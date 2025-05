Zaragoza Florece 2025: Planes de ocio saludable para toda la familia

Cinco años después de su primera edición, el festival Zaragoza Florece llenará de nuevo el Parque Grande José Antonio Labordeta de belleza, color, ocio, música y gastronomía. Del 22 al 25 de mayo, las intervenciones florales, junto a una amplia oferta de experiencias al aire libre, inundarán el pulmón verde de la ciudad, además de otros lugares de la capital aragonesa.

Este festival, impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza y respaldado por diversas organizaciones y entidades privadas, destaca la creatividad y los planes sostenibles, al mismo tiempo que refuerza el compromiso medioambiental de la ciudad y sus ciudadanos. Todos los zaragozanos pueden contribuir a la preservación de su ciudad. Por eso, Zaragoza Florece busca fortalecer el vínculo entre la comunidad y el mundo urbano y natural de la mano de empresas como FCC Medio Ambiente.

Arte en cada esquina

El Parque Grande José Antonio Labordeta atesora rincones que, en ocasiones, pasan inadvertidos. Zaragoza Florece los transforma con la creatividad de reconocidos maestros florales, dotándolos de una nueva vida que realza más si cabe su encanto natural. En esta edición de 2025, se incorporan nuevos espacios a los ya convertidos en emblemas del evento: el Cupresal, dentro de la Rosaleda, y el Invernadero, junto al jardín francés.

Un total de nueve instalaciones florales darán forma a esta quinta edición de Zaragoza Florece. Algunas de ellas han sido elaboradas por los mejores creativos de todo el mundo, como Tomas de Bruyne, Irati Tamarit o Carlos Curbelo.

Ubicaciones y artistas de esta edición Escalinata del Batallador por Tomas de Bruyne. Invernadero por Irati Tamarit. Fuente de Neptuno por Juan Chamorro. La Pajarera por Carlos Curbelo. Calle Isabel Zapata Marín por Carles J. Fontanillas. El Pozo por Rosa Valls. Quiosco de la Música - Museo Floral a cargo de la Asociación de Floristas de Aragón. Cupresal por Col·lectiu Paral·lel. Puente de los Cantautores será la Pasarela Botánica.

Y, como cada año, el Puente de los Cantautores será uno de los escenarios principales de la exposición floral, pero en esta ocasión adquirirá un carácter aún más especial debido al tema central de esta edición 'La tendencia infinita'. Esta emblemática localización, que da la bienvenida a quienes visitan el festival Zaragoza Florece, se convertirá en la representación más destacada de este concepto.

La muestra llevará por nombre 'Pasarela Botánica', y consistirá en una colección de diseños florales presentados en maniquíes. Estas creaciones serán el resultado de una colaboración entre diseñadores de moda aragoneses y floristas locales. Participarán reconocidos nombres como Berduque, Lecumberri, Nacho Lamar, Irene Bielsa y Cruz Temprado, junto a floristas como Francho Almau Trujillo, Nacho Bergara, Molüa, Boogaloo y La Florería. Juntos, darán vida a piezas únicas que combinan el diseño textil con la delicadeza de las flores, transformando la naturaleza en auténtica alta costura. Se trata de una instalación efímera en la que moda y arte floral se unen para ofrecer una experiencia visual inolvidable.

Además, Zaragoza Florece se expandirá más allá del Parque Grande, con instalaciones florales que adornarán las fachadas de edificios y comercios emblemáticos de la ciudad, como Ibercaja Xplora, El Corte Inglés, Fantoba, Gran Hotel y Caja Rural. De esta manera, el festival inundará con su colorido gran parte de la ciudad, para que los zaragozanos puedan contagiarse del ambiente festivo incluso si no tienen la oportunidad de acudir al parque.

Mercado de las flores

La belleza de las flores no solo puede disfrutarse durante el festival, puesto que los asistentes que lo deseen pueden llevarse un ramo a una planta a casa. En el margen derecho del Paseo San Sebastián, se ubica el mercado de las flores. Allí, los zaragozanos pueden embriagarse de los colores y fragancias de las diferentes flores y adquirir sus favoritas para que decoren su hogar.

Los asistentes pueden adquirir sus flores favoritas para decorar su hogar. / Ayuntamiento de Zaragoza

Los puestos ofrecerán todo tipo de productos florales de negocios y tiendas zaragozanas, por lo que las compras de los asistentes ayudarán a dinamizar el comercio local. Todas las casetas tendrán una decoración propia basada en las flores y las plantas, que reflejará la personalidad y el sello distintivo de cada uno de los comercios.

Música y gastronomía

Pero, en Zaragoza Florece, no solo tiene cabida el arte. La música también se instalará en el festival con conciertos en diferentes enclaves del Parque Grande. En el escenario principal actuará The Hijas & The Papas, el viernes 23 a las 18.30 horas; Amatria, el sábado 24 a las 21.00 horas y Slappy AV, entre otros muchos artistas. Tampoco faltarán las canciones en la escalinata del Batallador, donde tocarán La Fuina, Alma de Cántaro, The Bronson y Asociación Tango el Garaje. Álex Melero, Fantasmas Amarillos, Dani Lostao y Nerea Lucky amenizarán la zona picnic.

La música llenará de alegría el Parque Grande con más de una veintena de conciertos. / Ayuntamiento de Zaragoza

Y la oferta se completa con una zona picnic en la que los asistentes podrán relajarse y disfrutar de los platos de más de 15 'foodtrucks', que servirán desde pizza italiana y tacos hasta opciones veganas, sin gluten o dulces 'gourmet'. Los amantes de la comida típica de Aragón también podrán degustarla de la mano de la 'foodtruck' Birolla, especializada en carne aragonesa.

Actividades para toda la familia

Uno de los mayores atractivos del festival son sus iniciativas para todos los públicos. En el espacio para niños, junto a la Nueva Arboleda, los más pequeños de la casa podrán entretenerse con diferentes juegos, música y talleres en los que aprenderán a hacer compost y plantar semillas.

Tampoco faltarán las actividades culturales infantiles en la 'booktruck' de Edelvives y el Kiosco de las Letras. En cuanto a los espectáculos infantiles, los niños podrán disfrutar de la actuación de Cantajuegos con Las Tribus del Parque, el sábado 24 a las 13.30 horas, y de el show de Teatro Che y Moche con Las Cuatro Estaciones, el domingo 25 a las 12.00 horas.

Compromiso con el medio ambiente

Las actividades del festival no solo garantizan la diversión de los asistentes, sino también el cuidado del planeta. Gracias a empresas como FCC Medio Ambiente, Zaragoza Florece ha reforzado su carácter sostenible. Por un lado, se ha minimizado el empleo de plásticos de un solo uso. Por eso, solo se utilizarán vasos reutilizables y los floristas emplearán bolsas de papel, mientras se ha reforzado la instalación de contenedores y se invita a la ciudadanía a cuidar del parque y de la ciudad tanto durante el festival como a lo largo de todo el año.

Zaragoza Florece minimiza el gasto de plásticos de un solo uso con sus vasos reutilizables. / Ayuntamiento de Zaragoza

Además, las actividades infantiles basadas en la protección de naturaleza contribuyen a favorecer la conciencia medioambiental de las nuevas generaciones.