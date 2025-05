Querqus lidera una economía más circular y sostenible

En la actualidad, la reutilización de palets de madera se ha consolidado como una estrategia para promover la economía circular y minimizar el impacto ambiental en la industria y el comercio. Según datos de los SCRAP (Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor) en España, los residuos de madera suponen un alto porcentaje (se estima un 40%) sobre el total del peso de los residuos de envases de estos sectores. La RAP (Responsabilidad Ampliada del Productor) de envases y sus residuos obliga a organizar y financiar su gestión a los productores y comercializadores que ponen envases en circulación en España y, estos por regla general, al estar adheridos a un SCRAP, van a tener que satisfacer cuotas por cada Tm de madera. Según tarifas publicadas, la cuota RAP de cada europalet de madera no reutilizable llegará a los 0,50 €. Recordemos que los palets son envases terciarios o de transporte según la normativa en vigor.

Empresas como la aragonesa Querqus Sustainable Packing SL, con varios centros productivos y de tratamiento de residuos en España y cobertura nacional, lideran este movimiento circular al ofrecer soluciones competitivas en la gestión de envases y embalajes de madera.

Es importante destacar que, según el Real Decreto 1055/2022 sobre envases y residuos de envases, los palets de madera que se compran y venden en circuitos abiertos no se consideran legalmente reutilizables a menos que cumplan con ciertos requisitos específicos. Para considerarse reutilizables deben estar diseñados para múltiples usos, contar con un marcado claro que indique su condición de reutilizable y formar parte de un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) dentro de un SCRAP o un SIRAP (Sistema Individual de Responsabilidad Ampliada del Productor). En ausencia de estos condicionantes, los palets se consideran de un solo uso desde el punto de vista legal, y estarán sujetos a la cuota RAP.

Querqus tiene su centro de operaciones en el Parque Tecnológico de Reciclado (PTR) de Zaragoza. / Querqus

Reparación y reciclaje

Un palet de madera se convierte en un residuo de envase no peligroso en el momento que ya no sirve a la empresa que lo posee. La gestión responsable de los palets de madera implica su reparación y reciclaje, prolongando su vida útil y reduciendo la necesidad de fabricar nuevos. Querqus se especializa en la recogida, clasificación, compra y reparación de palets usados (residuos no peligrosos), reintegrándolos de nuevo en la cadena de suministro industrial y comercial. Este proceso de valorización de residuos no solo conserva recursos naturales, sino que también disminuye las emisiones de carbono asociadas a la producción de nuevos palets.

La normativa europea ha reforzado la responsabilidad de las empresas en la gestión de residuos de envases de madera. Desde el 1 de enero de 2025, la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) obliga a las compañías a organizar y financiar el tratamiento de estos residuos. Querqus colabora estrechamente con los poseedores finales de residuos y con SCRAP para garantizar el cumplimiento de esta legislación, ofreciendo soluciones personalizadas que facilitan la correcta gestión y reciclaje de los flujos de palets y embalajes.

Querqus se encarga del reciclaje

Además de la reparación, cuando los palets alcanzan el final de su vida útil y no pueden ser reutilizados, Querqus se encarga de su reciclaje. Los residuos de madera se transforman en subproductos, como biomasa o material para la industria del mueble, fomentando la simbiosis industrial y cerrando el ciclo de vida del producto. Esta práctica reduce significativamente la cantidad de residuos destinados a vertederos y promueve el uso eficiente de los recursos. Querqus tiene residuo 0 en sus instalaciones.

El compromiso de Querqus con la sostenibilidad se refleja también en sus certificaciones y reconocimientos. La empresa cuenta con el Sello Aragón Circular y el Sello RSA del Gobierno de Aragón, así como con el SIG ISO 9001, 14001 y 45001, que avalan su gestión ambiental, de calidad y de seguridad y salud en el trabajo.

La reutilización, el acondicionamiento y el reciclaje de palets de madera representan una oportunidad significativa para avanzar hacia una economía más circular y sostenible. Empresas como Querqus Sustainable Packing SL demuestran que es posible combinar eficiencia logística con responsabilidad ambiental y social, ofreciendo soluciones innovadoras que benefician tanto a las empresas como al medio ambiente.