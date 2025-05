Con rumbo firme en el camino hacia la circularidad, la industria aragonesa enfrenta todos sus retos

En un mundo cada vez más consciente de su huella ambiental, el reciclaje se presenta no solo como una opción, sino como una necesidad urgente. Desde el hogar hasta la gran industria, cada acción cuenta en la lucha contra el cambio climático, la contaminación y la sobreexplotación de recursos naturales. Conscientes de este escenario global, tanto la Unión Europea como España llevan años legislando para promover el reciclaje.

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Reciclaje, hoy todas estas cuestiones toman un papel protagonista. Con el objetivo de concienciar a la población de su importancia, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN organizó un foro informativo en su sede, donde representantes de la Administración autonómica y de empresas de referencia en el sector industrial aragonés compartieron sus perspectivas acerca de los desafíos de estas nuevas realidades y los últimos cambios legislativos; además de exponer sus innovadoras y ejemplares prácticas en materia de circularidad en la comunidad aragonesa.

En el coloquio, moderado por el periodista Miguel Lagrava, participaron María Martínez, directora general de Calidad Ambiental del Gobierno de Aragón; Carmen Urbano, directora general de Querqus; Sergio Fernández, product manager y responsable de Sostenibilidad de Sphere España: y María López, gerente de Industrias López Soriano (ILS).

Ante el avance imparable del cambio climático, impulsar la economía circular en el territorio aragonés ha pasado a ser una prioridad para el Ejecutivo autonómico. Aunque María Martínez, directora general de Calidad Ambiental del Gobierno de Aragón, reconoció que la situación de partida no es demasiado favorable, aseguró que la Administración va a trabajar duro en ello. «Es verdad que Aragón tiene unas cifras de reciclado poco ilusionantes, pero hemos decidido abordarlas con ambición, con motivación y con ilusión», señaló.

Impulso del Ejecutivo

La directora general explicó algunas propuestas que ya se han puesto en marcha. «Desde el Gobierno de Aragón estamos impulsando el Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón. Acaba en PEC, Prevención y Economía Circular, porque hemos querido cargar las tintas», dijo, destacando que este plan está todavía en proceso de participación. «Para el Gobierno de Aragón es muy importante que participen todos los agentes y sectores implicados, algo que se está produciendo de manera muy sobresaliente, y queremos destacarlo y agradecérselo a todo el entorno social», explicó.

María Martínez hizo hincapié en la necesidad de incentivar el ecodiseño desde el inicio. «Existe una jerarquía de residuos, que es el alma mater en la que se basa toda la normativa que hay que ir aplicando». Citó, en primer lugar, la prevención, como lo primero en lo que se debe «tener cuidado». «Cuando diseñamos un producto, en la medida de lo posible ya debemos pensar en que no tiene que llegar a ser un residuo, que no llegue de ninguna manera a vertedero», expresó la directora general. Después, hizo referencia a la preparación para la reutilización, viendo cómo se puede dar muchas vidas a un producto. Después viene el reciclado y ver cómo se puede llevar a cabo la valorización. Y, finalmente, según María Martínez, lo que hay que evitar es la eliminación en el vertedero. «Todo este conjunto de normas van acompañando a los sectores industriales y a productores de ciertos materiales que están en el ojo de la Unión Europea. Por eso, esta normativa obliga incluso a cómo tiene que ser el material con el que se confeccionen y que tenga que tener ya una posibilidad de reutilización y reciclado. Y creo que desde el Gobierno de Aragón tenemos que incentivar todo esto», compartió.

Además, María Martínez defendió la necesidad de difundir todas estas cuestiones. «Es importante que lleguen a todos y conozcan estas temáticas: a los ciudadanos, a las empresas, y también a distintas administraciones, que deben conocer el impulso que pretendemos dar a toda esta cuestión», indicó.

Prácticas circulares

Además de conocer el papel del Gobierno de Aragón en esta transformación sostenible, el coloquio permitió conocer cómo tres compañías punteras en la comunidad integran la economía circular en sus procesos. Aunque sus áreas de negocio son distintas, las tres compartieron una visión clara: la circularidad ya forma parte de su estrategia y es también un factor diferencial para su continuidad. No obstante, también señalaron los obstáculos a los que se enfrentan en su aplicación práctica.

