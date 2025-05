La música y el buen ambiente marcan una emotiva ceremonia

La Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza fue testigo la pasada noche de una de las galas más esperadas del año. Cerca de un millar de invitados, entre los que destacaban figuras de la política, la empresa, el deporte, la cultura y la sociedad aragonesa, disfrutaron de la entrega de los premios Aragoneses del Año. Una gran fiesta con la que el PERIÓDICO DE ARAGÓN reconoció un año más, y ya son 31, el talento que atesora la comunidad.

La emblemática ‘caja de madera’ fue de nuevo el marco de este destacado evento en el que la comunidad aragonesa se reconoce y se celebra. Por ello, además de los premiados, la cultura volvió a tener un papel destacado este año con la actuación de la cantante Alizia Romero.

En imágenes | Los mejores momentos de la gala de los Aragoneses del Año 2025 / JAIME GALINDO / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Esta zaragozana con una trayectoria de más de 30 años sobre los escenarios, es profesora de canto y también ha formado parte del jurado del popular concurso Jotalent. Ayer, su majestuosa voz resonó en la Sala Mozart acompañada de hasta 20 voces del coro de gospel que ella misma fundó y junto al que interpretó dos versiones de las canciones Brigde Over Troubled Water y When love takes over que levantaron los aplausos del público.

Ganador del sorteo EL PERIÓDICO DE ARAGÓN volvió a premiar la fidelidad de los lectores que con sus votos eligieron a los Aragoneses del Año. El diario realizó un sorteo de un ordenador portátil Hp de última generación, cortesía de EL Corte Inglés., resultando agraciada Livia Almazán Álvarez.

Tampoco defraudaron los presentadores de la gala, los periodistas Jorge Heras y Laura Carnicero, que ejercieron de maestros de ceremonias y condujeron el evento creando un gran ambiente marcado por la cercanía, entrevistando sobre el escenario al presidente Jorge Azcón y a la ministra Elma Saiz.

En imágenes | Los mejores momentos de la gala de los Aragoneses del Año 2025 / JAIME GALINDO / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Los Aragoneses del Año son, desde su creación en 1994, un reflejo del pulso y la evolución de la sociedad aragonesa. Y, como no podía ser de otra manera, la gala concluyó compartiendo invitados, premiados y autoridades un cóctel con los mejores productos de la tierra. Los excelentes bocados elaborados por La Bastilla estuvieron maridados con vinos de la DO Cariñena, Cervezas Ámbar y refrescos y combinados de Coca-Cola.