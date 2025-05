Susín arremete contra Vox por convertir la política de protección de menores en un "circo"

La relación entre PP y Vox se deteriora en Aragón. La falta de acuerdo para presentar los presupuestos para este ejercicio, como confirmó este viernes el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, se extiende a otros muchos campos del Gobierno de Aragón. En la misma sesión plenaria, un día más, la inmigración y la acogida a los menores migrantes volvió a hacer chocar a las dos derechas. Todo ello en un contexto de enfrentamiento que también mantiene a altas revoluciones la relación entre la DGA y el Gobierno central.

Le ha tocado este viernes a la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, al ser preguntada por la ultraderecha sobre la seguridad en los pisos tutelados y la situación de los trabajadores de estos centros. "Tengan cuidado con la sensación que están creando", ha respondido Susín a David Arranz (Vox), al que ha recordado que el debate giraba en torno al "sistema de protección de menores".

Arranz había reclamado en su primer turno medidas que garantizasen la seguridad de los profesionales implicados en la acogida de estos menores. "Guardias de seguridad hay en un centro de internamiento por medidas judiciales", ha rechazado la consejera, que ha defendido que los centros en los que se alojan estos jóvenes migrantes deben ser considerados "hogar".

No le ha parecido suficiente al ultraderechista, que ha criticado que "no puede ser que la gente se juegue la vida, la integridad física o la integridad sexual en su puesto de trabajo". Arranz ha citado la supuesta agresión sexual sufrida por una trabajadora social el 23 de abril, que la Fiscalía ya está investigando. "A besos y abrazos muchas veces no se paran las agresiones", ha continuado el diputado de Vox.

La consejera ha criticado que Vox está "instalado en la irresponsabilidad, la demagogia y el discurso para sus seguidores de Tiktok". Susín ha espetado que el debate "no es ni Sálvame Deluxe ni la barra de un bar", por lo que a su juicio la ultraderecha tiene que abandonar "el circo al servicio de sus intereses electorales" que está desarrollando Vox. "No esperen de esta consejera que participe en el circo", ha concretado Susín.

La responsable de Bienestar Social y Familia ha afeado a Vox su actitud y, ha dicho, debería actuar "con un mínimo de responsabilidad" en asuntos relacionados con los servicios sociales. "Usted es un irresponsable, estamos hablando de menores y mi obligación igual que la de todas las personas que trabajan con menores es la de mantener la confidencialidad", ha resumido Susín sobre la supuesta agresión sexual en Teruel. "Basta de demagogia", ha cerrado la consejera de Bienestar Social.

Las posturas en materia de inmigración y de acogida de menores no acompañados han marcado parte de la acción política de los últimos tiempos en el Gobierno de Aragón. Tanto dentro como fuera de la comunidad, tanto la relación con su socio preferente en las Cortes como con el Gobierno de Pedro Sánchez.

La evidente ruptura de este viernes no es la primera, ya que el consejero Roberto Bermúdez de Castro (Hacienda, Interior y Administración Pública) también tuvo enfrentamiento dialéctico. El presidente Jorge Azcón rechazó "la inmigración ilegal", pero paró los pies a Vox con sus exigencias de declaraciones institucionales y comentarios dirigidos al Gobierno central.

Con Moncloa, en materia migratoria, la DGA se ha mostrado más tajante que el resto de administraciones autonómicas. Aragón es la única comunidad que no ha enviado los datos relacionados con la acogida de menores migrantes. Esta semana se conoció que el Gobierno central recurrió el recurso de la propia DGA contra el nuevo decreto de reparto de jóvenes extranjeros. La Justicia decidirá qué administración tiene la razón y cómo deberá hacerse un reparto que viene viciado por las exigencias del independentismo catalán.