Carmen Urbano, directora general de Querqus, explicó que la economía circular es «el core» de su actividad económica. La actividad principal de Querqus se basa en alargar la vida útil de los palets de madera y reacondicionarlos, lo que representa un 60% de su facturación, tal y como indicó su directora general. «Como gestores de residuo, los recuperamos de empresas que no los necesitan, los llevamos a centros de tratamiento, les alargamos la vida y los volvemos a poner en circulación. Esto es una gran oportunidad, ya que estamos como beneficiarios en el Perte de Economía Circular provisional y, si tenemos una ayuda mejor, tenemos esa ilusión de crecer en un 25% nuestra capacidad de reciclaje en el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR), que es nuestra instalación principal», explicó Urbano.

CARMEN URBANO - DESAYUNO SOBRE RECICLAJE EN LA REDACCION DE EL PERIODICO DE ARAGON. / Jaime Galindo

Nuestra nueva línea de valorización de palets va a llevar inteligencia artificial y visión artificial, con trazabilidad a tiempo real Carmen Urbano — Directora General de Querqus

En este contexto, Carmen Urbano especificó que, al ser los palets elementos logísticos, industriales y comerciales que tienen la consideración de envase terciario, también están sometidos a esta exigente normativa europea, por lo que «quizás el principal reto es hacer llegar los beneficios» de su recuperación, dijo. Además, la responsable de Querqus habló del reto de conseguir que en las empresas, la industria y el comercio haya una mayor concienciación por la circularidad y por conocer la normativa que se aplica a cada uno. Explicó que esta responsabilidad circular se ha extendido en la cadena de valor y ahora hay nuevos elementos que «no estaban tan concienciados pero que tienen responsabilidades». «No creo que estemos aún en un conocimiento abultado por parte de todos los eslabones, la normativa es compleja y yo percibo desconocimiento, en muchos casos manifiesto, pero hay un reglamento y estamos obligados a cumplirlo», reivindicó.

Por su parte, Sergio Fernández, product manager y responsable de Sostenibilidad en Sphere España, relató cómo su planta en Utebo fue pionera en implementar un modelo circular. «Nuestra industria generó un complejo de economía circular en 2022, siendo que entonces esa palabra todavía no estaba puesta sobre la mesa», afirmó. Para Sphere, el principal hándicap al que se enfrentan las empresas que sí apuestan por la economía circular es que «van mucho más rápido que la legislación», y no hay leyes que «realmente sean competentes con lo que se necesita ahora mismo en la industria». Entonces, en opinión de Sergio Fernández, «estamos desacompasados». Según él, a efecto legislativo, «no estamos preparados para hablar de una economía circular, estamos intentando llegar, pero estamos en esa fase de desarrollo, mejora y de competitividad entre todos los sectores».

Como empresa que trabaja en el sector del plástico, Sergio Fernández comentó que los problemas a los que se enfrentan ahora mismo es el mal uso de los materiales, la no reutilización y el no aprovechamiento de estos residuos. Así, informó de que Sphere cuenta con un porcentaje de reciclabilidad de casi el 100% en todo lo que introducen en la empresa. No obstante, todavía quedan algunos materiales, sobre todo envases dentro de la obtención de la materia prima, a los que no le daban salida. «Estamos buscando esa salida a un residuo que hace 20 años habría sido un desecho que iba a vertedero y que no me habría preocupado, pero ahora ahí está mi valor de negocio, en rentabilizar todo lo que entra en mi empresa y el día que entendamos eso en todas las empresas vamos a entrar realmente en la economía circular».

