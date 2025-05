La patronal de Mercadona y Lidl pide que las empresas decreten qué festivos son de apertura en Aragón

La patronal de Mercadona, Lidl, Aldi, Dia, Coviran o Supermercados Alto Aragón reclama ampliar el número de festivos de apertura en Aragón y que cada empresa o sector puedan elegir las fechas para este fin marcadas en el calendario. El presidente de la Asociación de Supermercados de Aragón (Asupar-Asedas), José María Lasala, lo ha pedido este miércoles en las Cortes, aludiendo a que las compañías que se dedican a la distribución alimentaria no pueden cubrir las necesidades del consumidor porque los 10 días que autoriza la legislación aragonesa favorecen a las grandes superficies dedicadas a otras actividades.

"Necesitamos un nuevo modelo de festivos de apertura en el que las empresas, los sindicatos y la Administración nos sintamos cómodos para que en todo el territorio aragonés se puedan cubrir las necesidades del sector tanto en alimentación como en no alimentación", ha señalado Lasala, responsable en la comunidad de la organización que aglutina el 75% de la superficie de las salas de ventas en España y que suma 340.000 trabajadores.

La cuestión proviene de una disputa entre las distribuidoras alimentarias con el sector de las grandes superficies de venta de textil, equipamiento del hogar o centros comerciales. Como ha explicado el directivo, el calendario de festivos de apertura de 2025 en Aragón se fijó en dos domingos de rebajas, otro de Black Friday, seis domingos en Navidad y tan solo uno por acumulación de festivos.

"La alimentación no tiene interés en abrir un festivo de rebajas o de Navidad cuando el consumidor está comprando ropa o juguetes, pero sí cuando hay acumulación de festivos o afluencia turística. En estos casos se provocan desajustes en la oferta y la demanda", ha criticado Lasala, que ha aludido a que ambos están legitmados para defender sus necesidades, pero que en la práctica "es la alimentación la que no ve cubiertas sus necesidades". "No somos aperturistas, somos plenamente conscientes de que pasar a abrir siete días no hace que el consumidor coma más manzanas. Sabemos que no vamos a vender más ni menos, pero sí peor", ha dicho el presidente de la organización.

El Gobierno de Aragón se ha mostrado proclive a la ampliación de los festivos de apertura, como apuntó a este diario Carmen Herrarte, la directora general de Comercio, Ferias y Artesanía. Hoy son diez los días en los que está permitido abrir para los establecimientos de más de 300 metros cuadrados. Y desde hace años los sindicatos y el pequeño comercio abogan por reducir la cifra.

Oposición y reclamación de consensos

Carmen Dueso, la portavoz del PSOE en la comisión, ha recordado que sectores como el pequeño comercio está en contra, del mismo modo que se oponen los sindicatos, y ha manifestado que tendrá un impacto negativo sobre el comercio local de la ciudad de Zaragoza. "Se está eliminando una seña de identidad, por lo que este proceso debe llevarse a cabo con un consenso de todos y después de analizar los pros y los contras", ha dicho Dueso.

Pilar Buj (Teruel Existe) ha afirmado que no es necesario ampliar los festivos de apertura y ha criticado que el discurso se centre en la ciudad de Zaragoza, dado que el comercio de cercanía del resto de Aragón está siendo "constantemente atacado". "La competencia hacia el pequeño es muy grande y son ellos los que apuestan por la vertebración del territorio", ha dicho la diputada.

Juan Vidal (Vox) ha pedido que se consensúe con el territorio y con el comercio de cercanía, mientras que Isabel Lasobras (CHA) ha apuntado que ampliar los festivos "no es una mejora, sino una sobrecarga para miles de trabajadoras que ya soportan contratos temporales y salarios bajos y limita la conciliación".

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha recordado que "lo que funciona en Madrid no funciona en Aragón", por lo que ha llamado a consensuar el calendario de festivos de apertura ya que si un domingo abre la gran superficie "se debilita la posición del pequeño comercio".

María Navarro (PP) ha criticado el discurso "facilón" de quienes comparan los supermercados con el comercio local. "Los hábitos de consumo han cambiado y hay que adecuar la ley, que data de hace 20 años, a las necesidades actuales", ha señalado la diputada popular.