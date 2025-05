Los médicos de familia de Aragón reivindican su profesión: "Es una especialidad preciosa"

Llevan bata blanca y son la puerta de entrada del sistema sanitario. Este lunes se conmemora el Día Mundial de la Medicina de Familia, también conocida como Medicina General o de Atención Primaria. Trabajan desde una perspectiva integral: desde la prevención de enfermedades cardiovasculares hasta el tratamiento de patologías crónicas o la atención a las familias. En Aragón, alrededor de 1.300 profesionales trabajan en puestos de Medicina de Familia.

Detrás de este nombre genérico se esconden otros como el de Manuel Zurera quien, entre paciente y paciente, atiende a este diario desde la que es su consulta desde hace tres años en Torrecilla de Alcañiz, un pueblo de Teruel que cuenta con 440 habitantes. Su acento andaluz llama la atención y enseguida revela el porqué: "Estudié Medicina en Córdoba e hice la residencia desde el 2017 al 2021 en Alcañiz, y aquí me quedé", confirma Zurera.

Diariamente, tiene "la puerta abierta" para unos 30 pacientes, a los que "no pide que cojan cita". Su día a día es más especial que el de un médico de la zona urbana, porque aunque su centro de referencia sea Torrecilla de Alcañiz, cada día recorre el los consultorios de Castelserás, Valdealgorfa, Valjunquera y La Codoñera. Zurera pone sobre la mesa la importancia de su especialidad, y más en el medio rural: "Es la fundamental en el sistema sanitario porque se hace una medicina de verdad, de trato con la gente y hay menos estrés que en la ciudad". Sin embargo, pese a reivindicar el compañerismo y "la voluntad de llegar a todo para garantizar la calidad asistencial", destaca la alta carga burocrática, así como la falta de profesionales y de medios.

Hasta hace poco, en su centro de salud no había un electrocardiógrafo: "No tenía la posibilidad de detectar si un paciente estaba sufriendo un infarto". Zurera cuenta, a modo de anécdota, que gracias a un crowdfunding vecinal se consiguió recaudar dinero para contar con este instrumento que permite realizar electrocardiogramas. Y no puede evitar pensar que, pese a "no estar en su casa", siente a los más mayores "como sus abuelos". Precisamente, la provincia de Teruel alcanza máximos en el índice de envejecimiento con un valor del 176,27%, aspecto que incide directamente sobre la demanda.

Una demanda, que va en aumento. En 2024, en Aragón se registraron 7.046.584 consultas en Atención Primaria, a las que se suman las 822.501 de Pediatría y un total de 3.808.452 consultas de Enfermería. De media, cada aragonés mayor de 15 años va al médico de familia casi 6 veces al año, según datos de Sanidad.

Inversamente proporcional a la demanda es la elección de la especialidad de Medicina de Familia. Este año Manuel ha compartido consulta con ocho médicos residentes que saldrán este año, de los cuales "dos se quedan seguro". Zurera lamenta que desgraciadamente esta tendencia va a la baja y que, pese a que se están intentando atraer médicos a las zonas rurales y a la especialidad de Familia y Comunitaria, "cada vez son menos los que eligen estas plazas". Y hace un llamamiento para animar a los futuros médicos: "Que piensen en el paciente, en la calidad de asistencia y en la estabilidad de los puestos".

Su trabajo no solo pasa por preservar la salud física, sino también por prevenir, acompañar y sostener a nivel emocional: "Hay personas que vienen solamente a charlar porque se sienten solas", asegura Zurera. La satisfacción de esta profesión, destaca Manuel, es la cercanía con el paciente: "Ver a los niños desde chiquitos, saber todo de las personas, que la gente del pueblo confíe en ti".

Belén Lomba, médica de familia en el Centro de Salud de Utebo (Zaragoza), junto a un alumno de Medicina de Japón, en 2023. / EL PERIÓDICO

En la provincia de Zaragoza, la médica de familia Belén Lomba ejerce desde hace 30 años "con la misma ilusión". Lleva diez años en el centro de salud de Utebo, donde atiende a un total de 1.670 pacientes fijos: "Es la verdadera medicina. Es una especialidad preciosa. Es la medicina interna fuera del hospital", afirma, ya que "permite un buen conocimiento del paciente y de su entorno". Sin embargo, cada día pasa consulta a unos 50 usuarios de media, lo que le obliga a invertir "menos tiempo en el paciente", porque aunque la norma sean diez minutos, "muchas veces acaban siendo ocho".

"La demanda te inunda", asegura la también secretaria del Colegio de Médicos de Zaragoza. A su juicio, esa es la respuesta a que "no haya profesionales que quieran ejercer la medicina de familia", puesto que "ahora no quieren plantearse una vida de no tener un respiro". Prueba de ello es que médicos residentes del centro de salud de Utebo que han trabajado mano a mano con Belén "vuelven a presentarse al mir para cambiar de especialidad". Asegura que, aparte de los conocimientos, la vocación de servicio a los demás debe estar presente.

Igual que Manuel, Belén también reclama más sanitarios en su ámbito: "Hay demoras de más de una semana o diez días y eso es imperdonable para la Atención Primaria", insiste Lomba. Además, pone el foco en que "el perfil del paciente también ha cambiado" porque "se ha medicalizado la vida en general".

"Aunque les vea otro profesional igual de válido, cada paciente quiere que le vea su médico" y ese es el fuerte, según Lomba, de la especialidad de médico de familia. Esta confianza agiliza los procesos y alivia la demanda hospitalaria: "Una buena relación médico-paciente y un buen diagnóstico disminuye las listas de espera, la demora y el gasto sanitario".

Pese a las agendas llenas y las plazas vacías, los médicos de familia como Manuel y Belén siguen tratando de que el paciente responda con franqueza al "¿Qué tal?" que les plantean al principio de cada consulta. Esa, a su juicio, será una buena señal.