SERGIO FERNÁNDEZ - DESAYUNO SOBRE RECICLAJE EN LA REDACCION DE EL PERIODICO DE ARAGON. / Jaime Galindo

A día de hoy, la sostenibilidad no tiene que ser tanto papel que reportar y tiene que ir más centrada en avanzar. Es donde podríamos incidir un poco Sergio Fernández — Product manager y responsable de Sostenibilidad de Sphere España

A su vez, Industrias López Soriano es otro ejemplo de circularidad. «Nosotros no hacemos economía circular porque no generamos un producto, sino que trabajamos y gestionamos los productos que la gente ya se ha quitado», comenzó explicando María López Palacín, gerente de Industrias López Soriano. Desde la compañía, trabajan sobre todo aquellos productos que tienen una fracción metálica; es decir, por ejemplo, todo tipo de vehículos, desde bicicletas o patinetes hasta camiones. Pero también trabajan con electrodomésticos y cualquier aparato que tenga enchufe o pilas. Para esta labor, Industrias López Soriano cuenta con pequeñas empresas, cada una especializada en un tipo de línea.

María López reconoció que con el paso de las décadas todo ha ido cambiando para llegar al momento actual. «Nuestros procesos a lo largo de la historia han cambiado mucho, pero también ha cambiado nuestra educación, la normativa y la tecnología existente», dijo.

Principales obstáculos

No obstante, compartió que un problema al que se enfrentan actualmente es que, según su experiencia, es más difícil reciclar los productos modernos que los antiguos. Explicó que, con los antiguos, intentan separar los componentes lo mejor posible para reintroducirlos en la industria, por lo que el proceso acaba cuando lo que generan desde Industrias López Soriano puede ser otra vez materia prima para la industria. «Pero para los nuevos componentes que se están utilizando hoy en día en sustitución de otros más antiguos no tenemos todavía esa tecnología de reciclabilidad, como por ejemplo puede ser la fibra, que podemos separarla pero todavía no somos capaces de darle un formato que la reintroduzca en la industria», lamentó la gerente de la compañía.

Y esto supone un problema porque, aunque técnicamente todo lo que llega a la planta de Industrias López Soriano, ubicada en el PTR de Zaragoza, es residuo. María López recuerda que también hay muchas cosas que son nuevas. «Siempre hay un producto que sufre accidentes, que ha salido mal o que no se utiliza. Por ejemplo, en productos estacionales como aires acondicionados, los que les sobren en muchas empresas de este verano los tirarán porque les sale mejor que guardarlos en un almacén en el que no tienen espacio o devolverlo a su país de origen y gastar en transporte». Según su experiencia como empresa recicladora de productos eléctricos y electrónicos, aseguró que productos como, por ejemplo, los juguetes de cada campaña de Navidad, «en un porcentaje altísimo, se acaban tirando».

Además, la gerente de ILSrecordó que muchas veces, cuando se estropea un electrodoméstico, muchas personas no esperan a repararlo; ni tampoco siempre se cambia un producto o aparato porque se estropee, sino porque se quiere tener uno mejor. «Mientras la sociedad sea así, en el mercado siempre va a tener que haber electrodoméstico disponible de sobra», señaló. Como algunas soluciones posibles, María López propuso hacer que lo que se genere como residuo se agregue de verdad en los hogares, e ir poco a poco educando a la sociedad de que no es cierto ese mantra que existe de que reciclar no sirve porque todo se mezcla al final. Algo que, tal y como expresó, «degenera puestos de trabajo para los aragoneses, porque el residuo se genera aquí».

María Martínez, directora general de Calidad Ambiental del Gobierno de Aragón, se mostró de acuerdo con la necesidad de concienciación. «Esto es un imperativo ético, y tenemos que pensar todos qué necesitamos y qué no, y producir lo que vayamos a necesitar, no más. Son pequeñas utopías pero hay que ir concienciándonos».

MARÍA LÓPEZ - DESAYUNO SOBRE RECICLAJE EN LA REDACCION DE EL PERIODICO DE ARAGON. / Jaime Galindo

Hay que intentar mantener un sistema más sencillo para que sea fácilmente exportable y que el resto del mundo vaya por la vía en la que va la Unión Europea María López — Gerente de Industrias López Soriano

Residuos peligrosos

María Martínez hizo referencia a otro problema que detecta en este escenario: la gran cantidad de residuo peligroso que hay en las casas, como bombillas, pilas o cables. La directora general hizo una reflexión sobre este último residuo. «La Unión Europea debería legislar respecto al cable porque no puede ser que para los móviles y los ordenadores no se haya impuesto aún solamente un conector. Cada vez que te cambias de móvil o de ordenador, vas acumulando un montón de cables, y ahí la legislación sí puede actuar de esa manera», reclamó la directora general.

