Aragón se queda sin presupuestos para 2025: cuando la no-noticia se convirtió en noticia

Aragón no tendrá presupuestos en este ejercicio 2025. Después de meses de idas y venidas, de incertidumbre, de evasivas, de falta de noticias tras la salida de Vox del Gobierno de Aragón el pasado verano, el Ejecutivo aragonés del PP constata que este año ya no tiene sentido iniciar el debate parlamentario de un nuevo presupuesto, que se aprobaría a mediados de agosto, en plenas fiestas de San Lorenzo, como se encargó de recordar el titular de la cartera de Hacienda, el oscense Roberto Bermúdez de Castro.

El camino para llegar hasta aquí ha pasado por altibajos, por acercamientos y distanciamientos, como cuando las posturas estaban más próximas, pero el mismo consejero subrayó que el tema estaba "muy verde". Las relaciones con Vox son otras que en 2023, y está por ver si se rearmarán para aprobar las cuentas de 2026.

La salida de Vox de los gobiernos autonómicos, exigiendo a los dirigentes aragoneses prácticamente incumplir la ley en materia de inmigración, marcó un antes y un después en las relaciones entre dos partidos que se disputan el voto del electorado de la derecha, en un momento en el que ambos están fuertes en las encuestas en Aragón.

Pero la aritmética parlamentaria es la que es y, del mismo modo que Jorge Azcón no salió a celebrar la victoria en la noche electoral en 2023 hasta que cayó del lado de Vox el diputado número 7 –que elevaba la suma de las derechas a los 35 escaños, mayoría absoluta–, las cuentas no llegan sin Vox ni para aprobar presupuestos, ni cualquier otro tipo de ley. Salvo si se tiene el beneplácito del PSOE o de otros grupos de la izquierda, además del PAR y Teruel Existe. Algo harto infrecuente.

Los diputados de Vox, Alejandro Nolasco y David Arranz, entran al hemiciclo, en una imagen de archivo. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Solo dos prórrogas en quince años

Así, este 2025 pasará a la historia como uno de los dos ejercicios en los últimos quince años en los que Aragón no ha aprobado unos presupuestos. Desde 2010, tan solo había ocurrido en 2019, cuando el Gobierno del PSOE y CHA liderado por Javier Lambán, que dependía del apoyo externo de los 14 diputados del Podemos de Pablo Echenique, no lo sacó adelante.

Así, la pregunta ahora es si el Gobierno de Jorge Azcón empezará desde ya a trabajar en la sombra por lograr el acuerdo que ahora no ha conseguido con Vox para las cuentas de 2026. Si se producirá esa llamada al diputado de la ultraderecha y exvicepresidente, Alejandro Nolasco, quien tras la constatación de Bermúdez de Castro se revolvía y criticaba que solo habla de presupuestos el consejero, el "valido" del presidente, y no el propio Azcón, que no ha dejado de hacerle guiños a Vox en los últimos meses, sin éxito.

Hasta se ha embarcado en un embrollo judicial para oponerse al Gobierno de España en el decreto del reparto de menores migrantes, y defendiendo que lo hacen porque es la postura del PP, sin influencias de Vox.

¿Legislatura en blanco?

Vislumbrar una legislatura en blanco, salvo por el primer presupuesto del Gobierno de coalición PP-Vox para 2024, es una foto que no se puede permitir ningún dirigente. Esta última semana, en la que se ha consumado que la "falta de noticias" implicaba que la noticia era que no habría presupuestos, el presidente aragonés se ha repartido entre Madrid, en la reunión en la que el PP anunció su «cónclave» para este verano, y Bruselas, con distintas reuniones en el Comité de las Regiones.

La competencia del adelanto electoral en Aragón la da el Estatuto de Autonomía al presidente del Gobierno. Sería, también, algo extraordinario. Pero mientras en el PP se preparan para un hipotético adelanto electoral a escala nacional, con la intención de reforzar la figura de Alberto Núñez Feijóo y también ante la falta de presupuestos, en la comunidad autónoma no se puede vislumbrar una legislatura sin aprobar más cuentas que las del primer año.

Las inversiones y las subvenciones se verían condicionadas y afectadas, y las anunciadas bajadas de impuestos serían papel mojado. Tanto ha pasado el tiempo que en pocos meses ya debería comenzar la tramitación del futuro presupuesto de 2026. Bermúdez de Castro registró el techo de gasto de 2024 pasado el Pilar. Quedan cinco meses. Tic, tac.