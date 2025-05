El Teatro Principal de Zaragoza gana el Aragonés del Año en la categoría de Cultura

El Teatro Principal de Zaragoza se ha impuesto como vencedor del premio Aragonés del Año 2025 en la categoría de Cultura. El gerente de la institución, José María Turmo, ha subido al escenario para recoger la merecida distinción de la mano de Juan Antonio Sánchez Quero, presidente DPZ y de Jesús Javier Prado, de Prensa Ibérica en Aragón.

Tras recibir el premio, José María Turmo ha tenido unas palabras de agradecimiento. "El Teatro Principal ha sorteado múltiples dificultades en su historia gracias al apoyo del concejo de la ciudad y del ayuntamiento, independientemente de su color, y eso hace que 225 años después esté en perfecto estado de revista", ha afirmado Turmo.

Un templo escénico que rebosa historia

El Teatro Principal de Zaragoza se reafirma año tras año como uno de los máximos emblemas de la expresión cultural aragonesa. En sus 225 años de historia, cumplidos en 2024, han pasado por sus tablas las más grandes estrellas del teatro, la música y la danza de nuestro país y también a nivel internacional, lo que sin duda lo mantienen como un lugar de referencia para todos los amantes del arte y la cultura.

Una trayectoria que comenzó el 25 de agosto de 1799 y que, desde entonces, ha ofrecido un servicio público ininterrumpido a todos los ciudadanos de Zaragoza y visitantes. «Merecemos el calificativo de veterano, no solo en Zaragoza, sino en toda España, ya que no podemos olvidar que el Teatro Principal es más antiguo que, por poner ejemplos representativos, el Liceo de Barcelona y que el Teatro Real», afirma con orgullo José María Turmo, actual gerente al frente de este espacio.

En cuanto a la nominación, el equipo la recibió con mucha alegría. «Somos uno de los teatros más antiguos en funcionamiento, tanto en España como en Europa, y que se reconozcan estos méritos siempre es un motivo de júbilo», reconoce Turmo.

Además, estos últimos años han sido muy importantes para el espacio escénico debido a la celebración del 225 aniversario, un logro que sin duda ha marcado el pasado y el presente de este lugar de referencia. «Nosotros quisimos dotar al aniversario de un marco conmemorativo muy amplio, nada menos que 18 meses», cuenta el gerente. Así, los meses comprendidos desde septiembre de 2024 hasta julio de 2025, cogiendo también los últimos cuatro meses de este año, han estado y estarán marcados por el ciclo conmemorativo del 225 aniversario.

Fututo espléndido

Cabría esperar que, tras tan larga trayectoria, el Teatro Principal sintiera cierta incertidumbre por la modernización y los cambios de cara al futuro, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, si algo ha caracterizado a lo largo de los años a este templo de la cultura ha sido su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos. Por ello, José María Turmo vaticina para el teatro «un futuro magnífico, como lo ha venido siendo en casi todas sus etapas».

Sin duda, esta visión optimista viene impulsada por unos datos que no dejan lugar a la duda. «Ahora se programa más que nunca y con mucha más intensidad, llegando a ocupar prácticamente once meses al año», explica el gerente.

Por otra parte, otro de los aspectos que contribuye a mantener el Teatro Principal siempre como referente es «saber mover el foco y dar entrada a nuevas disciplinas que, en otras décadas, o bien no existían, o bien no se consideraban adecuadas». Un ejemplo actual son sin duda los grandes musicales. «Antes se consideraba que no cabían en el Teatro Principal, sin embargo se ha encontrado la fórmula artística y económica para poder poner a disposición del público este género que ha estado tan de moda en las últimas temporadas», cuenta Turmo.

Por supuesto, esta modernizacón y la entrada de nuevos espectáculos no obstaculiza que en sus tablas se siga ofreciendo una programación dramatúrgica en todos sus estilos y, además, danza, lírica, folclore, circo, etc. «Todo lo que cabe esperar en unas tablas que durante 225 años han dado acogida a un enorme despliegue de primerísimas figuras y profesionales en todos los géneros artísticos», finaliza Turmo.