Por su parte, María López, gerente de Industrias López Soriano, introdujo otra problemática con la que se encuentran. Explicó que la legislación actual plantea que ciertas piezas deberían ser recuperadas y reutilizadas, pero que eso no es viable en empresas como la suya. «En un desguace de coches, tú quitas componentes y se pueden poner a la venta para talleres pero, si trabajas con diferentes electrodomésticos, tú no tienes un taller de lavadoras o de frigoríficos; tienes la casa, que es la que te hace el servicio técnico, y habitualmente tampoco se solían poner piezas de segunda mano».

En este sentido, María López contó que eso implica que a una empresa como la suya, que no solo le llegan lavadoras, sino que le llegan múltiples cosas, tuviese que hacer para cada modelo un desmontaje manual de todo para poder garantizar que tienen piezas y que están bien. «No puedes dar garantías de uso de una pieza electrónica de una lavadora, por ejemplo». «Aunque la ley marca que deberíamos hacer una parte de ese reciclaje, realmente en una empresa como la mía no se puede hacer, porque es imposible que tus operarios estén al corriente de la tecnología de absolutamente todo», añadió.

Impuesto al plástico

El impuesto al plástico no reciclable fue otro tema que se abordó durante el coloquio, ya que es una cuestión que afecta directamente a Sphere, como empresa de fabricación y comercialización de bolsas de plástico. Así lo expuso Sergio Fernández, quien explicó que la implantación de este impuesto ha supuesto un cambio importante en el sector. «Cuando apareció el impuesto al plástico fue algo revolucionario, ya que actualmente somos el único país de Europa que lo tiene y lo mantiene», comentó. El objetivo inicial de esta tasa era ser «una tasa recaudatoria para la gestión que suponía el plástico en este país», pero, a su juicio, «no tiene ningún tipo de resultado efectivo en la industria del plástico».

Sergio Fernández criticó que el impuesto no se ha traducido en mejoras visibles. «Ha sido una tasa que se nos obligó a colocar en ciertos productos, que nosotros hemos tenido la capacidad de abordar y no tener que aplicar a nuestros productos por el tipo de producto que hacemos, pero que otras empresas no». Y, según el responsable de Sostenibilidad de Sphere España, lo que han hecho esas empresas es «simplemente trasladarlo al siguiente eslabón, que son los consumidores», por lo que, para sufragar ese coste, los productos ahora cuestan 0,45 euros más por cada kilo.

Por ejemplo, una de las líneas de trabajo de Sphere España son las bolsas de basura. Y, ante esta situación, la compañía decidió actuar para evitar que afectara al consumidor. «No estábamos dispuestos a que un consumidor pagase más por algo que sí o sí va a ser un residuo, como es la bolsa de basura, que la vas a desechar en el momento que la uses», afirmó. Lo que hicieron fue descatalogar la bolsa de basura como un envase. «Aunque ahora parezca lógico, en la legislación anterior la bolsa de basura estaba categorizada como un envase, pero todo el sector de bolsa de basura de España nos unimos para conseguir que esto se cambiara», contó Sergio Fernández. «Conseguir esto es lo más difícil a lo que nos hemos enfrentado legislativamente», aclaró.

Además, Sergio Fernández también dio su opinión respecto al exceso de burocracia. «Creo que, a día de hoy, la sostenibilidad no tiene que ser tanto papel que reportar y tiene que ir más centrada en avanzar. Es donde podríamos incidir un poco», solicitó. En esta línea, Sergio Fernández contó que el proyecto más grande dentro del Grupo Sphere actualmente es unificar toda la información de las diecinueve fábricas que tienen en Europa en un solo reporte.

