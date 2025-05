El Gobierno de Aragón tiene hasta el viernes para proponer temas para la Conferencia de Presidentes

El Gobierno de Aragón, y el resto de los Ejecutivos autonómicos, tiene hasta el viernes 23 de mayo para presentar sus propuestas de cara a la reunión preparatoria del 28 de mayo para la Conferencia de Presidentes. Tres días de margen para las comunidades para plantear los aspectos que desean que lleguen a la mesa del cónclave del 6 de junio, donde Pedro Sánchez volverá a encontrarse con los líderes autonómicos medio año después de su cita en Cantabria.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón y portavoz de la DGA, Mar Vaquero, será la representante aragonesa en esa reunión previa. Tanto ella como el presidente autonómico, Jorge Azcón, lamentaron la semana pasada que solo hubiera un encuentro preparatorio. El deseo del presidente, que teme que la cita en Barcelona sea "un paripé", sería que se desarrollarán varias reuniones entre las consejerías y los ministerios, para precisar los temas a tratar.

Mientras que Moncloa comunicó el pasado viernes que la reunión se centrará en el acceso a la vivienda y en el futuro de la universidad y la Formación Profesional en España, el deseo del Gobierno de Aragón es que la Conferencia de Presidentes aborde muchos más asuntos. Algunos, estructurales para todas las autonomías, y otros, más centrados en la propia comunidad y en los devenires políticos y sociales de los últimos tiempos. La reforma del sistema de financiación autonómica y la condonación de la deuda, la sanidad, los servicios sociales o la educación fueron algunos de los supuestos de la DGA, que ya quiso hablar de esos asuntos en el encuentro celebrado en Cantabria el pasado mes de diciembre.

"Es imprescindible que se incluyan en el orden del día", comentó Vaquero, que espera "acuerdos operativos y útiles" y que el Gobierno central aborde con las comunidades "asuntos de Estado e importantes para las autonomías, por eso se debe tener en cuenta su opinión". Por su parte, Azcón destacó la importancia de la financiación autonómica, porque es "principal" que los dirigentes hablen de "aquello con lo que pagamos la educación, la sanidad y los servicios sociales". "Si no somos capaces de avanzar en financiación, el fracaso está anticipado", concretaba el presidente aragonés.

Tanto Azcón como Vaquero destacaron la necesidad de abordar el futuro energético de España, tanto con las inversiones en Red Eléctrica como con la robustez del sistema tras el apagón del pasado día 28 de abril. "La energía tiene que estar en el orden del día", concretó Azcón, que pidió al Gobierno central "tomarse en serio la energía".

Sin embargo, el líder del Ejecutivo aragonés no se mostró muy esperanzado con los resultados de la Conferencia de Presidentes. La primera en la que participó, hace medio año, se cerró sin grandes pactos entre el Gobierno central y los autonómicos. Azcón defendió que la Conferencia de Presidentes tiene que servir para "tomar acuerdos" y rechazó que se convierta en "un paripé". "Si el Gobierno de España pretende tener una sola reunión previa para fijar el orden del día, adelantamos que no va a servir para absolutamente nada", defendió el presidente aragonés. El jefe de la DGA reclamó que Sánchez "no puede dar una rueda de prensa en la que mira para otro lado y no mirar a los problemas de las comunidades autónomas".