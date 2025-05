"El objetivo de Dr Schär es ser líder del mercado y el líder en personas"

PREGUNTA: Dr Schär es el principal patrocinador del Balonmano Colores. ¿Cómo surgió esa vinculación?

RESPUESTA: Como siempre sucede la familia tira mucho, mi hijo y mi hija practicaban este deporte, como yo de joven, aunque yo con menos éxito que ellos. Entonces conocí a Miguel Mendo, alma y fundador del Club Colores, y mi hija Laura jugaba bajo su disciplina. Fue él el que me arrastró a apoyar este maravilloso proyecto y lo integré en nuestra empresa como Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

-Este es un club referente en la integración social y en el impulso del deporte femenino. ¿Cuál es el principal motivo de ese apoyo?

-El objetivo de este club era diferenciador. Miguel siempre acudía y acude aún hoy a los barrios más desfavorecidos para ofrecer una salida en el deporte a todos aquellos niños y niñas, que, por distintos motivos, no pueden acceder económicamente a una actividad deportiva. Dentro de Colores hay, por supuesto, muchas familias con situaciones económicas saneadas, sus cuotas, dicho sea de paso, las más bajas de Zaragoza, en parte también van para apoyar a ese resto que no pueden pagar. Aun así es difícil llegar a fin de mes si no fuera por muchas más aportaciones particulares, patrocinios y personas desinteresadas que apoyan económicamente y con su tiempo. Entrenadores que tienen el sentimiento de pertenencia a algo más que un club y cobran menos de la mitad que en otros. Todas las personas que están en el club tienen un denominador común: emanan una gran dosis de compromiso social. Gracias a todos y todas.

-¿Cómo se materializa?

-En canalizar a través del deporte que nuestros jóvenes tengan una visión de vida saludable, integradora, comprometida, comprensiva y donde todos tenemos cabida. Colores es un fiel reflejo de la sociedad actual donde diversas nacionalidades, culturas y formas de pensar tienen que aunarse en beneficio de todos. Dr Schär se mira también en ese espejo donde hoy con 206 trabajadores en nuestra fábrica de Alagón, tenemos compañeros de 18 nacionalidades distintas y todos aportamos lo mejor para ser la empresa líder que hoy somos. Schär es el líder del mercado en alimentos sin gluten, pero mi objetivo es que sea el líder en personas. Puede ser vanidoso decirlo, pero quiero resaltar que nuestros trabajadores apoyan desde nuestra planta a distintos países, a nuestra central y colaboran en múltiples proyectos internacionales. Su preparación, experiencia y empeño hace que hoy seamos ya la planta más potente a nivel mundial dentro del grupo Dr Schär y con un futuro al que no le veo aún el horizonte.

-De entre los valores que encarna el club femenino, ¿cuáles destaca?

-En los primeros años de formación también trabajamos con niños, pero luego por motivos de recursos el equipo masculino va a otros clubes y nos centrarnos solo en el femenino. Los valores del deporte femenino en el Balonmano Colores no se parecen a los de otros clubs. La niña, adolescente y luego mujer que se forja en Colores nace sabiendo que representa algo más que ser mujer, representa el máximo de la dificultad de ser mujer. Muchas de sus compañeras de equipo tienen vidas difíciles y ahí siguen sábado a sábado entregándose junto a ellas con una sonrisa y dando al deporte una importancia máxima, a veces para mirar a otro lado. La mujer de Colores está preparada para más, su valor es no rendirse nunca, agradecer lo que la vida te da y pensar que ayudar al prójimo es ayudarte a ti a ser mejor persona.

-¿Qué supone acompañarlos en su proyecto deportivo y humano?

-Apoyar a esas niñas a valorar algo más que la victoria. Tenemos ejemplos de éxito en el club con jugadoras hoy profesionales y que viven del deporte a nivel europeo y nacional. Para la pequeña dimensión del club en comparación con otros somos un club muy exitoso en todas las categorías. Pero me quedo con las derrotas. Nuestras niñas nunca pierden. Practicar deporte y ser felices en los entrenamientos y partidos les hace ser campeonas para siempre.

