Azcón teme que la Conferencia de Presidentes sea "un paripé que no sirve para absolutamente nada"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, no confía en el resultado de la Conferencia de Presidentes que se celebrará en Barcelona el próximo 6 de junio. El jefe del Ejecutivo autonómico ha asegurado que el encuentro entre autoridades se puede convertir en "un paripé" y que la reunión "no sirva para absolutamente nada".

Azcón, que ha visitado este viernes las obras del nuevo Centro de Emergencias en Zaragoza, ha criticado que "las razones por las que Sánchez convoca la conferencia se limitan a su interés político y personal". Para el líder de la DGA, en el encuentro no estarán "los intereses de los ciudadanos ni de las comunidades autónomas".

Como principal exigencia, Azcón ha solicitado que la Conferencia de Presidentes aborde la reforma del sistema de financiación autonómica. "Lo principal es hablar de financiación, que es con lo que pagamos la educación, la sanidad y los servicios sociales", ha resumido el presidente aragonés, que ha criticado que "si no se es capaz de avanzar en financiación, el fracaso está anticipado".

Otro asunto, como adelantó hace un par de días la vicepresidenta autonómica Mar Vaquero, es el futuro de la energía. "No solo por sufrir un apagón sin precedentes en nuestro país o en Europa", ha concretado Azcón, que ha dicho que "la energía tiene que estar en el orden del día". El presidente aragonés, que ha pasado dos jornadas en Bruselas participando en el Comité de las Regiones de la UE, ha asegurado que a nivel continental se habla de "la mala praxis y la mala gestión" que el país ha hecho del apagón. Para Azcón, "si sirve para que el Gobierno de España se tome en serio la gestión de la energía", el apagón de hace unas semanas "tendrá algo positivo".

El presidente autonómico ha defendido que la Conferencia de Presidentes tiene que servir para "tomar acuerdos" y ha rechazado que se convierta en "un paripé". Para ello, ha reclamado "muchas reuniones previas" entre las consejerías y los ministerios. "Si el Gobierno de España pretende tener una sola reunión previa para fijar el orden del día, adelantamos que no va a servir para absolutamente nada", ha defendido Azcón. El jefe de la DGA ha reclamado que Sánchez "no puede dar una rueda de prensa en la que mira para otro lado y no mirar a los problemas de las comunidades autónomas".