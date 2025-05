Aragón recupera la custodia compartida preferente en los procesos de divorcio

El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este jueves, sin consenso entre los grupos, impulsar la modificación del Código de Derecho Foral para recuperar en su texto el concepto 'custodia compartida' como opción preferente a valorar por los jueces en los casos de divorcio sin acuerdo entre las partes.

La propuesta de ley, impulsada por el PAR con el apoyo del PP y Vox y rechazada por la oposición, modifica el texto refundido promovido por el anterior Ejecutivo regional socialista, que suprimió el concepto de custodia compartida como opción preferente para dejar en manos de los jueces la elección de la más favorable para el menor.

El debate entre los grupos de derecha y de izquierda se ha limitado a valorar la forma en la que esta modificación podría condicionar o no la labor de los jueces a la hora de tomar sus decisiones.

Así, mientras los parlamentarios de PSOE, IU, Podemos y Teruel Existe han argumentado que la reforma es una propuesta de contenido ideológico que limitará a los tribunales en sus decisiones y les "restará libertad", desde PAR, PP y Vox han advertido de que la inclusión del concepto 'custodia compartida' no condicionará a los jueces a la hora de valorar la mejor opción para las menores.

"Se concederán custodias compartidas a padres que utilizarán a sus hijos como venganza", ha llegado a enfatizar en su intervención el portavoz de Podemos, Andoni Corrales, en defensa del argumento empleado por el resto de grupos de oposición de oponerse a la reforma en aras del "interés superior del menor".

El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha considerado la propuesta "neutra, ineficaz e inútil" ya que, a su juicio no solamente "no cambiará las cosas" sino que no afectará al número de custodias compartidas concedidas desde la aplicación del Código de Derecho Civil aragonés.

Por el PSOE, Darío Villagrasa, ha asegurado que la custodia compartida "debe de ser en positivo, no impuesta", una opción que, en su opinión, quedaba mejor reflejada en la modificación acometida por el anterior ejecutivo autónomo.

En este mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de IU, Álvaro Sanz, para quien la propuesta supone un "paso atrás" al establecer la custodia compartida como preferente en lugar de dejar valorar a los magistrados la opción más favorable para el interés del menor.

Y también la diputada de Teruel Existe, Carmen Buj, ha expresado su disconformidad con la medida tras argumentar que cada juez "debe de valorar con libertad" y no ser coartado por "un modelo que pese a ser el más deseable no siempre es el más oportuno".

Respuestas a favor de la propuesta

En respuesta a las críticas, el portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, ha asegurado que el término de custodia compartida se introduce como preferente, pero no como opción obligatoria para los jueces al resolver las demandas de los padres.

"Claro que es una reforma ideológica, y la que ustedes hicieron también lo era, porque les querían decir así a los jueces qué debían de hacer", ha explicado Izquierdo, quien ha añadido que la intención de su formación es conseguir la que la custodia compartida sea preferente pero no obligatoria: ¿qué parte de esto no han entendido?, ha espetado.

Para reforzar su argumentación, este parlamentario ha leído la modificación propuesta: "El juez adoptará de forma preferente la custodia compartida de ambos progenitores en interés de los hijos menores salvo que la custodia individual sea más conveniente, teniendo en cuenta el plan de relaciones familiares que deberá presentar cada uno de los progenitores".

A esta posición se ha sumado el diputado de Vox, Santiago Arranz, para quien la reforma impulsada por el PAR permitirá evitar "decisiones arbitrarias" de los jueces, subrayando que el siguiente paso a dar es promover un debate sobre "denuncias falsas por maltrato o por abusos que crean indefensión entre algunos padres".

La parlamentaria del PP Carmen Navarro ha reprochado al PSOE haber impulsado en 2019, durante la anterior legislatura, una modificación que supuso una "paso atrás", que se adoptó sin oír previamente a la sociedad civil aragonesa.