DESAYUNO SOBRE RECICLAJE EN LA REDACCION DE EL PERIODICO DE ARAGON. / Jaime Galindo

Es verdad que Aragón tiene unas cifras de reciclado poco ilusionantes, pero hemos decidido abordarlas con ambición, con motivación y con ilusión María Martínez — Directora general de Calidad Ambiental del Gobierno de Aragón

Facilitadores de terceros

Además, una empresa como Querqus puede considerarse facilitadora de sostenibilidad para terceros, dado que aporta soluciones como palets reacondicionados a la cadena de suministro. Carmen Urbano, directora general de Querqus, respaldó esta idea. «Creo que ahora nuestra misión es precisamente aportar esas soluciones circulares de reutilización o no, pero circulares, que te permitan ser más competitivo».

Para Carmen Urbano, la clave está en esa unión. «Al final, estamos hablando de competitividad, de simbiosis industrial, de que todo tu residuo se pueda convertir en materia prima para otro eslabón, y si tu transformas ese residuo, eso tiene un precio», indicó, e insistió en ese componente económico presente en la circularidad. «Nosotros compramos palets desechados, y hay que estudiar muy bien los flujos de palets para saber de dónde compra la empresa porque no es lo mismo ni vas a tener las mismas obligaciones si importa de la Unión Europea o de fuera», explicó. La directora general de Querqus añadió que este estudio es relevante para ver dónde puede haber reutilización y circularidad, por lo que, en sus palabras, «no es solo comprar y vender palets».

Además, la responsable de Querqus quiso compartir una reflexión sobre el uso incorrecto del término ‘reciclaje’ en el lenguaje común. «La gente dice que somos recicladores de palets, pero realmente no es correcto desde el punto de vista legal. Los reacondicionamos, los preparamos para volverlos a poner en circulación». Carmen Urbano dijo que, en su opinión, solo se puede hablar de reciclaje cuando los materiales ya no son aptos para ser reacondicionados y se desmontan sus piezas y se utilizan para reparar otros. «Hablamos de reciclaje desde un punto de vista muy amplio», añadió.

Sphere es otro ejemplo de empresa facilitadora de sostenibilidad para terceros, con sus bolsas compostables. Sergio Fernández indicó que sí han visto un incremento de la demanda de estas bolsas, pero «sobre todo asociadas al contenedor marrón». Aunque reconoció que esa quinta línea está «favoreciendo mucho» el tema de las bolsas, opinó que el despliegue no ha estado a la altura. «Creo que el contenedor marrón y la bolsa compostable han aparecido antes de que la infraestructura necesaria para esta quinta línea estuviera preparada para lo que se venía», criticó.

lOS PONENTES EXPUSIERON SUS BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE RECICLAJE Y ECONOMÍA CIRCULAR, TANTO DESDE EL SECTOR INDUSTRIAL COMO LA ADMINISTRACIÓN ARAGONESA / Jaime Galindo

Contenedor marrón

En concreto, Sergio Fernández se refirió a la capital aragonesa. «Aquí en Zaragoza, la línea del contenedor marrón se ha empezado a trabajar, pero mal, tarde y mal informando a la sociedad». Según su opinión, las campañas iniciales no fueron claras, ya que «no dejaban claro lo que tenía que hacer el consumidor»; además de la polémica que generó la implantación de la tarjeta electrónica para abrir el contenedor. Sergio Fernández acabó lamentando que esos mensajes hayan empañado una medida positiva. «Todos los bulos y esa rueda de hámster en la que nos acabamos metiendo hace que no prosperen todas estas buenas acciones que intentan llevar a cabo las administraciones», dijo.

María Martínez, desde la visión del Gobierno de Aragón, puntualizó que el problema no está en los ayuntamientos sino en el propio diseño del sistema. «El quinto contenedor tiene que ir acompañado de plantas de compostaje, y la tarjeta es por el tema de la tasa de residuos. Pero lo debería haber explicado quien lo ha diseñado», expresó, y añadió que es algo que debería haberse hecho con «campañas de concienciación potentes a nivel nacional» para que el efecto de esta medida no fuese contrario.

