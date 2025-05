Patrimonio y Microsoft exploran un yacimiento romano bajo el centro de datos de Villamayor

Hace ya dos mil años que los romanos decidieron asentarse a orillas del Ebro. Fundada y consolidada Cesaraugusta, algunos pobladores optaron por desplazarse al entorno de la ciudad en un proceso de colonización agraria. Quizás de ese modo se puede explicar la aparición de restos de una villa agrícola de origen romano en el mismo suelo de Villamayor de Gállego donde Microsoft va a levantar uno de sus tres centros de datos en Aragón. El hallazgo obligó a paralizar los sondeos previos a la obra en el entorno del yacimiento y el gigante tecnológico, que encargó a un equipo de arqueólogos nuevas prospecciones en el entorno, acaba de confirmar la existencia de las ruinas.

La compañía, apoyada por las labores de la consultora Aecom, remitió la semana pasada un primer análisis a la dirección general de Patrimonio Cultural del Gobierno aragonés, encargada de la protección de estos elementos históricos. Sin embargo, como el estudio se centra todavía en la superficie, ambas entidades han acordado realizar nuevas exploraciones con un georradar, una herramienta que permite detectar objetos y estructuras enterradas con el uso de ondas electromagnéticas.

Con ese análisis más exhaustivo, Patrimonio espera obtener datos concretos para determinar la extensión de la villa o el grado de conservación que precisa este yacimiento asentado al resguardo de una pequeña loma junto al camino que conduce a La Puebla de Alfindén. Los restos fueron hallados por el arqueólogo José Luis Ona, que documentó la presencia de fragmentos de piezas de cerámica común y de terra sigillata hispanica decorada. "Todo hace indicar que se trata de una villa agrícola altoimperial del siglo I o II después de Cristo. Son yacimientos sobre los que después se han cultivado explotaciones agrícolas, por lo que las cimentaciones o los muros estarían a unos 30 centímetros bajo el suelo fruto de las labores de arado", detalla Ona a este diario.

No obstante, en la documentación inicial remitida para redactar el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) se refiere que no se ha hallado ningún yacimiento arqueológico. Y eso se explica porque la ficha arqueológica no figuraba en el registro del Ayuntamiento de Villamayor de Gállego cuando Microsoft comenzó los sondeos geotécnicos. La noticia llegó casi de sopetón, dado que la citada documentación ha estado años en el catálogo de bienes de Zaragoza, consistorio al que pertenecía Villamayor como barrio rural hasta su independencia en el año 2006.

Sea como fuere, desde el Gobierno de Aragón destacan que la compañía tecnológica "ha mostrado voluntad en todo momento de hacer el mejor trabajo posible para identificar los restos". "Los resultados que se obtengan serán útiles para la empresa y para la población de Villamayor", detallan desde el área de Cultura del Gobierno de Aragón.

Restos de otra villa romana junto al suelo elegido por Azora

Las ruinas se ubican en una tierra cultivada en secano al sur de Villamayor, junto al conocido como Camino de La Puebla, donde Microsoft planea levantar su centro de datos junto al futuro complejo agroalimentario del Grupo Costa en una extensa superficie que abarca unas 245 hectáreas de suelo rústico.

Sin embargo, no es el único yacimiento del que se tiene constancia. Según ha podido constatar este diario, hace años se hallaron restos similares de otra villa romana junto al cerro de La Sabina, ubicada al norte del municipio. Justo al lado se ubican los suelos (unas 80 hectáreas) que la gestora de fondos Azora quiere ocupar para construir otro centro de datos, proyecto para el que dispone del aval del Gobierno aragonés aunque no ha comprado los suelos y contra el que el consistorio ha presentado alegaciones.

Restos de una vasija hallado junto a los suelos elegidos por Azora para su centro de datos. / EL PERIÓDICO

"De momentos sabemos que hay dos villas, pero si hay algo que merezca la pena conservar, hay que estudiar debajo de la superficie para comprobar si queda algo en buen estado. En el caso de que se encontraran estructuras con valor, como ocurrió con una villa similar en Alfocea, se podría planificar una rotonda o un vial para hacerla visitable", plantea el arqueólogo, muy prudente ante la salud que puedan presentar los restos. "Independientemente de lo que decidan los técnicos de la DGA, los estudios serán muy interesantes para conocer el proceso de romanización del entorno de Cesaraugusta, sobre todo desde las puertas de los Monegros, y la colonización agraria", apunta el arqueólogo.

Además de los restos romanos, en Villamayor se han realizado prospecciones en las que se hallaron restos de sílex que apuntaban al final de la Prehistoria. Y también hay documentación relativa a elementos etnológicos en forma de casetas y cabañas agrícolas que se remontan al periodo que abarcan los siglos XVIII al XX. La casualidad no quita lo curioso: donde hubo asentamientos hace más de dos milenios hoy se quieren instalar los gigantes tecnológicos.