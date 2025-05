Los sindicatos rechazan las causas económicas con las que Alcampo justifica el ere

Pocos avances en la negociación del despido colectivo de Alcampo, cuya dirección plantea el cierre de 24 tiendas en todo el país y la extinción de 710 contratos que afectaría de una u otra manera a 37 establecimientos en Aragón. Los sindicatos y la compañía se han reunido este miércoles por segunda vez en busca de un acuerdo para el expediente de regulación de empleo (ere) propuesto por líder de la distribución alimentaria en Aragón por superficie de venta.

Fuentes del comité de empresa explican que los directivos de Alcampo han justificado el ere en causas económicas y organizativas, algo que rechazan de plano. "No vemos una causa persistente y entendemos que es una cosa coyuntural. Nos hablan de que la compra de DIA no les sale a cuenta, pero no pueden esperar beneficios uno o dos años después", razonan desde los sindicatos.

La negociación se sigue con especial atención por parte de los cerca de 3.000 trabajadores de Alcampo en la comunidad, que todavía desconocen si los centros en los que desempeñan su actividad profesional tendrán que bajar la persiana. A priori, los sindicatos abogan por la retirada del ere y la reestructuración del personal, aunque cabe la posibilidad de abrir un frente de negociación que permita adelgazar la plantilla a través de un plan de salidas voluntarias al estilo Telefónica.

Esta vía permitiría además rejuvenecer una masa laboral cuya edad media es alta y en la que existen duplicidades en algunos puestos. Incluso en determinados locales hay una "sobrecarga" de trabajo que repercute "en los clientes y en el servicio".

La próxima reunión se celebrará el viernes día 30 de mayo.