Por otro lado, María López aportó una reflexión sobre los datos de reciclaje y cómo se calculan en distintos países. «En España, los datos de reciclabilidad son directamente lo que entra a las plantas; mientras en otros países, lo que consideran como reciclado es lo que ya sale reciclado. Con lo cual, tienen unos índices mejores porque no cuenta esa tasa de vertedero, sino que mira ya la parte final de lo que se ha conseguido», argumentó. Esta diferencia de enfoque, explicó, también influye en las estadísticas. «El indicador se puede llamar igual, pero no se está construyendo de la misma forma». Además, recordó que en España sigue siendo voluntario reciclar, al contrario de muchos países que sí penalizan si no se hace.

Atraer talento

Otro de los grandes retos del reciclaje como industria es atraer a las nuevas generaciones. Pese a su peso creciente en la economía y su papel central en la transición ecológica, sigue siendo percibido por muchos jóvenes como un sector poco atractivo. Carmen Urbano defendió que la clave para cambiar esto está en poner en valor la tecnología. «Hablar de innovación y de tecnología, que hay mucha, aunque parezca mentira. Y nosotros como mediana empresa, también».

En el tema de la formación, María López puso sobre la mesa la ausencia de formación profesional específica para las necesidades del sector. «No tenemos ningún título de FP administrativo vía residuos o ninguna formación en ese ámbito», reclamó. Además, incidió en que tampoco hay profesores preparados y que estén al día de la última legislación para que puedan enseñar las distintas acciones que hay.

María López también explicó que, tras el cambio legislativo de 2020-2021, casi todos los recicladores han tenido que duplicar su personal administrativo, por toda la burocracia que implicaba el cambio de ley. La solución a esto suele ser recurrir a perfiles de gestorías. «La mayoría tiramos de gente que estaba acostumbrada a trabajar en gestorías con temas laborales o de impuestos, porque son temas en los que hay muchísimos datos y ya se está apercibido a tener cuidado, y es más fácil enseñarles la codificación medioambiental», argumentó.

La directora general de Querqus compartió que uno de los perfiles que más necesitan ahora es el de electromecánico, y explicó que la nueva línea de valorización de palets de la compañía incorporará herramientas punteras. «Va a llevar inteligencia artificial y visión artificial, y se exportará el dato a tiempo real», adelantó Carmen Urbano. «Si queremos atraer a la población joven tienen que ver que hay cierto grado de innovación, que van a poder estar a la vanguardia en los puestos medios», continuó.

Innovación y tecnología

En este sentido, Sergio Fernández también quiso subrayar la importancia de la innovación, enfatizándola como pilar fundamental del éxito del modelo productivo de la compañía. «Para nosotros es clave. Si a día de hoy estamos donde estamos es gracias a la innovación», aseguró.

El product manager y responsable de Sostenibilidad de Sphere España destacó la colaboración con Circe. «Me gusta estar muy cerca de quienes innovan en Aragón y, para mí, son Circe», indicó. Sergio Fernández dijo que Circe es «el ejemplo más claro de la comunidad», y los definió como «una fuente de innovación y de nuevas ideas que podemos aplicar dentro de nuestra empresa».

En esta línea, Fernández también hizo referencia a la atracción del talento. «Si se adquieren equipos o se desarrolla una infraestructura concreta necesito gente a la que le guste eso, y yo creo que es el foco de atracción que tenemos nosotros ahora mismo con las innovaciones y la mejora de los procesos en cuanto a tecnología», justificó.

En la actividad productiva de Querqus la innovación también está a la orden del día. «Estamos haciendo con el ITA un proyecto piloto de caracterización del palet, que va a aplicar visión artificial 360º a cada palet para lograr enseñar a un sistema informático», aseveró. El objetivo, según contó Carmen Urbano, es que en un futuro la línea pueda tomar sus propias decisiones automáticamente. La línea clasifica 2.400 palets por turno, por lo que este sistema evitará que una persona tome 2.400 decisiones para «ayudar a esa calidad de clasificación de los residuos», señaló.

