¿Cómo afecta que Aragón tenga ahora custodia compartida preferente?

Las Cortes de Aragón ha modificado el Código de Derecho Foral con una intención muy clara: que en un proceso de divorcio con hijos la custodia compartida sea preferente. Un término, el de "preferente", que ya estuvo en su día contemplado y que se eliminó durante el mandato cuatripartito del socialista Javier Lamban en 2019, cuando PSOE, Podemos, CHA y el PAR votaron a favor de eliminar esta preferencia. Ahora, seis años después, las Cortes han recuperado este mismo término a propuesta, por cierto, del (nuevo) PAR.

¿Qué supone en la práctica? Según los expertos consultados por este diario, a partir de ahora ambos progenitores parten desde una condición de igualdad, ya que la primera opción del juez será la custodia compartida, algo que hasta ahora no sucedía. "Supone enfrentarse al proceso desde la igualdad, sin que una de las dos partes tenga más opciones de hacerse con la custodia", explican.

Desde que en 2019 se eliminara la custodia compartida preferente, los jueces tomaban la mejor decisión, siempre velando por el bien del menor. Esta es la primera premisa y la más importante, matizan. En el caso de Aragón, en el 52,1% de los casos de separación y divorcio entre cónyuges de diferente sexo la custodia de los hijos fue compartida en 2023, según los últimos datos del INE.

Sin la inclusión del término "preferente", los jueces tenían en cuenta varios factores, incluido uno muy cuestionado: la dedicación que el progenitor había dedicado hasta ese momento al cuidado del menor, algo que ahora ya no se tendrá en cuenta. "Valorar algo así, en la sociedad de hoy en día, no resultaría justo porque ya no se impone el cuidado del hijo a las mujeres, como sucedía hace años", explican las mismas fuentes, que consideran que es un factor más propio de una sociedad antigua y machista. "Por suerte, hoy en día, en la mayoría de las familias, la mujer trabaja y el cuidado de los hijos se hace de una forma más equitativa y consensuada", añaden.

El juez, por tanto, parte de una situación de igualdad, salvo que se demuestre que es más beneficioso para el menor la custodia individual, se optará por la compartida.