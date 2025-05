Jorge Azcón: "Pronto tendremos que pensar en el presupuesto de 2026"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, no se ha querido perder la celebración de la gala Aragoneses del Año, organizada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN este miércoles en el Auditorio Princesa Leonor de Zaragoza. Azcón ha destacado el papel de los periodistas del diario, ha reivindicado la libertad de prensa y ha admitido que tendrá que "empezar a pensar muy pronto en el presupuesto de 2026".

Azcón ha admitido que es "una mala noticia" que la comunidad no vaya a tener cuentas para elm presente ejercicio y ha señalado que su Gobiernio y su partido "no han sido capaces de lograr una mayoría política que apruebe un presupuesto".

Por contra, los excelentes resultados económicos de la comunidad han permitido sacar pecho al líder del Ejecutivo aragonés del momento que atraviesa el territorio. "Fenomenal", ha bromeado sobre una coletilla que utiliza habitualmente, y se ha mostrado "convencido" de que en los próximos tiempos "van a venir más inversiones a la comunidad".

Por encima de todas, en cantidad, la industria de los centros de datos. "Es el sector de la economía que más va a crecer y más va a cambiar nuestra vida", ha aseverado Azcón, que ha insistido en que en los foros sobre esta tecnología "se habla de Aragón". El líder de la DGA, que este jueves ha participado en otro coloquio sobre los centros de datos, ha anunciado que "Aragón ha sido invitada a ir a Virginia o Londres porque no hay otra región que esté haciendo lo que se hace aquí".

"Trabajar con libertad e independencia"

Preguntado por la crisis migratoria que enfrenta a los Gobiernos central y de Aragón, y en presencia de la ministra del ramo Elma Saiz, Azcón ha comentado que "debería haber más conciliación" entre las administraciones. "La inmigración va a marcar una parte muy importante de las decisiones que tomemos como comunidad y en el país", ha resumido el presidente aragonés, que ha criticado a Moncloa: "No se puede tener más en cuenta las opiniones de unos territorios y otros". Azcón ha tendido la mano a la colaboración, pero ha insistido en que "la inmigración es importante, pero la igualdad entre territorios también".

En imágenes | Los mejores momentos de la gala de los Aragoneses del Año 2025 / JAIME GALINDO / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

"La plantilla tiene magníficos profesionales que trabajan con objetividad e independencia", ha comentado Azcón sobre el trabajo de este diario y ha defendido que los medios de comunicación tienen que "trabajar con libertad e independencia".

Sobre el desarrollo de los premios Aragoneses del Año, Azcón ha celebrado que la gala siga siendo una cita referencial y ha bromeado sobre su porra particular para el evento: "He tenido de todo, errores y aciertos, pero este año ha habido una especial competencia. No he acertado todos".