sector portuario y en la preocupación por la falta de talento y personal cualificado, que intentan contrarrestar colaborando con distintas medidas en la formación de futuros talentos.

Cristina Rodríguez confirmó que «entre los tres puertos de Valenciaport generamos más de 50.000 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos. Ya solo la futura Terminal Norte va a crear más de 5.000 puestos de trabajo», avanzó. La formación de nuevos talentos se realiza a través de la Fundación Valenciaport con distintos masters, como el de Gestión Portuaria y Transporte Intermodal, una FP Dual, puesta en marcha hace dos años, o diferentes cursos, como el de capacitación de conductores de ferrocarril, «que está teniendo un éxito brutal», afirmó Cristina Rodríguez.

La representante de Valenciaport también quiso poner en valor la formación continua del personal que trabaja en el sector ya que «hay muchísimo potencial en el talento que tenemos actualmente que trabaja en las empresas de la cadena logística y en los puertos».

Por su parte, Narcisa Codau puso de manifiesto la preocupación en el sector por la falta de transportistas, con una media de edad elevada y sin perspectivas de relevo generacional. También consideró que «hay falta de personal en ciertas profesiones, como las relacionadas con el mantenimiento portuario, las formaciones técnicas digitales o de ciberseguridad».

Desde la Autoridad Portuaria de Tarragona formamos a talento joven a través de grados universitarios y FP de todo tipo. Me consta que las empresas privadas del ámbito portuario tienen convenios para la formación de estudiantes que quieran dedicarse a este sector, un sector bastante desconocido para todo el mundo, pero que aporta mucho y que tiene un gran futuro».

Nicolás Martínez incidió en que «la actividad portuaria de Algeciras es la actividad principal de la comarca y hemos trabajado intensamente en nuestra comunidad para su promoción. Creo que cada vez somos más referentes para el talento joven de nuestra ciudad, que muestra más interés por nuestra actividad portuaria y que ve que en la misma pueden encontrar un nicho de futuro muy importante». Al igual que el resto de puertos, el de Algeciras colabora también en la formación de talento en distintas universidades, IES y centros de FP.

El puerto de Barcelona, en la línea con el de Valencia, genera más de 40.000 puestos de trabajo directos entre el propio puerto y la comunidad portuaria. Olga Salvador afirmó que «son entornos de alto valor añadido para la economía y para la sociedad». Sin embargo, coincidió con sus compañeros en que «hay que dar a conocer y visibilizar el papel que desempeñan los puertos y las tareas que allí se desarrollan» y puso como ejemplo la Fundación Blue Tech Port, del puerto de Barcelona, que da a conocer proyectos de innovación ligados al sistema portuario.

Igual que el foro organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN que quiso poner en relieve el papel fundamental que juegan estas infraestructuras en toda la cadena logística y en el día a día de nuestra sociedad.