Más agilidad para valorar la discapacidad: la lista de espera se reduce un 40% según el Gobierno de Aragón

Desde el Gobierno de Aragón aseguran que la lista de espera de la valoración de discapacidad se ha reducido casi un 40% en los últimos meses. Así lo ha expuesto este viernes la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, en el pleno de las Cortes de Aragón. Asimismo, Susín ha afirmado que el trabajo en este ámbito se realiza “de la mano de las entidades”, ha remarcado, “para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a acceder a servicios y prestaciones, así como a desarrollar sus proyectos vitales” en igualdad de condiciones.

Susín ha actualizado una serie de datos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales respecto a las personas con discapacidad: en primer lugar, ha señalado que hay 79.181 aragoneses con un expediente activo de discapacidad y su correspondiente grado reconocido igual o superior al 33%; además, la lista de espera para obtener una valoración se ha reducido cerca del 40% en los últimos meses.

“Si hablamos de listas de espera para el reconocimiento de la discapacidad”, ha recordado la Consejera, “cuando llegamos al Gobierno no sólo no había datos, sino que además la primera decisión que tomamos fue digitalizar miles de expedientes que ni siquiera estaban registrados”, ha dicho, “y no sólo eso, sino que durante meses fueron aflorando expedientes”.

Ante esa situación se contrató en 2023 a dos equipos nuevos de valoración, uno de ellos para triaje, y en 2024, vista la tendencia creciente de entrada de solicitudes, se contrataron otros dos equipos, uno de ellos con carácter itinerante. En los últimos tres meses la horquilla de nuevas entradas el sistema ha estado oscilando entre las 1.200 y las 1.400 cada mes.

Estas medidas, junto con otras de carácter administrativo y de tramitación, han permitido que de 12.508 solicitudes sin valorar que había en julio de 2024, la lista de espera de solicitudes a instancia del ciudadano pendientes de valorar haya bajado a 7.502 personas, lo que supone una reducción del 40% en 9 meses.

La lista de espera actual en discapacidad se desglosa en 5.624 personas en la provincia de Zaragoza, otras 1.485 personas en la provincia de Huesca y 393 valoraciones pendientes en Teruel. Además, según estos datos actualizados por el IASS a fecha 30 de abril de 2025, de esas 7.500 solicitudes pendientes de obtener una resolución casi 2.000 están ya agendadas y el proceso para resolverlas consta como iniciado por parte de alguno de los técnicos de los equipos de valoración.

“Tal y como nos comprometimos, vamos avanzando en ese objetivo acabar con la lista de espera de valoración de la discapacidad y se van a implementar nuevas medidas de carácter administrativo para simplificar el proceso y seguir reduciendo tiempos y lista de espera”, ha aseverado la titular del Departamento de Bienestar Social y Familia.

Respuestas a demandas históricas

Carmen Susín ha anunciado en el transcurso de su intervención en el hemiciclo que el nuevo acuerdo marco de la discapacidad, que se ha negociado hasta esa semana pasada con las entidades del sector, estará adjudicado este próximo otoño. El documento incluye un aumento de 13,4 millones de euros, tal y como se comprometió el Presidente Azcón, y sucesivas actualizaciones al alza, con cerca de 2 millones al año más en 2026 y en 2027.

Este acuerdo va a atender varias de las demandas históricas de las entidades de la discapacidad en Aragón: permitirá solventar la lista de espera de acceso a un recurso y contribuirá a asegurar la sostenibilidad de la prestación de servicios, puesto que contempla la actualización anual del precio-plaza de acuerdo con el IPC.

En concreto, el precio que el Gobierno de Aragón paga por cada plaza para atender la discapacidad ha experimentado un alza del 11,22% en 2025, lo que sumado a la subida del 4,3% en 2024 y la prevista del 2% que entrará en vigor con el nuevo acuerdo y con carácter retroactivo supone una mejora acumulada del precio–plaza cercana al 18% en dos años.

Respecto a los servicios que se ofrecen a través del acuerdo marco de discapacidad. Susín ha asegurado que, como ya sucedió en 2024, todos aquellos jóvenes con discapacidad que finalicen su etapa en los colegios de educación especial “van a poder elegir el recurso que sus familias consideren más idóneo para sus hijos”.

Dentro del acuerdo está además la inclusión de las llamadas plazas de vida independiente en viviendas supervisadas, como las del proyecto ‘Mi casa: una vida en comunidad’, que procuran apoyos y fomentan la mayor autonomía posible de las personas con discapacidad.

Otras medidas destacadas

La Consejera ha confirmado en la sesión plenaria que el II Plan Integral para las personas con discapacidad en Aragón –que se acompaña de sendos planes específicos, uno de empleo y otro centrado en niñas y mujeres– está finalizando su proceso participativo y se presentará e iniciará su andadura el próximo verano.

Otro de los hitos en la gestión ha sido el refuerzo y la ampliación de la atención temprana, un servicio clave para población infantil menor de 6 años con trastornos de desarrollo o que tenga riesgo de padecerlos, y que incluyó una línea de ayudas y la puesta en marcha de un equipo itinerante en la provincia de Zaragoza en 2024.

El número de menores que acceden a este servicio público ha aumentado un 21,67% en un año y 8 meses: se ha pasado de atender a 2.294 niños de 0 a 6 años en agosto de 2023 a llegar a 2.791 beneficiarios en la actualidad. Además los tiempos de resolución “se han reducido en Zaragoza y Huesca a dos meses; en Teruel se va al día”, con lo que no hay lista de espera, ha precisado la Consejera.

“Todo este trabajo se está haciendo de la mano de las entidades, con participación y negociación, no con imposición como solía ser la costumbre”, ha recalcado Susín, que ha refrendado ante los grupos parlamentarios el “compromiso firme del Gobierno de Aragón por garantizar los derechos de las personas con discapacidad, tanto desde el trabajo de los diferentes Departamentos como con los medios económicos para garantizar la sostenibilidad de prestaciones y servicios” y que han permitido a las entidades que los prestan revocar la situación de “quiebra y colapso” a la que habían sido abocadas por la falta de gestión en pasadas legislaturas, ha concluido.