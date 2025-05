La Policía Local de Zaragoza, Premio Aragonés de Honor 2025

La Policía Local de Zaragoza recibe el Premio Aragonés de Honor 2025 en su 175 Aniversario, una distinción que Antonio Soriano, superintendente de la Policía Local, ha recogido de la mano de Ángel Lorén, alcalde de Zaragoza en funciones y Nicolás Espada, subdirector general de contenidos de Prensa Ibérica en Aragón.

Con este galardón, el diario quiere reconocer el servicio ejemplar que prestan sus agentes a la ciudadanía zaragozana. La elección de la Policía Local de Zaragoza adquiere un significado especial al tratarse de una institución que forma parte del día a día de los zaragozanos y que ha sabido adaptarse a los retos de cada época, desde sus orígenes en el siglo XIX hasta los desafíos del siglo XXI.

“Un 20 de enero de 1850 diez guardias municipales iniciaron su servicio. No verán a la Policía Local en las primeras páginas de los periódicos ni ocupamos el inicio de los informativos. No detenemos a comandos terroristas, pues nosotros nos dedicamos a cosas pequeñas, pero que importan a los ciudadanos. Estamos siempre y vamos a seguir así durante los próximos 175 años o los próximos 2000", ha dicho Soriano tras recibir el galardón." Nuestro trabajo no es siempre fácil ni siempre reconocido por eso ahora, en este 175 aniversario, queremos dar a conocer nuestra labor", ha rematado.

175 años de compromiso y servicio público

La Policía Local de Zaragoza está de celebración. En 2025 se conmemoran los 175 años de la creación de este cuerpo de seguridad que, desde su fundación, ha sido testigo y protagonista de la evolución de la ciudad en diversas facetas, desde el crecimiento urbano hasta los cambios en la sociedad. Este año, la Policía Local será galardonada con el Premio Aragonés de Honor del EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, un reconocimiento al servicio ejemplar que prestan sus agentes a la comunidad zaragozana.

La historia de la Policía Local de Zaragoza se remonta a 1850, cuando la reina Isabel II, en un contexto de creciente urbanización y complejidad social, firma un Real Decreto que ordena la creación oficial de las policías municipales en toda España. En Zaragoza, el alcalde Corregidor de la ciudad comunica la noticia al Pleno municipal, que aprueba la medida, marcando así el inicio de la Guardia Municipal. Con apenas 16 agentes, la Policía Municipal de Zaragoza se encargaba inicialmente de las labores de vigilancia en los alrededores de la ciudad. Esta plantilla inicial estaba formada por un brigadier, dos cabos, diez guardias de a pie y tres guardias montados a caballo, quienes realizaban sus patrullas principalmente en las zonas periféricas.

En las décadas siguientes, la policía zaragozana pasó por varios procesos de reestructuración, adecuándose a las necesidades de una ciudad en pleno crecimiento. En 1854, el cuerpo pasó a llamarse «Veedores Municipales», y comenzó a incorporar a los agentes por oposición, lo que marcaba un primer paso hacia la profesionalización.

A finales del siglo XIX, en los años 1880-1890, comenzaron a regularse nuevos aspectos de la vida urbana como el tráfico y la mendicidad, lo que llevó a la Policía Local a asumir nuevas responsabilidades. La llegada del tráfico rodado y la expansión de la ciudad marcaron el inicio de un proceso que aún hoy sigue vigente: la vigilancia del orden público en un entorno urbano cada vez más complejo.

El siglo XX: consolidación y modernización

En los primeros años del siglo XX, la Policía Local de Zaragoza experimentó una importante modernización. En 1906, se creó la primera Academia de Policía, que sirvió para profesionalizar aún más el cuerpo y preparar a sus agentes para los retos de la seguridad urbana. En esa misma época, se crearon nuevos grupos especializados como los policías de Tránsito, cuya misión era regular la creciente actividad vehicular en la ciudad.

El periodo de entreguerras fue especialmente relevante para la Policía Local zaragozana, ya que se establecieron nuevas unidades y se modernizó el equipamiento, como la introducción de motocicletas en lugar de bicicletas para los agentes encargados del tráfico

Durante la Guerra Civil Española, el cuerpo adoptó la denominación de «Guardia Urbana» y pasó a ser considerado como parte de las fuerzas armadas, lo que reflejaba el ambiente bélico que vivía el país. No obstante, la esencia del servicio comunitario y de seguridad pública seguía siendo fundamental en el trabajo de los agentes.

Nuevas funciones y retos

A partir de la década de 1960, la Policía Local de Zaragoza comenzó a desempeñar un papel crucial en la educación vial, con la creación del primer parque infantil de educación vial en 1960.

En 1972, un acontecimiento clave fue la incorporación de las primeras mujeres a la plantilla de la Policía Local. Con 13 agentes que se integraron en la Sección de Tráfico, Zaragoza se adelantó a muchas otras ciudades españolas en la apertura de estos puestos de trabajo a las mujeres.

Con la llegada de la democracia en España, y particularmente con la constitución de la primera corporación democrática en Zaragoza en 1979, la Policía Local vivió una transformación profunda. La creación de unidades especializadas en el control de la delincuencia y el tráfico, como la Unidad de Vigilancia Nocturna o la Unidad de Tráfico, reflejaba la necesidad de adaptarse a un nuevo contexto social. El incremento de la delincuencia en la ciudad y el auge de los vehículos particulares hacían necesario un cuerpo de policía más dinámico y capacitado para los retos de la nueva era.

En 1986, se inauguró la Galería de Tiro, que se convirtió en uno de los centros de entrenamiento más modernos de Europa. Uno de los avances más significativos en este periodo fue la creación de la Policía de Barrio en 1996, que se consolidó como un modelo de cercanía con los ciudadanos.

Innovación y reconocimiento

El siglo XXI trajo consigo una nueva era para la Policía Local de Zaragoza, marcada por la innovación tecnológica y la creciente especialización. En 2009, la Policía Local inauguró un nuevo cuartel en el barrio de Torrero-La Paz, lo que permitió una mejora en la coordinación de los servicios y la respuesta a las emergencias. Asimismo, se implementaron cámaras unipersonales para los agentes, lo que permitió mejorar la seguridad tanto de los ciudadanos como de los propios policías.

Además, en 2025, la Policía Local de Zaragoza ha alcanzado el hito de 175 años de servicio a la comunidad. Para celebrar este aniversario, el cuerpo ha organizado una serie de actividades que incluyen exposiciones, carreras populares y actividades de sensibilización sobre educación vial, todo ello como parte de su compromiso con la ciudadanía.