Por su parte, María López detalló que las últimas mejoras de Industrias López Soriano han ido más ligadas a los sistemas de gestión y trazabilidad, por las nuevas obligaciones legislativas de que «hay que tener la trazabilidad completa, para tener el control desde el productor hasta el destino final». Su ERP registra todo el proceso. «Tenemos una trazabilidad completa, de cada palet, cada material que entra, cada camión, quién ha hecho esa segregación, en qué palet o en qué contenedor final iba», confirmó María López.

Sin embargo, la gerente de Industrias López Soriano recordó que no siempre es viable innovar sin rentabilidad clara. «No nos podemos olvidar de que todo tiene un rendimiento económico, y somos empresas, no somos oenegés», sostuvo.

En esta línea, Carmen Urbano se lamentó de que el concepto de sostenibilidad se limite únicamente a la dimensión ambiental. Para ella, debe entenderse con una visión integral. «La estrategia empresarial puede tener propósito sostenible, económicamente, medioambientalmente, y de impacto social, de gobernanza y de buen gobierno», reivindicó la directora general de Querqus.

Para Sergio Fernández, la clave está en que la sostenibilidad «esté dentro de tu alma mater de empresa», pero reconoció que hay un componente financiero ineludible. «La pata financiera está ahí y tiene que sobrevivir», afirmó. También subrayó que una empresa que apuesta por la sostenibilidad tiene más posibilidades de perdurar. «Todas las empresas que han incorporado esta base de sostenibilidad y están yendo en ese camino tienen una ventaja competitiva frente al resto, ya que la sostenibilidad también lo que busca es tu perduración en el tiempo, y si esa perduración tiene éxito social, medioambiental y económico, tu empresa va a seguir hacia adelante», argumentó.

Como reto a futuro, María López apuntó el «intentar mejorar y mantener un sistema más sencillo para que sea fácilmente exportable y que el resto del mundo vaya por la vía en la que estamos yendo en la Unión Europea, porque somos solo 400 millones de habitantes y no podemos ser el pulmón del mundo», razonó.

A su vez, Sergio Fernández relató que, de cara al futuro, desde Sphere están intentando hacer que sus principales clientes, las cadenas de supermercados, se integren dentro de esta economía circular. «Estamos creando con ellos diferentes convenios y acuerdos para gestionar directamente los residuos que ellos generan y que antes desechaban, y reincorporarlos en los mismos productos que les sirven a los consumidores, y que así siempre estén en circulación, consiguiendo cerrar el círculo», afianzó.

Para seguir en este camino, María Martínez explicó que una de las metas del Gobierno de Aragón es mejorar los resultados en materia de reciclaje de la comunidad. «Hace falta inversión, planificación, fomento y concienciación ambiental. Estamos lanzando bastantes fondos europeos para seguir con todo esto adelante». María Martínez también señaló que Aragón cuenta con una masa crítica suficiente para liderar este proceso, y nombró al Circe, institutos de investigación de la Universidad de Zaragoza o el CSIC. «Tienen que estar juntos y junto a las empresas, porque la transferencia de conocimiento es importantísima. Hay que facilitar ese intercambio de I+D+i», recalcó.

Los cuatro ponentes coincidieron en que no hay otra dirección posible. «El carril está marcado», afirmó Urbano. Desde la Administración, María Martínez fue clara: «Es sí o sí. No hay retorno». La directora general de Calidad Ambiental del Gobierno de Aragón recordó los dos principios jurídicos que rigen el derecho ambiental. «El de precaución, muy importante en materia medioambiental, pero también el de no regresión medioambiental, ni un paso atrás cuando hemos llegado hasta este punto», enumeró, añadiendo que la fuerza de toda la sociedad, y de los sectores público y privado, «van a llevar ese camino».

Así, en la actualidad, la sostenibilidad ya ha pasado a ser una ventaja competitiva, una parte importante del camino a recorrer hacia la excelencia empresarial; un camino en el que, pese a todos los retos, el sector industrial aragonés avanza con rumbo firme.