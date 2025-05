El Gobierno de Aragón da por perdido el presupuesto autonómico de 2025

El Gobierno de Jorge Azcón ya ha asumido que no habrá presupuestos. El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha señalado en el pleno de este viernes que las cuentas "no saldrían hasta el 10 de agos", dando por imposible una buena ejecución. Interpelado por Vox, el responsable de la Hacienda aragonesa ha marcado distancias con la ultraderecha, escenificando la distancia que actualmente existe entre PP y Vox.

"Para que haya rebaja tributaria tiene que haber o una ley específica o una ley de presupuestos", ha concretado Bermúdez de Castro, que ha puesto una hipotética fecha a la aprobación que no llegará. "Los presupuestos los aprobaríamos un 10 de agosto y los oscenses ya nos fastidiamos uno", ha bromeado el consejero, en recuerdo de la investidura de Azcón, que se celebró el 10 de agosto de 2023, en pleno inicio de las fiestas de San Lorenzo.

El consejero de Hacienda ha insistido en que el objetivo del Gobierno autonómico es "tener impuestos justos y acordes con la comunidad", respetando "las necesidades de gasto". "Me he hartado de decir que esta comunidad no se ha caracterizado por tener chiringuitos o lugares fáciles para recortar del presupuesto", ha insistido Bermúdez de Castro, ante las constantes críticas de Vox para reducir el presupuesto de ciertos organismos.

Ironizando con la reciente PNL de la ultraderecha, rechazada por las Cortes, de construir una central nuclear en Aragón, Bermúdez de Castro ha comentado que "algunos quieren tener ajustes de gasto público y también quieren centrales nucleares o políticas expansivas en despoblación". El propio consejero ha defendido que la hipotética rebaja de impuestos será "en justa medida para prestar buenos servicios". Como ejemplo, Bermúdez de Castro ha puesto el grupo 2 del impuesto de sucesiones: "Queremos quitarlo, pero hay que decir de dónde quitamos los 40 millones que aporta".

Distancias con Vox

El diputado de Vox, Fermín Civiac, ha esgrimido que su partido "no tiene ninguna obligación de aprobarle nada al Gobierno de Aragón" y ha espetado que "el único obligado" es el propio Ejecutivo, por tener que presentar el presupuesto. Civiac ha recordado que Vox está "en la oposición" y que se mueve por "la obligación moral con los votantes de favorecer la gobernabilidad".

El diputado ultraderechista ha defendido que Vox "siempre" está a disposición del Ejecutivo autonómico, algo que no es del todo correcto y más en los últimos tiempos, con una mayor distancia con el PP.

"El problema es que cuando están en el Gobierno no bajan los impuestos", ha criticado Civiac, que ha vaticinado que "los bajarán en la recta final para que la ejecución le toque al siguiente y lleguen a la campaña electoral diciendo que los han bajado". El diputado de Vox ha recordado que su partido llevó una proposición de ley para reducir la presión fiscal, pero que el PP la votó en contra aludiendo a que "Vox no va a marcar los tiempos al Gobierno".

Bermúdez de Castro ha comentado que la posible ley que rebaje impuestos debe reflejar "qué partidas se ajustan para cumplir con las cuentas". "Su ley era un brindis al sol, porque pedía que bajáramos 400 millones y que nos apañásemos", ha resumido el consejero de Hacienda, que ha insistido en que el objetivo es "recaudar y sangrar al ciudadano lo menos posible, pero hacerlo de manera progresiva para no deteriorar los servicios públicos".