Los empresarios encerrados en el nudo de la A-68: "Llegará un momento en el que la gente se cansará y dirá: hasta aquí"

Han sido muchos meses de obras, de desvíos y de molestias. Pero poco a poco, el entorno del paso inferior de la rotonda que enlaza la A-68 con la Z-4 en Zaragoza parece que vuelve la calma. El plazo de fin de obras a la vuelta del verano se ha recibido con optimismo, aunque desde los polígonos industriales se reclama que resuelvan todas las obras accesorias y se garanticen los accesos como se habían comprometido en el diseño de los trabajos.

El presidente de la asociación empresarial del polígono Montemolín, César Garrido, defiende que durante estos meses de obras, a pesar de los retrasos y las molestias, se han comportado "como ciudadanos ejemplares". Todo sea por la mejora para el entorno que supondrá acabar con el cuello de botella que se generaba en la rotonda y disponer de accesos más seguros a las naves industriales. Sin embargo, avisa que esto solo se producirá si se completa el retranqueo de diez metros de algunas fachadas que ahora quedarán muy cerca de la vía de servicio.

Garrido considera que si no se actúa antes de terminar las obras, como estaba previsto, las molestias que han vivido de forma provisional a lo largo de estos meses se convertirán en una condena permanente. "Al comienzo nos explicaron todas las actuaciones con muy buena voluntad, pero en este momento sentimos un abandono total", lamenta. Sobre todo porque el proceso de expropiación de esos metros que tienen que convertirse en vial aún no ha comenzado. "Llegará un momento en el que la gente se cansará y dirá: hasta aquí", advierte. Y considera que ese momento "no tardará mucho" al ser frustrante trabajar "sin recibir respuestas".

El proyecto que solucionaría accesos y giros en estas naves depende en estos momentos de la Demarcación de Carreteras, así como de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza. "Estamos esperando a que muevan ficha", reconoce.

En la misma zona el propietario de Metálicas Domínguez y de la tienda de colchones Aquí sí hay quien duerma, Fernando Domínguez, también aguarda una solución al problema de la entrada de mercancías voluminosas. Por el momento se ha visto obligado a realizar una apertura lateral para garantizar la entrada de mercancías, algo que ve como un acierto y les ha permitido mantener la actividad durante los meses de obras. Sobre todo porque la maquinaria y los constantes desvíos han complicado mucho el acceso del público a la exposición de productos que tiene abierta. "Confiamos que a la vuelta de las vacaciones la carretera esté completamente terminada, eso sería un alivio", relata.

El último presupuesto para el retranqueo de las naves se presentó el pasado mes de julio, y desde ese momento lamenta que no han obtenido respuestas. Domínguez tiene actualmente tres naves en Montemolín y, cada una de ellas con esta solución perderá una media de 150 metros. Es decir, verá reducida su capacidad en 450 metros. En este contexto solicita que se tengan en cuenta otras soluciones que permitirían aligerar la urbanización y evitar obras innecesarias.

Así, pide que se contemple habilitar uno de los dos carriles de servicio que discurrirán paralelos al paso inferior como un carril de carga y descarga. Esto permitiría la entrada y salida desde el frontal de los almacenes sin el riesgo que supone la circulación por una carretera normal. "Es una forma de evitar una gran inversión de dinero, así como la complicación que supone cortar las naves sin parar la actividad en su interior", asegura. Esta decisión de pacificar la zona también dependerá de los despachos, así que por el momento la incertidumbre se mantiene en la zona. "Algunas naves están sin alquilar porque no se sabe qué pasará en la zona y no te puedes arriesgar a meterte en un lugar sin tener la certeza de que las obras terminan como nos han prometido", reitera Garrido.

Otro de los problemas que se están encontrando estas semanas tiene que ver con el servicio de teléfono e internet. Los trabajos de urbanización que están afrontando en el paso inferior están obligando a mover cables de fibra y nudos de datos. Esto hace que el servicio "solo funcione a días", señala Garrido. Otra de las muchas carencias que han estado afrontando a la espera de una solución definitiva. "Hemos aguantado lo complicado durante dos años, esperemos que con lo más sencillo no vengan más complicaciones", espera Domínguez.