Schär Balonmano Colores se proclamó campeón de liga de la División de Honor Plata. / Dr Schär

-Además, el Colores vive un momento ilusionante: campeón de liga de la División de Honor Plata Femenina y jugándose el ascenso. Su gran labor social ha venido acompañada del éxito deportivo.

-La verdad es que el equipo de Plata ha hecho un año increíble, tanto las jugadoras como el cuerpo técnico han estado a un nivel altísimo. Yo que veo mucho balonmano puedo asegurar que verlas jugar es una gozada, tienen nivel para conseguir el ascenso a la División Oro seguro, pero evidentemente luego la pista es la que decide y ganar antes no te asegura ganar ahora. Laclave está en salir a la pista pensando solo a quien representan, a todas esas niñas que mañana podrían tener un futuro en el deporte. Si se consigue el ascenso sería un hito histórico para Aragón y necesitaremos el apoyo e involucración de todas las administraciones públicas autonómicas y locales. El fútbol masculino necesita nuestro apoyo como comunidad, es importante, pero el deporte femenino de élite también. Además, el empujón económico que necesitaremos no será muy grande en comparación con otros deportes. Estoy convencido que recibiremos su apoyo y disfrutaremos juntos como aragoneses que el balonmano femenino esté en la élite del deporte nacional.

¿Están presentes en algún otro ámbito además del deportivo?

-A nivel de patrocinios no. Concentramos el esfuerzo económico principalmente en el Balonmano Colores.

-Este apoyo ejemplifica el compromiso de la compañía con Aragón. ¿Qué importancia tiene la comunidad para Dr Schär?

-Nuestra actividad principal es la producción de alimentos sin gluten, panes de molde, baguettes, pan de hamburguesa, bollería, etc. Fabricamos todo desde la planta de Alagón. Exportamos el 85% de nuestra fabricación y luego atendemos directamente la venta en España y Portugal en todos sus canales, así pues Aragón es una pequeña parte dentro de nuestro negocio global. Pero da la casualidad de que yo soy aragonés por los cuatros costados y mi tierra es para mi algo especial. Estoy comprometido con Aragón y por mi persistencia he insistido en traer este gran proyecto a nuestra querida tierra. Ese es mi compromiso y mi legado con Aragón, dejar consolidada nuestra compañía en la comunidad y que nuestra planta sea un referente a nivel mundial, como es hoy, y sea un proyecto en constante crecimiento.

-¿Qué otras iniciativas desarrollan en el ámbito de la RSC?

-Nuestra actividad principal es la fabricación de alimentos sin gluten y eso hace que estemos muy cerca de los consumidores celíacos. Tenemos una base de datos en España con 180.000 socios en nuestro Club Schär. Por eso, colaboramos con las asociaciones de celíacos y con otros organismos como el Banco de Alimentos, Hermanas Hijas de la Caridad, Fundación Carreras, Fundación Randstad... También somos una empresa muy comprometida en el ámbito social, como fue en los momentos críticos del Volcán de la Palma o la dana en Valencia. Los alimentos que fabricamos son de primera necesidad y para personas que no pueden comer otro tipo de alimentación.En esos momentos siempre estamos.

-¿Qué momento vive Dr Schär?

-Finalizamos el año pasado la inversión de la última línea de producción de panes de molde con la creación de casi 40 nuevos puestos de trabajo, lo que nos permitirá aumentar nuestra cifra de negocio anual hasta casi los 80 millones de €.En dos años, seguro que veremos tres dígitos en nuestra facturación. Estamos trabajando en consolidar la nueva línea y que todo funcione a la perfección. Parece fácil, pero son líneas complejas de alta productividad. Nuestra característica principal en todos nuestros productos es que son los únicos sin gluten sin conservantes ni colorantes.Esto hace que los procesos de envasado sean mucho más complejos, pero el resultado final es un producto natural y de calidad. Es la clave de la gran fidelidad de nuestros consumidores a nuestra marca.

-¿En qué proyectos trabajan?

-El grupo presentará en septiembre su estrategia a cinco años, en la que llevamos trabajando meses. No puedo desvelar como será, pero sí avanzar que Dr Schär España y Alagón serán una pieza clave del motor de crecimiento del grupo para los próximos años. Seguiremos recibiendo proyectos de inversión y crecimiento. Esto son grandes noticias para nosotros y para Aragón.