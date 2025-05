Albert Rivera en Zaragoza: "El Estado le esta haciendo competencia desleal a las empresas"

El exlíder y fundador de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este jueves en Zaragoza que "el Estado le está haciendo competencia desleal a las empresas" por aplicar un modelo que, a su juicio, es "intervencionista". Ha defendido también la necesidad de adaptarse a un mundo que está viviendo un proceso de cambio "exponencial" y de aprovechar las oportunidades que surgen en un entorno de transformación constante.

Así lo ha defendido durante su participación en el 2º Foro ALIA Consultores – ESIC University, celebrado en el restaurante El Cachirulo, donde ha pronunciado la conferencia titulada `'Liderazgo en tiempos de cambio'. El acto ha reunido a medio centenar de empresarios y profesionales, además de contar con la participación del presidente de Aragón, Jorge Azcón.

Críticas al salario mínimo y al subsidio de paro

Rivera, conocido por su posición liberal, ha arremetido contra la fijación del salario mínimo por decreto, comparándolo con medidas tomadas en Venezuela. “Como liberal, no creo en un salario mínimo. El salario lo fija la productividad, el empresariado y el trabajador. Fijarlo por decreto no es una solución mágica. ¿Por qué no 3.400 euros en lugar de 1.200?”, ha asegurado.

También ha criticado el sistema de subsidios de desempleo, argumentando que desincentiva la búsqueda de empleo. “Si el Estado te paga 1.000 euros al mes por estar en casa, sin obligarte a buscar trabajo o realizar servicios sociales, y te ofrecen un empleo por 1.200 o 1.300 euros que implica madrugar, desplazarte y no ver a tus hijos, humanamente es entendible que alguien prefiera no trabajar. Pero es un desastre para España”, ha señalado.

Según Rivera, esta situación está dificultando la contratación en sectores como la agricultura, la industria y los servicios, donde se han generalizado las dificultades para encontrar trabajadores.

El exlíder de Ciudadanos ha abogado por un Estado “ágil, eficaz, pero más pequeño” y ha propuesto reformar el subsidio de desempleo con obligaciones como formación o servicios comunitarios. “No puede ser que alguien rechace múltiples ofertas de trabajo mientras recibe un subsidio. Hay que fomentar que la gente pelee por conseguir las cosas”, ha defendido para luego criticar lo que ha considerado una dependencia excesiva del Estado.

"Sánchez necesita división para gobernar" Albert Rivera ha criticado durante al Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez, al que ha acusado de promover la polarización. A su juicio, criminaliza a los empresarios y al sector privado para movilizar a su electorado. “Este gobierno necesita división para gobernar. Si el sindicato y la patronal se dan la mano, ¿cómo van a seguir diciendo que los empresarios son los malos?", cuestionó. Para Rivera, esta estrategia no solo perjudica el pacto social, sino que también debilita la democracia al estigmatizar a quienes no comparten su ideología. Con estas declaraciones, Rivera ha urgido un cambio de gobierno, ya que solo así será posible que hay un Ejecutivo "que respete la separación de poderes y las libertades más básicas y que no pacte con alguien que destruye el país".

Para Rivera, estas políticas no solo afectan la economía, sino que también “adulteran en parte la democracia” al crear “ciudadanos dependientes” que podrían ser manipulados electoralmente mediante el clientelismo, que "es lo que algunos políticos quieren".

Tiempos de cambio

Rivera ha comenzado su discurso con una reflexión sobre la velocidad de los cambios actuales: "Tengo una mala noticia y una buena. Quien no esté acostumbrado al cambio, que se tome una biodramina, porque vienen curvas. La parte buena es que, para quienes saben surfear las olas, esto es una era de oportunidades".

Citando al físico Stephen Hawking -"la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio"-, ha defendido que el éxito en el ámbito empresarial y político depende de la agilidad para responder a crisis como pandemias, disrupciones tecnológicas o cambios geopolíticos.

El conferenciante ha estructurado su charla en cuatro grandes retos. El primero, el tecnológico. "Si en cinco años no nos actualizamos, desapareceremos del mercado", ha advertido a los empresarios. Pero lejos de ser una amenaza, la Inteligencia Artificial o el manejo de datos son, para Rivera, herramientas para democratizar el acceso a soluciones innovadoras, incluso para pymes.

En este sentido, ha puesto como ejemplo la startup aragonesa Rasmia, impulsada por ALIA Consultores, que ha sido premiada por su aplicación de gestión financiera basada en algoritmos.

Seducir el talento en lugar de retenerlo

Tras destacar el impacto del Covid -19 en las prioridades laborales (flexibilidad, propósito, absentismo), Rivera ha criticado la obsesión por "retener" talento. "A la gente se la seduce, no se la retiene", ha aconsejado, al tiempo que ha reconocido que la gestión de las personas "es lo más complicado" de una empresa.

Ha propuesto fomentar liderazgos inspiradores y culturas empresariales con propósito, citando el mítico ejemplo de la Nasa, donde hasta el personal de limpieza se sentía parte de la misión lunar.

Tras rechazar el proteccionismo que propugna Donald Trump desde los Estados Unidos, ha animado a las empresas españolas -sobre todo a las pymes- a salir al mercado exterior y diversificar mercados. Rivera ha hecho especial énfasis en América Latina, un mercado natural por afinidad cultural.

"Europa: reforma o decadencia"

Rivera ha dedicado parte de su intervención a analizar el declive europeo: "No hay ninguna empresa europea entre las 15 primeras del mundo. Somos la región más envejecida del mundo, con menos natalidad y más enfocada en derechos que en productividad", ha afirmado. Su diagnóstico fue contundente: "Europa debe elegir entre reforma o decadencia".

Rivera, que ahora ejerce como consultor junto a José Manuel Villegas, otro exdirigente de Ciudadanos, ha instado a los empresarios a participar activamente en el diseño de políticas: "Si no defienden sus sectores, otros lo harán por ustedes… y no siempre a su favor", ha recalcado.